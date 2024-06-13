Канчельскис о Сафонове и «ПСЖ»: «Матвей будет единственным, кто похож на француза. Много или мало за него 20 млн евро – время покажет, дай бог, чтобы стал первым номером»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Андрей Канчельскис Краснодар Матвей Сафонов ахахаха Футбол

Андрей Канчельскис верит в успех Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Смотря на состав «ПСЖ», можно сказать, что Сафонов будет единственным, кто похож на француза, будет нашим русским французом. Дай бог, чтобы он стал первым номером в команде! Они опять станут чемпионами Лиги 1, а что будет в Лиге чемпионов – интересно! Будем следить за ним и делать выводы.

Много или мало 20 миллионов евро за него, покажет только время. Его будут сравнивать с другими вратарями, что абсолютно нормально. Желаю ему удачи, чтобы выучил французский язык. Надо продолжать, чтобы русские французы играли в Европе, Семак уже был там. Верим в Матвея», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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28 комментариев
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Очень смешно это читать от литовско-украинского новиопа, живущего в России.
+23
-12
+11
Ответ Кенигсбергер
Очень смешно это читать от литовско-украинского новиопа, живущего в России.
А что один человек другого поддержать уже не может?
Или надпись в паспорте уже отменяет человечность?
+12
-2
+10
Пещерный расизм получается от Канчельскиса. Винисиуса на тебя нет!)) 😅🫣
+14
-8
+6
Ахаха, ну тут по факту
+16
-10
+6
Ответ Кенигсбергер
Очень смешно это читать от литовско-украинского новиопа, живущего в России.
"Папа литовец, мама украинка, дед на половину татарин и узбек, прабабушка телевизор, прадедушка на половину бабан. Кто Я? Made USSR"
+7
-2
+5
Настоящий гасконец, только не брюнет.
+4
-1
+3
Ответ Всеволод Бобров
Ахаха, ну тут по факту
По факту отпустил полностью расистский комментарий, ага
+8
-5
+3
Бууургундия, Нормандия, Шампань или Прованс?
+2
0
+2
Бородирован и усирован как киношный мушкетёр.
+2
0
+2
По моему за вратаря 20 лямов очень приличная цена.
+2
0
+2
Был бы похож на современного француза если бы был другого цвета кожи как в сборной Франции их 90% ))
+1
0
+1
Ответ Sergey Smolensky
"Папа литовец, мама украинка, дед на половину татарин и узбек, прабабушка телевизор, прадедушка на половину бабан. Кто Я? Made USSR"
Манкурт)
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Ответ Всеволод Бобров
Ахаха, ну тут по факту
База, псж это 100% обезьянник, как по популяции так и по поведению
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Ответ rzqhbbqd4c
По факту отпустил полностью расистский комментарий, ага
Ну поплачь лол)
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Вообще непонятно для чего он им🤷
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ага, вылитый мушкетёр)
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слишком белый для француза
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Т.е., в сущности, на литовца.
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Да, чистокровный гасконец.
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Арамис Сафонов
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Руис, Эрнандес и Рамуш так то ещë есть как минимум.
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Шевалье д’ Мат
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