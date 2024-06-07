Сафонову запретили выезд из России из-за долга 60 млн рублей по алиментам (Baza)
Матвею Сафонову запрещено выезжать из России из-за долга в 60 миллионов рублей.
Российский голкипер «Краснодара» близок к переходу в «ПСЖ».
По информации телеграм-канал Baza, футболисту установлен запрет на выезд из России из-за долга в 60 миллионов рублей.
Решение об ограничении на выезд было принято 6 июня. Причина – неуплаченные алименты.
Сейчас вратарь находится в Минске вместе со сборной России, которая сыграет товарищеский матч против команды Беларуси.
В феврале Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развелся в 2023 году.
Футболиста обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально говорилось о сумме в размере 14 миллионов рублей, но после перерасчета Матвей Сафонов должен уже 60 миллионов.
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Находится в Минске
когда "надо" может выехать получается?
А была девушка или жена, с которой он очень давно вместе
Но Мотя оказался не очень хорошим человеком и во время беременности жены успешно нашёл себе замену
Переход Де Хеа в Реал из-за факса просто курит в сторонке
Будучи таким молодым уже успел бросить мать своего ребенка и замутить с "слегка"....(ну вы поняли), которая уже успела пройтись по его возможным напарникам в ПСЖ - супер!