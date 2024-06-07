Сафонову запретили выезд из России из-за долга 60 млн рублей по алиментам (Baza)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу светская хроника происшествия Краснодар Матвей Сафонов деньги Футбол

Матвею Сафонову запрещено выезжать из России из-за долга в 60 миллионов рублей.

Российский голкипер «Краснодара» близок к переходу в «ПСЖ».

По информации телеграм-канал Baza, футболисту установлен запрет на выезд из России из-за долга в 60 миллионов рублей.

Решение об ограничении на выезд было принято 6 июня. Причина – неуплаченные алименты.

Сейчас вратарь находится в Минске вместе со сборной России, которая сыграет товарищеский матч против команды Беларуси.

В феврале Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развелся в 2023 году.

Футболиста обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально говорилось о сумме в размере 14 миллионов рублей, но после перерасчета Матвей Сафонов должен уже 60 миллионов.

195 комментариев
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Сафонов, оплатить
+266
-3
+263
Выезд запрещен
@
Находится в Минске

когда "надо" может выехать получается?
+156
-16
+140
Нассер Аль Хелаифи: 600к евро? Матвей, тебе на ужин не хватает?
+140
-3
+137
когда не смог вытащить в нужный момент...
+117
-5
+112
Ну и Доннарумма, конечно, быстро начал устранять конкурентов
+76
-1
+75
Ответ адекватное мнение
когда не смог вытащить в нужный момент...
Не сделал сэйв?
+63
-2
+61
Ответ PFC_ZENIT
Выезд запрещен @ Находится в Минске когда "надо" может выехать получается?
Ему выезд запретили 6 июня, он тогда уже в Минске был
+46
-2
+44
Ответ Adams
Сафонов, оплатить
И даже это смог предсказать Жириновский
+25
-1
+24
Бывшая жена в восторге сейчас
+25
-2
+23
Ого! Развелся в 2023 – и уже 60 млн долга?! Сурово))
+23
-1
+22
Ответ PFC_ZENIT
Выезд запрещен @ Находится в Минске когда "надо" может выехать получается?
Учитывая, что Россия и Белоруссия дружественные страны , то не факт
+24
-4
+20
Ответ Adams
Сафонов, оплатить
Его девушка видимо знала, что ему в Крым только ехать
+22
-3
+19
Вот еще один урок молодежи, что не стоит совать куда попало по молодости, потом расхлебать будешь всю жизнь
+25
-6
+19
Где тег ахаха?
+20
-2
+18
Ответ Илья Брегман_1116125275
Вот еще один урок молодежи, что не стоит совать куда попало по молодости, потом расхлебать будешь всю жизнь
Ну стоит признать, что там не в куда попало было
А была девушка или жена, с которой он очень давно вместе
Но Мотя оказался не очень хорошим человеком и во время беременности жены успешно нашёл себе замену
+15
0
+15
Если хочет в ПСЖ, то моментально все долги закроет
+12
-1
+11
Ответ PFC_ZENIT
Выезд запрещен @ Находится в Минске когда "надо" может выехать получается?
С Беларусью нет границы вообще-то
+10
0
+10
Ахахахах, отец года
+13
-3
+10
Это просто великий срыв трансфера будет
Переход Де Хеа в Реал из-за факса просто курит в сторонке
+10
-1
+9
Ответ PFC_ZENIT
Выезд запрещен @ Находится в Минске когда "надо" может выехать получается?
Между РФ и РБ свободное перемещение
+9
0
+9
Позорно выстроил свою личную жизнь и теперь это мешает карьере и вообще не красит- красава! Жаль, что в академии этому не научили. Ведь есть он, Игнатьев, Сулейманов и возможно кто-то ещё. Это некий провал в воспитании спортсмена!
Будучи таким молодым уже успел бросить мать своего ребенка и замутить с "слегка"....(ну вы поняли), которая уже успела пройтись по его возможным напарникам в ПСЖ - супер!
+5
0
+5
Очередной пример для молодых футболистов, которые упорно продолжают бежать в брачное стойло. Ну законы почитайте, по семейному кодексу вы сами себя превращаете в бесправного раба.
+8
-3
+5
Ахахаха, позорище!!!
+7
-3
+4
Алименты на 60 лямов? Офигеть.
+6
-2
+4
Ответ Иван Гульмеш
Нормальные такие алименты бывшая хапнула))) и все наверняка на ребенка тратит
Какая зарплата у отца, такие и алименты
+4
0
+4
Ответ Иван Рыбаков
Так он вроде как уже успел уехать в Париж на медосмотр или я что-то путаю🤔
Путаешь, до 6ого запрета не было
+4
0
+4
Ответ Balt
Алименты на 60 лямов? Офигеть.
Издержки высокооплачиваемых футболистов, 25% от доходов, все по закону, 60 млн не предел, с повышением зарплаты в ПСЖ будет платить ещё больше до совершеннолетия ребёнка ...
+5
-1
+4
Ответ Александр Иванов
Ого! Развелся в 2023 – и уже 60 млн долга?! Сурово))
так у него зп в районе 2-2.5кк долларов наверняка (а то и больше)
+3
0
+3
Какой из него мушкетер ?он гусар !😂😂😂
+3
0
+3
Глядишь ,скоро в армию.Такое бывает с вратарями,которые в недружественные страны собираются
+3
0
+3
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