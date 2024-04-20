Мбаппе обещал президенту «ПСЖ» продлить контракт. Аль-Хелайфи разозлился, узнав о решении форварда перейти в «Реал» (Foot Mercato)

Килиан Мбаппе нарушил обещание, данное президенту «ПСЖ».

Ранее неоднократно сообщалось, что 25-летний нападающий перейдет в « » летом – после ухода из « » на правах свободного агента.

По информации Foot Mercato, прошлым летом обещал продлить контракт с парижским клубом. Напомним, прошлым летом «ПСЖ» на некоторое время отстранил игрока от работы с основной командой и рассматривал вариант с его продажей. Позднее Килиан вернулся в состав.

Сообщается, что за день до матча с «Лорьяном», который состоялся 12 августа, Мбаппе поговорил с президентом клуба и пообещал ему продлить соглашение. Это позволило урегулировать конфликт между ними.

Несмотря на это обещание, форвард принял решение присоединиться к «Реалу» по окончании сезона. Аль-Хелайфи разозлился, узнав об этом.