Адвокат экс-жены Сафонова: «Мы контактируем с генсеком «ПСЖ» по сложившейся ситуации»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция происшествия Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова рассказал о контактах с «ПСЖ».

«На данный момент мы контактируем с генеральным секретарем «ПСЖ» по сложившейся ситуации. Более детально рассказывать о данном взаимодействии мы бы пока не хотели», – сказал Максим Шилов.

Во вторник появилась информация, что с голкипера «Краснодара» сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Сообщалось, что Сафонов должен своей бывшей супруге Анастасии 60 млн рублей.

Адвокат экс-жены вратаря говорил, что запрет не могли снять, так девушка не получала денег по погашению задолженности.

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19 комментариев
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-Алло, это генсек ПСЖ?

-Идите на *** и не звоните сюда больше…
+18
0
+18
Слишком много адвоката жены Сафонова.
Уже утомил
+19
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Почуяли золотую жилу, иждивенки😂
+15
-2
+13
Генсек ЦК ПССЖ
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Ответ Wayne Gretzky 99
Так еще не факт, что такого долбоящера в ПСЖ таки возьмут.
Так никто адвоката брать в ПСЖ и не собирается
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Ответ Leon Petov
Генсек ЦК ПССЖ
ЦК ПСЖЖ
+2
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+2
Радимов мог бы поделится с молодняком актуальными историями ... Да нет же - все про свое - про футбол!
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Ответ nick-basil
Радимов мог бы поделится с молодняком актуальными историями ... Да нет же - все про свое - про футбол!
Дайте Буланову согреться.
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Ответ nick-basil
ПСЖ отменят олимпиаду - делов то!
Уволят Макрона, вернут Мбаппе и Неймара и назначат Семака главным тренером.
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Ответ Leon Petov
Генсек ЦК ПССЖ
Константин Устинович Черненко
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Ответ Поцелуй Оздоева
Ну да, Сафонов же маленький мальчик, который не может нести ответственность за свои поступки.
Непонятно какую ответственность. Мы ровным счетом сидим только бесконечные заявления адвоката бывшей в СМИ.
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Ответ DaRt FeLiX
Почуяли золотую жилу, иждивенки😂
Комментарий удален модератором
Когда съезд партии?
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...где-то в тусклом углу плачет ребенок с прошлогодним айфоном...
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ПСЖ отменят олимпиаду - делов то!
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два дня назад было 50... "две куртки, два магнитофона!"...
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Обычная русская женщина - иждивенка
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