Бевеев о результативной ошибке с Чили: «Так бывает, что тут комментировать? Поменял решение, получился неудачный отскок»
Защитник сборной России Мингиян Бевеев высказался об эпизоде со вторым пропущенным голом от Чили.
Россияне уступили сборной Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче. Второй мяч российская команда пропустила после ошибки при розыгрыше возле ворот Станислава Агкацева.
На 76-й минуте Бевеев, выбивая мяч из штрафной, попал в Габриэля Суасо, а Бен Бреретон сумел воспользоваться отскоком.
– Что произошло в эпизоде со вторым голом, не разобрались между собой?
– Что тут комментировать? Все видно было.
Поменял решение, получился неудачный отскок. Так бывает, – сказал Бевеев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
