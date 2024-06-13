Адвокат экс-жены Сафонова: «Мы контактируем с генсеком «ПСЖ» по сложившейся ситуации»
Адвокат экс-жены Матвея Сафонова рассказал о контактах с «ПСЖ».
«На данный момент мы контактируем с генеральным секретарем «ПСЖ» по сложившейся ситуации. Более детально рассказывать о данном взаимодействии мы бы пока не хотели», – сказал Максим Шилов.
Во вторник появилась информация, что с голкипера «Краснодара» сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Сообщалось, что Сафонов должен своей бывшей супруге Анастасии 60 млн рублей.
Адвокат экс-жены вратаря говорил, что запрет не могли снять, так девушка не получала денег по погашению задолженности.
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Уже утомил