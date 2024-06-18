Булыкин о миллиарде для Глушенкова: «Зенит» со своим бюджетом может делать все что хочет. Для них самое главное – чемпионство, а у нас страдает и неправильно развивается футбол»
Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политике «Зенита».
Ранее стало известно, что в случае перехода в петербургский клуб Максим Глушенков сможет заработать до миллиарда рублей.
«Что касается возможного заработка одного миллиарда рублей Глушенковым в «Зените», по этому надо спрашивать у клуба или «Газпрома». Для чего нужны такие деньги? Я не думаю, что Глушенков что-то сильно поменяет и «Зенит» будет на голову выше, чем остальные команды.
Конечно, это портит футбол, но «Зенит» со своим бюджетом может делать все что хочет. Для них самое главное – чемпионство, а у нас страдает и неправильно развивается российский футбол в то время, когда нас отстранили от международных матчей.
Во время этого отстранения был шанс у нашего футбола вырастить новое поколение молодых футболистов. Но об этом думают только несколько клубов, остальные продолжают расхолаживать российский футбол. Даже в это время нет прогресса.
Конечно, никто бы не заплатил такие деньги Глушенкову в Европе. В России подъемные сразу идут агентам и всем тем, кто заинтересован в этом трансфере. Такие суммы намекают на какие-то нефутбольные выплаты, но «Зенит» и «Газпром» сами решают, куда тратить такие деньги. Вряд ли их кто-то будет проверять. А также они могут платить всем, сколько захотят, не думая о том, что снижают уровень российского футбола.
Сейчас самое время растить нашу молодежь и разобраться с необоснованно завышенными зарплатами. А мы, наоборот, раздуваем зарплаты и платим выше, чем в топ-клубах Европы», – сказал экс-форвард сборной России.
А я то думал……
Почему Зенит должен решать все проблемы футбола РФ? Готовить игроков сборной, развивать молодежный футбол в стране - всё должен делать один клуб? Есть профильные министерства, бюджеты различных уровней на развитие молодёжного спорта.
В Москве вон 4-6 футбольных клубов в Премьер Лиге регулярно присутствует - много они вложили в развитие сборной или молодёжного футбола?
Какие вообще вопросы к одному отдельно взятому клубу премьер Лиги из города где по факту только один футбольный клуб?
"И тогда я, сидя на маминых руках, закричал:
— Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся.
И тогда все гости стали уходить.
И наша мама удивилась, что мы остались одни.
Но вдруг в комнату вошёл наш папа.
Он сказал:
— Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве.
И папа подошёл к ёлке и потушил все свечи."
Надежда только санкции, возможно, что страна рано или поздно будет вынуждена сократить вливание гос.денег в футбол, и начнет вливать деньги в действительно необходимое, но это уже другая история ..