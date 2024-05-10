Мбаппе может попрощаться с «ПСЖ» в воскресенье – в последнем домашнем матче сезона. Аль-Хелайфи звонил Килиану, чтобы узнать пожелания по церемонии

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Парк де Пренс Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» планирует устроить церемонию прощания с Килианом Мбаппе.

Как утверждает журналист El Chiringuito TV Хуанфе Санс, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи позвонил Мбаппе, чтобы спросить, как он хочет попрощаться с клубом.

В воскресенье, 12 мая, «ПСЖ» проведет последний домашний матч сезона – против «Тулузы» в Лиге 1. После этой игры, вероятно, и пройдет церемония прощания.

Ранее сообщалось, что Килиан уже подписал контракт с «Реалом». Это произошло еще в феврале.

В этом сезоне Мбаппе забил 43 гола и сделал 10 результативных передач в 46 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.

Килиан, будешь болеть за «Реал»? Реакция 👀

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15 комментариев
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Хоселу вывел Реал в финал, че такой ажиотаж вокрук этого пижона?)))
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Ответ Северный болельщик
На церемонии прощания можно одеться в костюм черепашки нинзя. Как наш Артемка в костюмишко дэдпула приодевался.
когда холланд уходил из боруссии то всем подарил дорогие часы
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На церемонии прощания можно одеться в костюм черепашки нинзя. Как наш Артемка в костюмишко дэдпула приодевался.
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Мбапе уже после Боруссии попрощался с псж)
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Раньше валить надо было, вместе с Месси и Неймаром, но подъёмные за подписание свободным агентом победили. А так уже был бы чемпионом Испании, обладателем суперкубка Испании и играл бы в финале ЛЧ.
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Он провёл свои лучшие годы в ПСЖ…. вот увидите!
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