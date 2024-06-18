Медведев про миллиард рублей для Глушенкова: «Инсайдеры есть только в налоговой инспекции. Остальные – пустобрехи»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Чемпионат.com Максим Глушенков деньги Футбол

В «Зените» прокомментировали слухи о зарплате Максима Глушенкова.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что полузащитник заработает миллиард рублей в петербургском клубе. 

– Инсайдеры сообщают, что Глушенков за четыре года в «Зените» может заработать до 1 миллиарда рублей. Преувеличивают?

– Инсайдеры есть только в налоговой инспекции. Остальные – пустобрехи, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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64 комментария
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Как не зайду, этот все быдлит. Противный человек
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В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю. Бандитский Петербург (с)
+39
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+33
И лидер пустобрехов Медведев
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+22
Ответ Caniball
Питерским - нравится! Хвалят его, говорят, что красавчик, молодец 👍
Культурная столица!
+26
-11
+15
Ответ Ganibale
Как не зайду, этот все быдлит. Противный человек
Питерским - нравится!
Хвалят его, говорят, что красавчик, молодец 👍
+27
-16
+11
Ответ T622222
В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю. Бандитский Петербург (с)
Так было всегда и везде. Кажется Марк Твен говорил : украдешь булку и сядешь в тюрьму, украдешь железную дорогу и станешь сенатором.
+14
-3
+11
Ответ Spartakus1984
Ну да,в зенит же за еду переходят ))
А в Спартак едут играть за ромбик?)
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Бредни какого-то алкаша выдавать за инсайды, а потом с ними лезть просить комментарии, классика "Чемпионата" 😎
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Ответ ЕгориЙ
Прокуратуру он явно недооценивает.
Он с эту прокуратурой в баню вместе ходит, напугали ежа голой жопой 😎
+4
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Ответ Ganibale
Как не зайду, этот все быдлит. Противный человек
Если ты про Карпова, то абсолютно верно. Редкостный трындобол.
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Карп выдал новость в 4:30 утра , после того как закончил в КБ ломиться и понял что не опохмелиться!!! А вы тут все сполошились!!!!
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1 млрд рублей за 4 года.Это примерно 2.5 млн долларов в год.Ну это не так много.Конечно это больше чем гон получал в Локомотиве
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Так Ваню Карпова ещё никто не оскорблял.
+3
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Ответ Caniball
Питерским - нравится! Хвалят его, говорят, что красавчик, молодец 👍
😂😂😂да им и Ротенберг в хоккее нравится,думают что они гении,с такими народными деньгами и обезьяну туда посадить толку не меньше будет
+1
0
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Ответ Spartakus1984
Ну да,в зенит же за еду переходят ))
Давно известно, что за еду играют исключительно в Тушино. Другим клубам, чтобы конкурировать, приходится заманивать футболистов деньгами и трофеями 😎
+3
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Прокуратуру он явно недооценивает.
+2
-1
+1
Странно что он не сказал: инсайд это внутри, а мы снаружи!
+1
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Стабильный игрок старта в Локо переходит на скамейку запасных. Зенит это кладбище для российских футболистов.
Про скамейку запасных это тебе тоже "инсайдеры" напели?😎
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Ответ sled
Ваши трофеи со вкусом не еды на букву G
Не твои, вот ты и бесишься 😎
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Ответ CoMoBo3
Я ж говорю, за еду переходят в Спартак. Глушенков переходит за трофеями 😎
Ваши трофеи со вкусом не еды на букву G
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Ответ Porsche Panamera Official
Ну с быдлом так и надо,все правильно он отвечает
Герман Оскарович, залогиньтесь, пожалуйста!
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Ответ Ganibale
Культурная столица!
Он из Сахалина
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Ответ Ganibale
Как не зайду, этот все быдлит. Противный человек
Ну с его лицом его речь выглядит гармонично.
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Ответ Злодей Спб
Не туда воюете :) Вон 300 миллиардов НЕ РУБЛЕЙ у России отжали, но вас этот момент не смущает. Причем значительная часть этих средств представляют собой поступления от того же Газпрома и прочих сырьевиков.
Блин.. извини.. конечно..на вас молится надо.. постою на горохе в углу..
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Ответ Alex Lamm
Я за это госбюджетной помойкой под названием премьер-лига давно не слежу. А чо там всё настолько сгнило, что менеджоры типа медведева уже и зпшечки местных звёздочек налогоплательщикам могут не сообщать? КХЛ то вроде тоже к госбюджету присосалась, но там вроде попроще с этим вопросом или так же?
Держи в курсе 😎
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Ответ Ganibale
Как не зайду, этот все быдлит. Противный человек
Культурная столица как никак
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Всего-то 2,5млн. зеленых в год для такого игрока с паспортом и чего этот тип так всбеленился.
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Бородавочник-грубиян!)
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Я вас во-первых приветствую. А во-вторых не миллиард рублей, а 10 миллионов долларов
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А что насчет миллиардов рублей для песьякова?
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