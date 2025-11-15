  • Спортс
17

Дивеев с результативной ошибкой и с 5.6 по Индексу ГОЛа – худший игрок матча России и Чили, лучший – Суасо с ассистом и с 8.7. Лучший у россиян – Головин с 7.7, У Бевеева – 6.7

Габриэль Суасо стал лучшим игроком матча сборной России и Чили по Индексу ГОЛа.

Габриэль Суасо получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа в BetBoom товарищеском матче сборных России и Чили (0:2). У защитника «Севильи», отдавшего голевой пас Бену Бреретону, 8.7 баллов.

Лучший показатель среди россиян у Александра Головина – 7.7. Худший среди всех игроков – у Игоря Дивеева, после ошибки которого был пропущен первый гол, защитник ЦСКА получил 5.6 баллов.

Оценки сборной России: Станислав Агкацев (5.8), Мингиян Бивеев (6.7), Игорь Дивеев (5.6), Матвей Лукин (6.7), Данил Круговой (7.2), Иван Обляков (6.1), Матвей Кисляк (6.7), Даниил Фомин (6.3), Максим Глушенков (7.0), Александр Головин (7.7), Константин Тюкавин (5.9).

Оценки сборной Чили: Лоуренс Вигуру (6.7), Бенхамин Кушчевич (6.9), Гильермо Марипан (6.3), Иван Роман (7.0), Габриэль Суасо (8.7), Висенте Писарро (7.0), Родриго Эчеверрия (6.6), Фабиан Ормасабаль (6.0), Хавьер Альтамирано (7.2), Гонсало Тапия (7.0), Дарио Осорио (6.8).

