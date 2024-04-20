Мбаппе обещал президенту «ПСЖ» продлить контракт. Аль-Хелайфи разозлился, узнав о решении форварда перейти в «Реал» (Foot Mercato)
Килиан Мбаппе нарушил обещание, данное президенту «ПСЖ».
Ранее неоднократно сообщалось, что 25-летний нападающий перейдет в «Реал» летом – после ухода из «ПСЖ» на правах свободного агента.
По информации Foot Mercato, прошлым летом Мбаппе обещал продлить контракт с парижским клубом. Напомним, прошлым летом «ПСЖ» на некоторое время отстранил игрока от работы с основной командой и рассматривал вариант с его продажей. Позднее Килиан вернулся в состав.
Сообщается, что за день до матча с «Лорьяном», который состоялся 12 августа, Мбаппе поговорил с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи и пообещал ему продлить соглашение. Это позволило урегулировать конфликт между ними.
Несмотря на это обещание, форвард принял решение присоединиться к «Реалу» по окончании сезона. Аль-Хелайфи разозлился, узнав об этом.
Барколя крут, его потенциал огромен, с Барсой рвал и метал!
Единственным минусом выглядит отсутвие трансферных денег, но тут уж вот так...
Мне он тоже нравится, то его уровень явно ниже)
ПыСы просто каждая вторая новость сегодня про Реал )))
Спасибо Мбаппе и ПСЖ в целом.