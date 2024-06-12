Титов о Сафонове: «Распирает гордость, что наш вратарь будет в «ПСЖ». Это отлично для нашего чемпионата и футбола в целом»

Теги ПСЖ Егор Титов премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Егор Титов оценил возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ожидается, что голкипер «Краснодара» заключит пятилетний контракт с парижским клубом. Сумма трансфера составит 20 млн евро.

«Давайте дождемся официальной информации. Я об этом не знаю. Но такой переход – это отлично для нашего чемпионата и футбола в целом.

Поэтому я могу только пожелать ему успехов, тем более такой клуб. Хотелось бы, чтобы он постоянно был в обойме. Конечно, распирает гордость от того, что наш вратарь будет в «ПСЖ», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.

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7 комментариев
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Для допингиста все хорошо, что ослабляет конкурентов.
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Ну откуда столько ущербности появилось, раньше гордились результатами,а теперь переходом в ненавистную Европу. Обмельчал народишко.
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Да, в отношении гордости за наших, выступающих за границей, согласен.
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