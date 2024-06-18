Медведев про миллиард рублей для Глушенкова: «Инсайдеры есть только в налоговой инспекции. Остальные – пустобрехи»

В «Зените» прокомментировали слухи о зарплате Максима Глушенкова.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что полузащитник заработает миллиард рублей в петербургском клубе.

– Инсайдеры сообщают, что за четыре года в « » может заработать до 1 миллиарда рублей. Преувеличивают?

– Инсайдеры есть только в налоговой инспекции. Остальные – пустобрехи, – сказал председатель правления «Зенита» .