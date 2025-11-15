Глушенков о проблеме сборной России: «Невезение. Моментов с Чили было достаточно – не смогли довести их до логического завершения»
Максим Глушенков: проблема сборной России – невезение.
Нападающий сборной России Максим Глушенков после матча с чилийцами описал проблему национальной команды словом «невезение».
В субботу сборная России проиграла Чили со счетом 0:2 в BetBoom товарищеском матче. Тем самым прервалась беспроигрышная серия россиян из 22 матчей.
– Довольны ли вы тем количеством моментов, которые были у нас?
– Моментов у нас было достаточно, просто мы их не смогли довести до логического завершения. Поэтому да, доволен.
– Есть какая‑то проблема? Вы ее можете описать?
– Да, невезение.
– Итоги сборной для 2025 года.
– Все отлично, – сказал Глушенков.
