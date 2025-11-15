Глушенков о проблеме сборной России: «Невезение. Моментов с Чили было достаточно – не смогли довести их до логического завершения»

Максим Глушенков: проблема сборной России – невезение.

Нападающий сборной России Максим Глушенков после матча с чилийцами описал проблему национальной команды словом «невезение».

В субботу сборная России проиграла Чили со счетом 0:2 в BetBoom товарищеском матче. Тем самым прервалась беспроигрышная серия россиян из 22 матчей.

– Довольны ли вы тем количеством моментов, которые были у нас?

– Моментов у нас было достаточно, просто мы их не смогли довести до логического завершения. Поэтому да, доволен.

– Есть какая‑то проблема? Вы ее можете описать?

– Да, невезение.

– Итоги сборной для 2025 года.

– Все отлично, – сказал Глушенков.

Итоги сборной в 2025 году. Хуже, чем в прошлом