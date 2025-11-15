Линекер о ЧМ-2026: «Англии сложно победить, Испания в числе фаворитов. Шансы есть у Франции и Аргентины – Месси все еще играет на высоком уровне»
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на вопрос о претендентах на победу на чемпионате мира 2026 года.
– Каков ваш прогноз на чемпионат мира? Кого вы считаете явным фаворитом: Испанию или Англию?
– Испания входит в число главных претендентов. У них фантастическая команда.
У Англии очень хорошие игроки и шансы, но, как мы знаем, нашей стране очень сложно выиграть чемпионат мира.
Я также думаю, что у Франции и Аргентины есть шансы. Давайте не забывать, что у них все еще есть Месси, играющий на очень высоком уровне, – сказал Линекер.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
