Булыкин о миллиарде для Глушенкова: «Зенит» со своим бюджетом может делать все что хочет. Для них самое главное – чемпионство, а у нас страдает и неправильно развивается футбол»

Теги Локомотив Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Газпром Чемпионат.com Максим Глушенков деньги Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политике «Зенита».

Ранее стало известно, что в случае перехода в петербургский клуб Максим Глушенков сможет заработать до миллиарда рублей. 

«Что касается возможного заработка одного миллиарда рублей Глушенковым в «Зените», по этому надо спрашивать у клуба или «Газпрома». Для чего нужны такие деньги? Я не думаю, что Глушенков что-то сильно поменяет и «Зенит» будет на голову выше, чем остальные команды.

Конечно, это портит футбол, но «Зенит» со своим бюджетом может делать все что хочет. Для них самое главное – чемпионство, а у нас страдает и неправильно развивается российский футбол в то время, когда нас отстранили от международных матчей.

Во время этого отстранения был шанс у нашего футбола вырастить новое поколение молодых футболистов. Но об этом думают только несколько клубов, остальные продолжают расхолаживать российский футбол. Даже в это время нет прогресса.

Конечно, никто бы не заплатил такие деньги Глушенкову в Европе. В России подъемные сразу идут агентам и всем тем, кто заинтересован в этом трансфере. Такие суммы намекают на какие-то нефутбольные выплаты, но «Зенит» и «Газпром» сами решают, куда тратить такие деньги. Вряд ли их кто-то будет проверять. А также они могут платить всем, сколько захотят, не думая о том, что снижают уровень российского футбола.

Сейчас самое время растить нашу молодежь и разобраться с необоснованно завышенными зарплатами. А мы, наоборот, раздуваем зарплаты и платим выше, чем в топ-клубах Европы», – сказал экс-форвард сборной России.

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43 комментария
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Стоит признать, что Зенит довольно долго не пылесосил лигу, всё держался на бразильской, но время пришло
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Че там, масковцам методичку сменили, теперь положено хейтить не бразильцев, а русских игроков Зенита за то, что они не за борщ играют, как Зобнин, а за деньги?
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Зенит в прошлом сезоне словно просил всю РПЛ - ребята, давайте, смотрите, я упал! Забирайте золото! Но кучка инвалидов не сдюжила. Играют не деньги. История футбола помнит огромное количество примеров, когда грамотно подобранные составы и правильный менеджмент в купе с правильной тактикой давали результат против более богатых команд. Надо не скулить и ругать фаворита, а каждому лучше делать свое дело.
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Тоже самое было сказано когда пылесосили Самару, правда же?
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Ответ Кузбасс
Комментарий скрыт
Ваша спартакушка мало того, что пылисосит крылья, и дёрнула оттуда зиньковского, который за два года ничего не показал, так ещё и Глушенков будучи в спартаке ничего не показал.
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То есть когда московские команды пылесосят РПЛ - это правильно? Ты Дима уж, или крестик сними, или штаны одень.
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Ответ superbro
В этом сезоне с трудом сохранили чемпионство, нужно срочно обескровить всех, кто может отнять очки или перехватить их возможные усиления
Только "обескровили" пока что официально Балтику и неофициально Локо. Но важно написать про всех
+22
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+17
Ааааа, так Зенит во всех бедах Российского футбола виноват!?
А я то думал……
+19
-3
+16
Ответ SMART789
Тоже самое было сказано когда пылесосили Самару, правда же?
Тогда уж с Чертаново надо начинать. И далее по цепочке.
+16
-1
+15
"Да вообще все беды в России от Зенита!" (c)

Почему Зенит должен решать все проблемы футбола РФ? Готовить игроков сборной, развивать молодежный футбол в стране - всё должен делать один клуб? Есть профильные министерства, бюджеты различных уровней на развитие молодёжного спорта.

В Москве вон 4-6 футбольных клубов в Премьер Лиге регулярно присутствует - много они вложили в развитие сборной или молодёжного футбола?

