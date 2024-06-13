Мостовой о Сафонове в «ПСЖ»: «Для российской системы это плюс, конечно. Все знают, что там Доннарумма – непросто, но будет привыкать»

Александр Мостовой оценил возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Конечно, такой переход – плюс для российской системы. Я на протяжении многих лет говорю – если есть возможность, надо уезжать и пробовать свои силы.

Другое дело, что все знают, что там , будет непросто играть в воротах. Но будет привыкать», – сказал бывший полузащитник сборной России.