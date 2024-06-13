Мостовой о Сафонове в «ПСЖ»: «Для российской системы это плюс, конечно. Все знают, что там Доннарумма – непросто, но будет привыкать»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Мостовой Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой оценил возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Конечно, такой переход – плюс для российской системы. Я на протяжении многих лет говорю – если есть возможность, надо уезжать и пробовать свои силы.

Другое дело, что все знают, что там Доннарумма, будет непросто играть в воротах. Но будет привыкать», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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6 комментариев
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Фейк, ничего про Абаскаля нету, значит, это не Мостовой комментировал
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как только появвился интерес об матвее сафонове в псж так тут же раструбонили все

такие трансферы делаються в тишине
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А скоро участники ЧЕ по футболу 2024 тоже начнут высказываться о Сафонове в ПСЖ?
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Грибоедов называл такие комментарии «словоизвержением».
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Ответ Николай Бойко
Фейк, ничего про Абаскаля нету, значит, это не Мостовой комментировал
трепло тряпка и любобытная варвара которая сует везде свой нос и несет всякий несущий бред
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Ответ Николай Бойко
Фейк, ничего про Абаскаля нету, значит, это не Мостовой комментировал
это я про мостового
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