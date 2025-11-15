32 779 зрителей посетили матч России и Чили на «Фиште» в Сочи

Более 32 тысяч человек посетили игру России и Чили.

На игре сборных России и Чили (0:2) присутствовали 32 779 болельщиков. BetBoom товарищеский матч прошел на стадионе «Фишт» в Сочи. Его вместимость составляет 45 959 мест. «32 779 зрителей сегодня на «Фиште» 👏. Спасибо, болельщики!» – говорится в телеграм-канале сборной России.