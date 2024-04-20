Мбаппе обещал президенту «ПСЖ» продлить контракт. Аль-Хелайфи разозлился, узнав о решении форварда перейти в «Реал» (Foot Mercato)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе нарушил обещание, данное президенту «ПСЖ».

Ранее неоднократно сообщалось, что 25-летний нападающий перейдет в «Реал» летом – после ухода из «ПСЖ» на правах свободного агента.

По информации Foot Mercato, прошлым летом Мбаппе обещал продлить контракт с парижским клубом. Напомним, прошлым летом «ПСЖ» на некоторое время отстранил игрока от работы с основной командой и рассматривал вариант с его продажей. Позднее Килиан вернулся в состав.

Сообщается, что за день до матча с «Лорьяном», который состоялся 12 августа, Мбаппе поговорил с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи и пообещал ему продлить соглашение. Это позволило урегулировать конфликт между ними.

Несмотря на это обещание, форвард принял решение присоединиться к «Реалу» по окончании сезона. Аль-Хелайфи разозлился, узнав об этом. 

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35 комментариев
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Мбаппе: Надурили дурачка на четыре кулачка.
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А так ли он нужен теперь ПСЖ?
Барколя крут, его потенциал огромен, с Барсой рвал и метал!
Единственным минусом выглядит отсутвие трансферных денег, но тут уж вот так...
+20
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+15
А почему автор с такой уверенностью пишет что Килиан летом перейдет в Реал? Откуда инфа? Или уже официально объявили?
+12
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+9
Ответ Raul14
А почему автор с такой уверенностью пишет что Килиан летом перейдет в Реал? Откуда инфа? Или уже официально объявили?
Секрет полишинеля
+5
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+5
Сериал продолжается, что ли?Я уж думал, сериал закончится, но нет, будем наблюдать второй сезон, похоже. Уже запутался, вообще.
+3
0
+3
Ответ Серёга87
А так ли он нужен теперь ПСЖ? Барколя крут, его потенциал огромен, с Барсой рвал и метал! Единственным минусом выглядит отсутвие трансферных денег, но тут уж вот так...
Барколя выйдет на уровень Мбаппе💪🇨🇵надо в физике добавлять.техника все при нем
+5
-2
+3
Ответ Серёга87
А так ли он нужен теперь ПСЖ? Барколя крут, его потенциал огромен, с Барсой рвал и метал! Единственным минусом выглядит отсутвие трансферных денег, но тут уж вот так...
Конечно не нужен, зачем вообще им игрок, который в свои 26 лучший бомбардир финалов ЧМ?
+3
0
+3
выдоил канистру и можно уйти)
+3
-1
+2
Ответ PIT-BUL
Я кстати за Пыжиком не слежу. Но глянул матч с Реалом и Барколя впечатлил )
С Реалом? Напомни когда они с Реалом играли
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0
+2
Ответ PIT-BUL
Я кстати за Пыжиком не слежу. Но глянул матч с Реалом и Барколя впечатлил )
С Барселоной только матч был)
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+2
Ответ Серёга87
А так ли он нужен теперь ПСЖ? Барколя крут, его потенциал огромен, с Барсой рвал и метал! Единственным минусом выглядит отсутвие трансферных денег, но тут уж вот так...
Мбаппе в 17-18 играл лучше и результативнее теперешнего Барколя. Так какие же предпосылки, что Барколя сможет такого же уровня достичь??

Мне он тоже нравится, то его уровень явно ниже)
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бред какой-то. Если он обещал продлить, то почему сразу это нельзя было сделать в августе?)
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этот президент что спортс не читает ? нам уже года 3 назад об этом сообщили
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Ответ PIT-BUL
Я кстати за Пыжиком не слежу. Но глянул матч с Реалом и Барколя впечатлил )
С каким Реалом? он играл против Барсы
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Ответ Raul14
А почему автор с такой уверенностью пишет что Килиан летом перейдет в Реал? Откуда инфа? Или уже официально объявили?
писали, что объявят после того как будет понятно что Реал и ПСЖ не сыграют друг с другом в ЛЧ, либо уже сыграют друг с другом
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Ответ Серёга87
А так ли он нужен теперь ПСЖ? Барколя крут, его потенциал огромен, с Барсой рвал и метал! Единственным минусом выглядит отсутвие трансферных денег, но тут уж вот так...
Я кстати за Пыжиком не слежу. Но глянул матч с Реалом и Барколя впечатлил )
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Лигу выиграет-останется.Шейхи навалят денег,никакой Реал не переманит.
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Ответ Серёга87
А так ли он нужен теперь ПСЖ? Барколя крут, его потенциал огромен, с Барсой рвал и метал! Единственным минусом выглядит отсутвие трансферных денег, но тут уж вот так...
Ну Барколя еще нужно будет как то выиграть конкуренцию у Симмонса,который вернется из аренды в Лейпциге.
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Ответ Нос в муке
С каким Реалом? он играл против Барсы
Ну простите перепутал ))) каюсь. Ну вы поняли ) с Барсой он был хорош.
ПыСы просто каждая вторая новость сегодня про Реал )))
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Ответ Серёга87
А так ли он нужен теперь ПСЖ? Барколя крут, его потенциал огромен, с Барсой рвал и метал! Единственным минусом выглядит отсутвие трансферных денег, но тут уж вот так...
Барколя рвал потому что ему делали изоляции пока остальные игроки отвлекались на Мбаппе и Дембеле
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Ответ Raul14
А почему автор с такой уверенностью пишет что Килиан летом перейдет в Реал? Откуда инфа? Или уже официально объявили?
Кажется Фабрицио Романо написал
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О спиноффы к сериалу подошли)
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Аль-Хелайфи всё время злится - ему так больше нравится.
Спасибо Мбаппе и ПСЖ в целом.
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Где-то я уже это видел...)и не раз
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Предавший единожды предаст многократно, старое правило.
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Ну сколько можно…
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Да он в принципе реалу нахрен не нужен, там и без него все гуд💪
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Опять россказни бредовые... Конфликт (как тут писали со ссылкой на 💯 500 источников тем, что Мбапее добровольно отказался от получения бонусов, обусловленных его пребыванием в клубе на определенные числа (имел полное право их получать, но не стал)... А теперь очередные фантазии, что он обещал остаться - если ты обещал, то бонусы бы взял ☝️🤣🤣🤣
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Да сага только возобновляется, он там еще не раз наобещает и тем и тем. Смотрим продолжение сериала.
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Наивный попался араб!
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