  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Йорди Кройфф о Ямале: «Он исключительный. Ламин вдохновляет молодое поколение, они называют его любимым игроком»
2

Йорди Кройфф о Ямале: «Он исключительный. Ламин вдохновляет молодое поколение, они называют его любимым игроком»

Йорди Кройфф: Ламин Ямаль исключительный, он вдохновляет молодое поколение.

Бывший директор «Барселоны» Йорди Кройфф поделился мнением об кружении вингера «блауграны» Ламина Ямаля.

«Оно основано только на том, что я читал, потому что я не нахожусь там каждый день. Мое мнение – любительское, а не профессиональное. Клуб существует для того, чтобы направлять, и у него очень опытное агентство. Я не могу основывать свое мнение на том, что читал, потому что я не нахожусь внутри этого.

Он уже исключительный, очень особенный. Он вдохновляет целое молодое поколение, когда их спрашивают, кто их любимый игрок, они отвечают: «Ламин», – сказал Кройфф.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39859 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoЛа Лига
Йорди Кройфф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гари Линекер: «Барселона» играет в футбол, за которым интересно наблюдать, их матчи результативны и зрелищны. У Ямаля блестящее будущее»
вчера, 14:16
Ямаль надеется на восстановление отношений «Барсы» и сборной Испании. Вингер «чувствует себя втянутым в конфликт, за который не несет ответственности» (As)
14 ноября, 21:20
«Если Ямаль не будет вести себя достойно в личной жизни, то долго не продержится. Ламин делает блестящие вещи на поле, но соперники уже знают, как он играет». Клементе о вингере «Барсы»
14 ноября, 19:20
Главные новости
Россия проиграла Чили и прервала серию без поражений, Махачев взял 2-й пояс в UFC, Алькарас и Синнер в финале итогового, Петросян и Семененко выиграли короткие программы и другие новости
7 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия без Роналду примет Армению, Франция в гостях у Азербайджана, Англия против Албании, Италия сыграет с Норвегией
46 минут назад
Дивеев про 0:2 с Чили: «Разберем, как надо играть с теми, кто обороняется 5-4-1. Они не так много создали, все моменты – наши ошибки»
сегодня, 04:56
Луис де ла Фуэнте: «Испания не должна терять голову – выход на ЧМ-2026 еще не гарантирован»
сегодня, 03:27
Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0
сегодня, 03:05
Минспорта Калининградской области о 5-м месте «Балтики»: «Талалаев ведет команду вперед как локомотив»
сегодня, 02:58
Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»
сегодня, 02:43
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
вчера, 22:30Тесты и игры
Каземиро: «Аргентина играла на Месси на ЧМ – защищалась низким блоком, а он стоял впереди. С Неймаром можно так же. От мастерства таких игроков нельзя отказываться, слишком талантливы»
вчера, 22:07
«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом: в клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет – Альварес, альтернативы – Кейн, Осимхен, Гирасси
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Азербайджан – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
12 минут назад
Товарищеский матч. «Крылья Советов» в гостях у «Динамо» Брест
23 минуты назад
Португалия – Армения. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
33 минуты назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Сокола», «Челябинск» против «КАМАЗа»
сегодня, 05:06
Доку об 1:1: «Если Бельгии нужны де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы победить Казахстан, то на ЧМ ничего не сможем сделать»
сегодня, 04:38
Тренер Беларуси о 2:2 с Данией: «Для меня это большое достижение. Соперник входит в топ-5 сборных мира»
сегодня, 04:22
Тренер Казахстана об удалении Чеснокова: «Когда тренерский штаб Бельгии набросился на Ислама, не мог просто стоять и смотреть. Не помню, что сказал, но они все равно меня не поняли»
сегодня, 03:59
Колосков о пропущенных голах от Чили: «В приличной команде таких ошибок быть не должно. Россия проиграла по делу»
сегодня, 03:43
Ассистент тренера Бельгии об 1:1 с Казахстаном: «Не сразу вошли в игру. Не первый раз начинаем тяжело, постараемся устранить ошибки»
сегодня, 02:17
Беларусь прервала серию из 11 поражений в отборах ЧМ, сыграв вничью с Данией
сегодня, 01:58