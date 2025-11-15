Йорди Кройфф о Ямале: «Он исключительный. Ламин вдохновляет молодое поколение, они называют его любимым игроком»
Йорди Кройфф: Ламин Ямаль исключительный, он вдохновляет молодое поколение.
Бывший директор «Барселоны» Йорди Кройфф поделился мнением об кружении вингера «блауграны» Ламина Ямаля.
«Оно основано только на том, что я читал, потому что я не нахожусь там каждый день. Мое мнение – любительское, а не профессиональное. Клуб существует для того, чтобы направлять, и у него очень опытное агентство. Я не могу основывать свое мнение на том, что читал, потому что я не нахожусь внутри этого.
Он уже исключительный, очень особенный. Он вдохновляет целое молодое поколение, когда их спрашивают, кто их любимый игрок, они отвечают: «Ламин», – сказал Кройфф.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
