32 779 зрителей посетили матч России и Чили на «Фиште» в Сочи
Более 32 тысяч человек посетили игру России и Чили.
На игре сборных России и Чили (0:2) присутствовали 32 779 болельщиков.
BetBoom товарищеский матч прошел на стадионе «Фишт» в Сочи. Его вместимость составляет 45 959 мест.
«32 779 зрителей сегодня на «Фиште» 👏.
Спасибо, болельщики!» – говорится в телеграм-канале сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал сборной России
