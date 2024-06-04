Мбаппе о трансфере в «Реал»: «Я счастлив, чувствую облегчение и безмерную гордость. Очень рад переходу в лучший клуб мира»
Килиан Мбаппе прокомментировал переход в «Реал».
Мадридский клуб вчера объявил о подписании пятилетнего контракта с французским нападающим.
«Перед началом этой пресс-конференции я просто хотел бы высказаться. Все уже получили информацию: вот и все, это официально, я стану игроком «Реала» как минимум на следующие пять сезонов.
Это огромная радость, мечта сбылась, меня переполняют эмоции. Я очень счастлив, чувствую облегчение и безмерную гордость. Я очень рад переходу в этот очень большой клуб, лучший в мире.
Я прихожу с большим смирением и благодарю людей, которые связывались со мной, и тех, кто внес свой вклад в эту сделку», – сказал нападающий.
в нашем клубе игроков такого уровня отродясь не было. максимально близкие по уровню - Педро, Вилья и тот зубастый бразилец.