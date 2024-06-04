Мбаппе о трансфере в «Реал»: «Я счастлив, чувствую облегчение и безмерную гордость. Очень рад переходу в лучший клуб мира»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе прокомментировал переход в «Реал».

Мадридский клуб вчера объявил о подписании пятилетнего контракта с французским нападающим.

«Перед началом этой пресс-конференции я просто хотел бы высказаться. Все уже получили информацию: вот и все, это официально, я стану игроком «Реала» как минимум на следующие пять сезонов.

Это огромная радость, мечта сбылась, меня переполняют эмоции. Я очень счастлив, чувствую облегчение и безмерную гордость. Я очень рад переходу в этот очень большой клуб, лучший в мире.

Я прихожу с большим смирением и благодарю людей, которые связывались со мной, и тех, кто внес свой вклад в эту сделку», – сказал нападающий.

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21 комментарий
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В удачное время переходит. Роналду приходилось играть против лучших Барселоны и Атлетико в их истории. Сейчас уровень сопротивления в Ла Лиге совсем другой, а уровень партнёров в Реале очень высок: можно каждый сезон золотую бутсу забирать
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+18
Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален пользователем
15
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+8
Ну Мбаппе теперь стоит многое доказать, чтобы Бернабеу его полюбил и забыл 2022 год. Надеюсь карьера у француза будет очень успешной в Реале.
+7
-2
+5
Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален пользователем
Спартак Москва?
+4
0
+4
Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален пользователем
Ну да, пока еще Сити, а вот после клубного чемпионата мира думаю Мадрид вернет себе это звание)
+2
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+2
Ответ Yusif Huseyinov
Они и не брали каждый год 🤷🏻
Брали 3 года подряд.
+2
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Это же слева-направо. Обратно.?
+1
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Бартра уже видел. Насмешили)
+1
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Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален пользователем
ПЯТНАДЦАТЬ!!!
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Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален пользователем
Подписан на барсу, дальше можно не читать)
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Ответ Лютик
Спартак Москва?
зенит😀
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просто выдал как серпом по шарам Нассеру про лучший клуб мира)))
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удачи Мбаппе от всех адекватных болельщиков Барселоны!

в нашем клубе игроков такого уровня отродясь не было. максимально близкие по уровню - Педро, Вилья и тот зубастый бразилец.
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Флорентино Перес гениальный президент, сказал что подпишет Мбаппе в этом году, мужик сказал мужик сделал!!!
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Без новостей о переходе/не переходе Мбаппе в Реал будет немного скучно, мы уже так привыкли за последние несколько лет.
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Комментарий удален пользователем
Сериал закончился хорошим концом)
+4
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