Сафонову запретили выезд из России из-за долга 60 млн рублей по алиментам (Baza)

Матвею Сафонову запрещено выезжать из России из-за долга в 60 миллионов рублей.

Российский голкипер « » близок к переходу в « ».

По информации телеграм-канал Baza, футболисту установлен запрет на выезд из России из-за долга в 60 миллионов рублей.

Решение об ограничении на выезд было принято 6 июня. Причина – неуплаченные алименты.

Сейчас вратарь находится в Минске вместе со сборной России, которая сыграет товарищеский матч против команды Беларуси.

В феврале Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развелся в 2023 году.

Футболиста обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально говорилось о сумме в размере 14 миллионов рублей, но после перерасчета должен уже 60 миллионов.