Бевеев о результативной ошибке с Чили: «Так бывает, что тут комментировать? Поменял решение, получился неудачный отскок»

Мингиян Бевеев об ошибке с Чили: поменял решение, получился неудачный отскок.

Защитник сборной России Мингиян Бевеев высказался об эпизоде со вторым пропущенным голом от Чили .

Россияне уступили сборной Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче. Второй мяч российская команда пропустила после ошибки при розыгрыше возле ворот Станислава Агкацева.

На 76-й минуте Бевеев, выбивая мяч из штрафной, попал в Габриэля Суасо, а Бен Бреретон сумел воспользоваться отскоком.

– Что произошло в эпизоде со вторым голом, не разобрались между собой?

– Что тут комментировать? Все видно было.

Поменял решение, получился неудачный отскок. Так бывает, – сказал Бевеев.