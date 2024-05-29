«ПСЖ» не выплатил Мбаппе зарплату за апрель и премию за февраль, сэкономив 80 млн евро (L’Equipe)

«ПСЖ» не выплатил Килиану Мбаппе часть зарплаты и премии.

Прошлым летом стало известно, что французский футболист отказался от бонуса за лояльность в размере 80 миллионов евро, чтобы частично компенсировать клубу убытки после ухода по истечении контракта. Взамен он был восстановлен в основной команде, из которой был исключен по решению президента Нассера Аль-Хелайфи.

По информации L’Equipe, в октябре парижане не выплатили игроку этот бонус, однако сделали это в феврале, вскоре после того, как Мбаппе сообщил о решении покинуть клуб.

Это решение объясняют желанием Аль-Хелайфи получить деньги за уход Килиана именно от «Реала», а не от самого футболиста. В свою очередь президент мадридского клуба Флорентино Перес ни в коем случае не намеревался платить за игрока, который станет свободным агентом. Это «пришлось не по вкусу Аль-Хелайфи, который питает глубокую неприязнь к Пересу».

«ПСЖ» не выплатил форварду зарплату за апрель и премию за февраль. Сэкономленная сумма оценивается в 80 миллионов евро. Некоторые источники утверждают, что клуб хочет получить дополнительную сумму, но переговоры практически не ведутся.