Канчельскис о Сафонове и «ПСЖ»: «Матвей будет единственным, кто похож на француза. Много или мало за него 20 млн евро – время покажет, дай бог, чтобы стал первым номером»

Андрей Канчельскис верит в успех Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Смотря на состав « », можно сказать, что будет единственным, кто похож на француза, будет нашим русским французом. Дай бог, чтобы он стал первым номером в команде! Они опять станут чемпионами Лиги 1, а что будет в Лиге чемпионов – интересно! Будем следить за ним и делать выводы.

Много или мало 20 миллионов евро за него, покажет только время. Его будут сравнивать с другими вратарями, что абсолютно нормально. Желаю ему удачи, чтобы выучил французский язык. Надо продолжать, чтобы русские французы играли в Европе, Семак уже был там. Верим в Матвея», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».