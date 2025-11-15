«Барселона» разгромила «Реал» в женской лиге – 4:0. «Блауграна» выиграла 19 из 20 класико
«Барселона» выиграла 19 из 20 женских класико.
«Барселона» разгромила «Реал» в женском класико.
Команды встречались в 11-м туре чемпионата Испании. «Блауграна» одержала победу со счетом 4:0.
Это была двадцатая встреча каталонского и мадридского клубов в женском футболе. «Барселона» одержала 18 побед подряд и впервые уступила только в марте этого года.
Каталонский клуб лидирует в таблице, набрав 30 очков. «Реал» отстает на 7 баллов и идет вторым.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
