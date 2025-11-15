Конате о «Ливерпуле»: «Писали, что клуб сделал мне новое предложение – не знаю, откуда это взялось. Переговоры идут, надеюсь объявить решение очень скоро»
Ибраима Конате: «Ливерпуль» не делал мне новое предложение.
Ибраима Конате ответил на вопрос о продлении контракта с «Ливерпулем».
Действующее соглашение защитника истекает этим летом. Сообщалось, что представители француза общаются с «Реалом», «Баварией» и «ПСЖ».
«В последнее время я видел много информации в прессе, например, о том, что «Ливерпуль» сделал мне новое предложение... Не знаю, откуда это взялось.
Мои агенты все еще ведут переговоры с «Ливерпулем». Надеюсь, решение будет принято очень скоро, и я смогу объявить о нем», – сказал Конате на пресс-конференции сборной Франции.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39875 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости