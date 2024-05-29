«ПСЖ» не выплатил Мбаппе зарплату за апрель и премию за февраль, сэкономив 80 млн евро (L’Equipe)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Флорентино Перес Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» не выплатил Килиану Мбаппе часть зарплаты и премии.

Прошлым летом стало известно, что французский футболист отказался от бонуса за лояльность в размере 80 миллионов евро, чтобы частично компенсировать клубу убытки после ухода по истечении контракта. Взамен он был восстановлен в основной команде, из которой был исключен по решению президента Нассера Аль-Хелайфи.

По информации L’Equipe, в октябре парижане не выплатили игроку этот бонус, однако сделали это в феврале, вскоре после того, как Мбаппе сообщил о решении покинуть клуб. 

Это решение объясняют желанием Аль-Хелайфи получить деньги за уход Килиана именно от «Реала», а не от самого футболиста. В свою очередь президент мадридского клуба Флорентино Перес ни в коем случае не намеревался платить за игрока, который станет свободным агентом. Это «пришлось не по вкусу Аль-Хелайфи, который питает глубокую неприязнь к Пересу». 

«ПСЖ» не выплатил форварду зарплату за апрель и премию за февраль. Сэкономленная сумма оценивается в 80 миллионов евро. Некоторые источники утверждают, что клуб хочет получить дополнительную сумму, но переговоры практически не ведутся. 

46 комментариев
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Вот откуда деньги на Сафонова
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Ну у ПСЖ же денег мало, надо экономить
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-3
+32
Ответ Олег Самсонович
Ничего, есть трава 🌿)
А нужна пицца 🍕
+27
-1
+26
Ну и куда собрался Сафонов? Там даже зарплату не платят!
+18
0
+18
Изверги! Черепашке кушать нечего!
+14
-1
+13
Мбаппе аж на Формуле 1 пришлось подрабатывать.
+10
0
+10
Ответ Mohnatiy
Изверги! Черепашке кушать нечего!
Ничего, есть трава 🌿)
+9
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+8
Подача материала на уровне сочинения первоклассника…
+6
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Его Мама все решит.
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Зарплата и премия за 1 месяц -80 млн. евро? Что за бред? Можно подумать у него годовой контракт был свыше пол арбуза.
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Не продали в 21-м за 180 млн. Продлили в 22-м с огромной личкой. Жалуются, что уходит бесплатно
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Прочь руки от голодного.
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я всегда подозревал, что занимаюсь какой то #####й, а не работой, спасибо мбапе и редакторам, что развеяли мои сомнения😂😂😂
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Ответ Геннадий Тимченко
Странно, если выплаты положены контрактом, то почему не выплатили❓🤔 вон, пеший ушёл свободным агентом в ПСЖ, так Барселона ему ещё минимум три года платила, вогнав клуб в "долговую яму" - или когда приходят в ПСЖ свободными агентами это НОРМ, а если уходят, то ПЛОХО ❓🤔
Всегда есть "Ты не понимаешь это другое"
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неплохая работенка😂😂😂
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+1
Пересу на неприязнь Аль-Хелайфи как-то фиолетово. В бизнесе нет друзей-приятелей, каждый сам за себя, закон джунглей.
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Такую глубокую неприязнь испытывает к Пересу, что кушать не может.
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На Матвея деньги потратили)
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Ничего не понял. Так выплатил или не выплатил?
+1
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Зарплата за апрель + премия за февраль = 80 млн евро

Не кисло так!
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Ответ boLik
Вот именно, что бесплатно. Денег за него они не получили и не получат. Входящих платежей - 0. То, что не заплатили 80 млн, так это ИХ деньги, это расходы, которые не реализованы, не прибыль.
сэкономил = заработал
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Ответ Roman
Ну у ПСЖ же денег мало, надо экономить
Странно, если выплаты положены контрактом, то почему не выплатили❓🤔 вон, пеший ушёл свободным агентом в ПСЖ, так Барселона ему ещё минимум три года платила, вогнав клуб в "долговую яму" - или когда приходят в ПСЖ свободными агентами это НОРМ, а если уходят, то ПЛОХО ❓🤔
+13
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Чего? Он что 800 миллионов получал?
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зп + премия за 1 месяц = 80 млн евро. Он что под лярд евро получал?
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даже язык не поворачивается этот шейх-проект клубом называть)
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На сэкономленные деньги по "совету друзей" купил вратаря2 "новую модель"
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Деньги есть, но вы держитесь!
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Такая сумма и слово зарплата несочетаемы, вот 70.000 тыщ руб лучше подходит
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Мерзкая организация, конечно, очень по-восточному всё делают: из принципа, всё у них лично. Мбаппе, что, в рабстве был? Зря отказался от бонуса - это его право было. Пример другим футболистам, что в эту золотую клетку, если ты статусный и важный человек, лучше не лезть.
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"Это решение объясняют желанием Аль-Хелайфи получить деньги за уход Килиана именно от «Реала»..." Это что-то новенькое. Как он хочет получить деньги от Мадрида за игрока, который на контракте с его клубом?! А если Хелайфи решил, что Мбаппе с ПСЖ подписным бонусом поделится, то почему тогда сам ему зп и премию не платит?! Мутно всё слишком.
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