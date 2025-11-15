  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Линекер о ЧМ-2026: «Англии сложно победить, Испания в числе фаворитов. Шансы есть у Франции и Аргентины – Месси все еще играет на высоком уровне»
47

Линекер о ЧМ-2026: «Англии сложно победить, Испания в числе фаворитов. Шансы есть у Франции и Аргентины – Месси все еще играет на высоком уровне»

Гари Линекер: Англии сложно на ЧМ, у Испании, Франции и Аргентины есть шансы.

 Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на вопрос о претендентах на победу на чемпионате мира 2026 года. 

– Каков ваш прогноз на чемпионат мира? Кого вы считаете явным фаворитом: Испанию или Англию?

Испания входит в число главных претендентов. У них фантастическая команда.

У Англии очень хорошие игроки и шансы, но, как мы знаем, нашей стране очень сложно выиграть чемпионат мира.

Я также думаю, что у Франции и Аргентины есть шансы. Давайте не забывать, что у них все еще есть Месси, играющий на очень высоком уровне, – сказал Линекер.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?43898 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoЧМ-2026
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoГари Линекер
logoЛионель Месси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти о фаворитах ЧМ-2026: «Франция, Испания, Англия, Германия, Аргентина, Португалия. Все как обычно, но сюрпризы обязательно будут»
14 ноября, 13:40
Клопп о сборной Германии: «Нам надо перестать думать, что если мы участвуем в турнире, то обязательно должны выиграть. Франция, Испания, Англия слишком хороши»
20 октября, 18:17
Франция – сильнейший из 87 возможных участников ЧМ-2026 по версии ESPN. Испания – 2-я, Португалия – 4-я, Аргентина – 7-я, Германия – 9-я, Украина – 20-я
15 октября, 15:48
Эмбиид о ЧМ-2026: «Англия снова облажается, это происходит каждый раз. У Франции лучший состав, у Испании есть шанс на победу»
2 октября, 14:07
Главные новости
Гаттузо об 1:4 с Норвегией: «Просим прощения у болельщиков. Италия испугалась, когда соперник впервые ударил в створ, мы не должны зажиматься после этого»
24 минуты назад
Норвегия выиграла все 8 матчей отбора ЧМ-2026 с общим счетом 36:5
38 минут назад
Норвегия дважды обыграла Италию в рамках отбора ЧМ, забив 7 голов за оба матча и пропустив один
48 минут назад
Норвегия вышла на ЧМ впервые с 1998 года. Италия сыграет в стыковых матчах
52 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Италия против Норвегии, Франция победила Азербайджан, Англия была сильнее Албании, Португалия без Роналду забила 9 голов Армении
сегодня, 19:45Live
«Реал» не рассматривал Зидана на замену Алонсо. У клуба хорошие отношения с французом, но планов по его возвращению нет (As)
55 минут назад
Дубль Холанда принес Норвегии волевую победу над Италией – 4:1! Для прямого выхода на ЧМ команде Гаттузо надо было победить с разницей в 9 мячей
55 минут назад
У Холанда 32 гола в 20 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня дубль Италии в отборе на ЧМ
сегодня, 21:36
Салах, Хакими и Осимхен – финалисты премии лучшему футболисту года в Африке
сегодня, 21:29
Луис Суарес: «Суарес в «Ливерпуле» был особенным, у меня получалось все. В «Барсе» я тоже был хорош, там я научился играть на участке 10 на 10 метров в касание, в Англии у меня было 40 метров»
сегодня, 21:19
Ко всем новостям
Последние новости
Нигерия проиграла ДР Конго по пенальти и не вышла на ЧМ во 2-й раз подряд. Конголезцы сыграют в межконтинентальном плей-офф
5 минут назад
Брат Гирасси возмутился непопаданием форварда в топ-3 номинантов на игрока года в Африке. Карамба назвал решение «###### позорищем» и перечислил успехи Серу за сезон
6 минут назад
Шевалье пропустил спустя 3 минуты и 4 секунды после стартового свистка в дебютном матче за Францию – самый быстрый гол за 90 лет
17 минут назад
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 32 из 48 сборных
36 минут назад
Италия впервые проиграла при Гаттузо после 5 побед – 1:4 с Норвегией
39 минут назад
Педро об Испании на ЧМ-2014: «Мы думали о защите титула, никто не ожидал, что мы вылетим в группе после стольких побед. Это был конец эпохи»
сегодня, 20:55
Тухель после 2:0 с Албанией: «Сложный, эмоциональный матч, Англия отдала все силы. Нужен был момент, чтобы открыть игру – пришлось подождать, но мы были настойчивы»
сегодня, 20:34
У Рэшфорда 15 (7+8) очков в 21 матче за «Барсу» и Англию. Маркус отдал ассист в матче с Албанией
сегодня, 20:15
Кейн о ЧМ: «У Англии один из лучших составов, что у нас был. Мы будем одними из фаворитов»
сегодня, 19:46
Карпин после 0:2 от Чили: «Достойная игра, всем спасибо. Понятно, всегда хочется выигрывать, но такое бывает – злее будем»
сегодня, 19:44Видео