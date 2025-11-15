Дивеев после 0:2 с Чили: «В первом голе 100% моя ошибка – обрезал и недоработал. Соперник под меня подлез, мог быть пенальти, не дай бог еще и красная»
Игорь Дивеев: в первом голе Чили 100% была моя ошибка – обрезал и недоработал.
Защитник сборной России Игорь Дивеев признал, что ответственен за ошибку в эпизоде перед первым голом Чили.
Россияне уступили чилийцам со счетом 0:2 в BetBoom товарищеском матче в Сочи.
На 37-й минуте Дивеев попытался отдать передачу через центр поля. Хавбек гостей Висенте Писарро ее перехватил, чилийцы провели контратаку и открыли счет благодаря точному удару Гонсало Тапии.
«По игре могу сказать, что два момента привезли себе.
В первом голе 100% была моя ошибка, потому что обрезал и недоработал. Я думал, что он пойдет в бровку, но он меня обманул. Он под меня подлез, и там мог быть пенальти, не дай бог еще и красная. Это чисто моя ошибка.
Много создавали, было несколько подходов, но не реализовали свои моменты», – сказал Дивеев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
