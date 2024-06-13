Канчельскис о Сафонове и «ПСЖ»: «Матвей будет единственным, кто похож на француза. Много или мало за него 20 млн евро – время покажет, дай бог, чтобы стал первым номером»
Андрей Канчельскис верит в успех Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Смотря на состав «ПСЖ», можно сказать, что Сафонов будет единственным, кто похож на француза, будет нашим русским французом. Дай бог, чтобы он стал первым номером в команде! Они опять станут чемпионами Лиги 1, а что будет в Лиге чемпионов – интересно! Будем следить за ним и делать выводы.
Много или мало 20 миллионов евро за него, покажет только время. Его будут сравнивать с другими вратарями, что абсолютно нормально. Желаю ему удачи, чтобы выучил французский язык. Надо продолжать, чтобы русские французы играли в Европе, Семак уже был там. Верим в Матвея», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Или надпись в паспорте уже отменяет человечность?