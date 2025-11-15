Обляков о травме: «У меня небольшая контузия, неудачно упал, еще защемило поясницу. Надеюсь, что сыграю в дерби со «Спартаком»

Иван Обляков: у меня контузия и защемило поясницу – надеюсь сыграть в дерби.

Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков рассказал о травме , полученной в BetBoom товарищеском матче с Чили (0:2).

Хавбека на 25-й минуте заменил Алексей Батраков.

«Хороший соперник, интересная игра. Ошиблись, к сожалению, пропустили голы.

У меня небольшая контузия, неудачно упал. С другой стороны, защемило поясницу.

Надеюсь, что сыграю в дерби. Сразу это не определить. Приеду в клуб – там буду [проходить обследование]», – сказал Обляков.

22 ноября ЦСКА на выезде сыграет со «Спартаком » в 16-м туре Мир РПЛ.