Булыкин о миллиарде для Глушенкова: «Зенит» со своим бюджетом может делать все что хочет. Для них самое главное – чемпионство, а у нас страдает и неправильно развивается футбол»

Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политике «Зенита».

Ранее стало известно, что в случае перехода в петербургский клуб сможет заработать до миллиарда рублей.

«Что касается возможного заработка одного миллиарда рублей Глушенковым в « », по этому надо спрашивать у клуба или « ». Для чего нужны такие деньги? Я не думаю, что Глушенков что-то сильно поменяет и «Зенит» будет на голову выше, чем остальные команды.

Конечно, это портит футбол, но «Зенит» со своим бюджетом может делать все что хочет. Для них самое главное – чемпионство, а у нас страдает и неправильно развивается российский футбол в то время, когда нас отстранили от международных матчей.

Во время этого отстранения был шанс у нашего футбола вырастить новое поколение молодых футболистов. Но об этом думают только несколько клубов, остальные продолжают расхолаживать российский футбол. Даже в это время нет прогресса.

Конечно, никто бы не заплатил такие деньги Глушенкову в Европе. В России подъемные сразу идут агентам и всем тем, кто заинтересован в этом трансфере. Такие суммы намекают на какие-то нефутбольные выплаты, но «Зенит» и «Газпром» сами решают, куда тратить такие деньги. Вряд ли их кто-то будет проверять. А также они могут платить всем, сколько захотят, не думая о том, что снижают уровень российского футбола.

Сейчас самое время растить нашу молодежь и разобраться с необоснованно завышенными зарплатами. А мы, наоборот, раздуваем зарплаты и платим выше, чем в топ-клубах Европы», – сказал экс-форвард сборной России.