Мостовой о Сафонове в «ПСЖ»: «Для российской системы это плюс, конечно. Все знают, что там Доннарумма – непросто, но будет привыкать»
Александр Мостовой оценил возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Конечно, такой переход – плюс для российской системы. Я на протяжении многих лет говорю – если есть возможность, надо уезжать и пробовать свои силы.
Другое дело, что все знают, что там Доннарумма, будет непросто играть в воротах. Но будет привыкать», – сказал бывший полузащитник сборной России.
такие трансферы делаються в тишине