Какие вообще вопросы к одному отдельно взятому клубу премьер Лиги из города где по факту только один футбольный клуб?
+20
-7
+13
Не тебе, вот ты и бесишься))
+14
-5
+9
Ответ -DF-
Че там, масковцам методичку сменили, теперь положено хейтить не бразильцев, а русских игроков Зенита за то, что они не за борщ играют, как Зобнин, а за деньги?
Борщ зобнина слишком дорогой.
+11
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Ответ Гусеконь
ну сделайте в Питере 6 клубов и хотя бы одного сборника в Зените воспитайте
Кто сделать то должен? Зенит или пользователи спортса?
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Выгоним легионеров и своим игрокам станет очень хорошо, а сборную будет просто распирать от мощи. Это прям как у Зощенко в одном детском рассказе:
"И тогда я, сидя на маминых руках, закричал:
— Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся.
И тогда все гости стали уходить.
И наша мама удивилась, что мы остались одни.
Но вдруг в комнату вошёл наш папа.
Он сказал:
— Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве.
И папа подошёл к ёлке и потушил все свечи."
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Чего они всё ноют? Уйдет Глушенков из Локомотива, значит освободится место для Салтыкова. Будет Салтыков постоянно играть и развиваться. Разве не за это ратует весь этот хор московских страдальцев о российском футболе? Чем недовольны то?
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При мне такого не было, добавил бывший игрок сборной России.
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Посмотрел бы я на РПЛ без государственных денег. Лучше эти деньги бедным раздавать, на операции больным и детям, вкладывать в инфраструктуру, дороги, больницы и многое тому подобное, а вместо этого, государство выделяет миллиарды на посредственный футбол с посредственными футболистами, которые получают зп на уровне европейских топов, какой же это абсурд.

Надежда только санкции, возможно, что страна рано или поздно будет вынуждена сократить вливание гос.денег в футбол, и начнет вливать деньги в действительно необходимое, но это уже другая история ..
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Дмитрий Варежки Сними - страдалец за русский футбол. Вокруг всё неправильно. Надо только всё отобрать и поделить. Готовый депутат
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Если Глушенков не заработает миллиард, то российский футбол ух как разовьется!
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Конечно Зенит виноват в том,что большинство футболистов РПЛ не могут найти ручку у мяча...
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"Сейчас самое время растить нашу молодежь" - вот у Локомотива теперь есть возможность взрастить молодежь и поставить в свой состав нового россиянина, а так бы Зенит купил бы бразильца.
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опять знаток футбола нарисовался
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Не правильно ты ешь бутерброд, дядя Фёдор, бутерброд надо колбасой на язык класть, так вкуснее...
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Интересно, что Булыкин сделал сам, для того, чтобы футбол развивался правильно ? …Ну, пусть вызовет на дуэль этого агента и разберется с ним, как в старину бывало…Дуэли не запрещены, только их последствия.
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За подбитый танк дают меньше, чем ЗП у лавочника Зенита
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Ответ Senchas
Только "обескровили" пока что официально Балтику и неофициально Локо. Но важно написать про всех
Скажите, пожалуйста, Вы умеете играть в преферанс?
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Варежки хоть снял, когда высказывался, знаток трансферной политики ?
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Ответ Гусеконь
ну сделайте в Питере 6 клубов и хотя бы одного сборника в Зените воспитайте
Не всем вся страна сваливает 3 триллиона в бюджет чтобы делать по 7 клубов
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Ну вообще-то Лёха не из собственного кармана спонсирует Зенит
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Ответ fil_spb
Чего они всё ноют? Уйдет Глушенков из Локомотива, значит освободится место для Салтыкова. Будет Салтыков постоянно играть и развиваться. Разве не за это ратует весь этот хор московских страдальцев о российском футболе? Чем недовольны то?
Главное, чтобы Крылья при этом очередного Глушенкова/Салтыкова откуда-нибудь выцепили и откатали, а то потом забирать будет некого) Ну я не в плане критики, это нормальный путь спортсмена. И каждый к нему должен стремиться
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