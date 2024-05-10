Мбаппе может попрощаться с «ПСЖ» в воскресенье – в последнем домашнем матче сезона. Аль-Хелайфи звонил Килиану, чтобы узнать пожелания по церемонии
«ПСЖ» планирует устроить церемонию прощания с Килианом Мбаппе.
Как утверждает журналист El Chiringuito TV Хуанфе Санс, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи позвонил Мбаппе, чтобы спросить, как он хочет попрощаться с клубом.
В воскресенье, 12 мая, «ПСЖ» проведет последний домашний матч сезона – против «Тулузы» в Лиге 1. После этой игры, вероятно, и пройдет церемония прощания.
Ранее сообщалось, что Килиан уже подписал контракт с «Реалом». Это произошло еще в феврале.
В этом сезоне Мбаппе забил 43 гола и сделал 10 результативных передач в 46 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.