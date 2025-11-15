Обляков о травме: «У меня небольшая контузия, неудачно упал, еще защемило поясницу. Надеюсь, что сыграю в дерби со «Спартаком»
Иван Обляков: у меня контузия и защемило поясницу – надеюсь сыграть в дерби.
Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков рассказал о травме, полученной в BetBoom товарищеском матче с Чили (0:2).
Хавбека на 25-й минуте заменил Алексей Батраков.
«Хороший соперник, интересная игра. Ошиблись, к сожалению, пропустили голы.
У меня небольшая контузия, неудачно упал. С другой стороны, защемило поясницу.
Надеюсь, что сыграю в дерби. Сразу это не определить. Приеду в клуб – там буду [проходить обследование]», – сказал Обляков.
22 ноября ЦСКА на выезде сыграет со «Спартаком» в 16-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39861 голос
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости