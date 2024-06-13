Адвокат экс-жены Сафонова: «Никаких денег по погашению задолженности Анастасия не получала. Пристав не мог снять ограничения на выезд для Матвея»

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова прокомментировал информацию о погашении долга.

Во вторник появилась информация, что с голкипера « » сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Сообщалось, что Сафонов должен своей бывшей супруге Анастасии 60 млн рублей.

«По итогу никаких денег по погашению задолженности Анастасия не получала. Информация, которая была пару дней назад в СМИ, оказалась не соответствующей действительности.

Соответственно, пристав просто не мог снять какие-либо ограничения на выезд для », – сказал Максим Шилов.