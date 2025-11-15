  • Спортс
Конате о «Ливерпуле»: «Писали, что клуб сделал мне новое предложение – не знаю, откуда это взялось. Переговоры идут, надеюсь объявить решение очень скоро»

Ибраима Конате: «Ливерпуль» не делал мне новое предложение.

Ибраима Конате ответил на вопрос о продлении контракта с «Ливерпулем».

Действующее соглашение защитника истекает этим летом. Сообщалось, что представители француза общаются с «Реалом», «Баварией» и «ПСЖ».

«В последнее время я видел много информации в прессе, например, о том, что «Ливерпуль» сделал мне новое предложение... Не знаю, откуда это взялось.

Мои агенты все еще ведут переговоры с «Ливерпулем». Надеюсь, решение будет принято очень скоро, и я смогу объявить о нем», – сказал Конате на пресс-конференции сборной Франции.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
logoЛиверпуль
logoИбраима Конате
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
агенты
logoПСЖ
logoСборная Франции по футболу
logoРеал Мадрид
logoБавария
