Мбаппе о трансфере в «Реал»: «Я счастлив, чувствую облегчение и безмерную гордость. Очень рад переходу в лучший клуб мира»

Килиан Мбаппе прокомментировал переход в «Реал».

Мадридский клуб вчера объявил о подписании пятилетнего контракта с французским нападающим.

«Перед началом этой пресс-конференции я просто хотел бы высказаться. Все уже получили информацию: вот и все, это официально, я стану игроком « » как минимум на следующие пять сезонов.

Это огромная радость, мечта сбылась, меня переполняют эмоции. Я очень счастлив, чувствую облегчение и безмерную гордость. Я очень рад переходу в этот очень большой клуб, лучший в мире.

Я прихожу с большим смирением и благодарю людей, которые связывались со мной, и тех, кто внес свой вклад в эту сделку», – сказал нападающий.