Адвокат экс-жены Сафонова: «Мы контактируем с генсеком «ПСЖ» по сложившейся ситуации»

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова рассказал о контактах с «ПСЖ».

«На данный момент мы контактируем с генеральным секретарем «ПСЖ» по сложившейся ситуации. Более детально рассказывать о данном взаимодействии мы бы пока не хотели», – сказал Максим Шилов.

Во вторник появилась информация, что с голкипера « » сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Сообщалось, что Сафонов должен своей бывшей супруге Анастасии 60 млн рублей.

Адвокат экс-жены вратаря говорил, что запрет не могли снять, так девушка не получала денег по погашению задолженности.