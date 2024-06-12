Титов о Сафонове: «Распирает гордость, что наш вратарь будет в «ПСЖ». Это отлично для нашего чемпионата и футбола в целом»
Егор Титов оценил возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Ожидается, что голкипер «Краснодара» заключит пятилетний контракт с парижским клубом. Сумма трансфера составит 20 млн евро.
«Давайте дождемся официальной информации. Я об этом не знаю. Но такой переход – это отлично для нашего чемпионата и футбола в целом.
Поэтому я могу только пожелать ему успехов, тем более такой клуб. Хотелось бы, чтобы он постоянно был в обойме. Конечно, распирает гордость от того, что наш вратарь будет в «ПСЖ», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.
Адвокат экс-жены Сафонова о погашении долга: «Считаем новость об оплате алиментов дезинформацией. Все ограничения сохранят силу до полного погашения задолженности»