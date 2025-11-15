Юрий Семин: «Сборная Чили заняла последнее место в отборе на ЧМ. Нашим игрокам надо посмотреть на себя и видеть реальность, а будет Карпин или кто-то другой – это вторично»

Юрий Семин: игрокам сборной надо смотреть на себя, а кто тренер – вторично.

Юрий Семин оценил игру сборной России против Чили (0:2).

«Какая разница на результат? Чилийцы играли очень сильно. Игроки Чили работали на поле, атаковали большими силами, оборонялись, была и скорость. И на этих скоростях мы пока еще не можем играть.

На футбольном поле нужно много работать, об этом нужно задуматься. У Чили нет суперзвезд, но есть мотивация. В целом матч хороший и очень полезный для нас.

Надо говорить не о Валерии Карпине , а об игроках. Сборная Чили заняла последнее место в отборе на ЧМ. Но их игроки не хуже.

И игрокам нужно посмотреть на себя. А будет Карпин или кто-то другой – это вторично. Игрокам нужно посмотреть на себя и видеть реальность.

Выход один – работать дальше. А сама игра – полезная», – сказал экс-тренер «Локомотива».