Адвокат экс-жены Сафонова: «Никаких денег по погашению задолженности Анастасия не получала. Пристав не мог снять ограничения на выезд для Матвея»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов деньги Футбол

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова прокомментировал информацию о погашении долга.

Во вторник появилась информация, что с голкипера «Краснодара» сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Сообщалось, что Сафонов должен своей бывшей супруге Анастасии 60 млн рублей.

«По итогу никаких денег по погашению задолженности Анастасия не получала. Информация, которая была пару дней назад в СМИ, оказалась не соответствующей действительности.

Соответственно, пристав просто не мог снять какие-либо ограничения на выезд для Матвея Сафонова», – сказал Максим Шилов.

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17 комментариев
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Надоела уже эта мыльная опера🤨
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Можно не публиковать адвоката бывшей жены Сафонова? Там от спортивной новости только фамилия Сафонова
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Сафонов сам себе жизнь усложнил
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Держите в курсе...
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Ответ Artur Arutiunian
Одно интересно: за что дырка получает такие деньги? Все идет на ребенка?)) Просто редкостная чушь, эта система алиментов, еще одна поддержка для отверстий.
Когда можно было договориться о фиксированной сумме, Сафонов бегал, теперь расхлебывает. Сам виноват
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Ответ Schiaff1no
Когда можно было договориться о фиксированной сумме, Сафонов бегал, теперь расхлебывает. Сам виноват
Мужчина всегда виноват. Ты права
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Заплатит, хочет он того или нет! Или огородами-огородами через границу?! )))
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отдал бы деньги ребенку и ехал что жмет непойму
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Жаль будет если переход сорвется из за бывшей. Всём футболистам урок будет.
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Кажись за кучу миллионов адвокат лечит тётю, а никакого решения суда нет.
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