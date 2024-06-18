Медведев про миллиард рублей для Глушенкова: «Инсайдеры есть только в налоговой инспекции. Остальные – пустобрехи»
В «Зените» прокомментировали слухи о зарплате Максима Глушенкова.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что полузащитник заработает миллиард рублей в петербургском клубе.
– Инсайдеры сообщают, что Глушенков за четыре года в «Зените» может заработать до 1 миллиарда рублей. Преувеличивают?
– Инсайдеры есть только в налоговой инспекции. Остальные – пустобрехи, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Хвалят его, говорят, что красавчик, молодец 👍