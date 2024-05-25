Глава «ПСЖ», убеждая Мбаппе продлить контракт, говорил, что «нельзя усиливать главного соперника», Килиан «легитимизирует Суперлигу», а «все большие игроки приносят деньги своим клубам»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Луис Энрике Харри Кейн Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Суперлига Европы Футбол

Стало известно, как президент «ПСЖ» убеждал Килиана Мбаппе продлить контракт.

За последние несколько месяцев Нассер Аль-Хелайфи использовал несколько аргументов.

В частности, глава «ПСЖ» говорил: «ты не можешь навредить «ПСЖ», «ты не можешь уйти бесплатно и усилить нашего главного соперника», «все большие игроки, Беллингем, Кейн, уходят, оставляя деньги своему клубу», «ты легитимизируешь Суперлигу».

Кроме того, зимой рассматривалась возможность усадить Мбаппе на скамейку запасных, чтобы оказать на него давление, однако тренер Луис Энрике не соглашался с такой мерой. 

Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Ожидается, что форвард продолжит карьеру в «Реале».

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29 комментариев
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ПСЖ считают своим главным соперником Реал ? Высоко метят .
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Беседа , как утверждают источники, закончилась словами: тупая черепашка!
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Про то, что большие игроки уходят за деньги, смешной аргумент, конечно. Реал предлагал 200 миллионов. Сами отказались.
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А Реал то знает, что ПСЖ их главный соперник?
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Тогда может владельцу ПСЖ нужно было продавать Килиана 2 года назад? Когда Реал еще хотел купить его за какие-нибудь деньги. А щас это больше похоже на перекладывание ответственности.
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Ответ arspurs9
А Реал то знает, что ПСЖ их главный соперник?
Он про Монпелье
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"И есть ли в Мадриде такая же прекрасная лапша, которую я вешаю тебе на уши?"
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А еще он называл Переса земляным червяком.

Обожаю такие «новости».
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Чтобы большие игроки уходили делая тебе кассу, нужно их вовремя отпускать. Предлагали же немалые деньги в своё время. Вся проблема в том, что для шейхов Парижских деньги не проблема и они не мыслят категориями как бы в ФФП вписаться, где бы лишний миллион заработать, в плюс выйти и так далее. ПСЖ любят за деньги, потому что большего вы дать не можете. Преемственности нет, основа на половину меняется каждые два года. Лига мало интересная, тренера типа Пепа или Клоппа, к которым идут люди за прогрессом, нет. Внимание СМИ и болельщиков по сравнению с Реалом и Барсой тоже на уровне днища. Работать нужно нассеру самому и думать как выйти на новый уровень. А не закупать пачками игроков и надеяться что всё они сделают сами
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Наитупейшие доводы - если информация правдивая.
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Надо было просто пару миллиардов дать ему))
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Нассер, ты серишь.
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На все эти аргументы ответ один: это бизнес. И каждый преследует собственные интересы. Есть контракт, а всё остальное - пустые слова.
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Цель Мбаппе Золтые мячи чтоб подкрепить свою историю в футболе
ЗМ дают когда ты бегаешь за реал
Все остальное лирика
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Вы сначала Боруссию обыграйте. Реал видите ли у них главный соперник. Смешно
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Где Мадрид и где Париж? Пока они далеко не главные соперники, хоть и весьма часто встречались за последние 10 лет. Ну и уйти бесплатно может, если его не продают за 200 миллионов. Нассер сам во всем виноват.
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С каких пор для ПСЖ Реал стал главным соперником. Их главные соперники Лили да Марсели, а в Европе как карта ляжет.
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Про главного соперника было очень смешно, конечно. А насчёт Суперлиги... Она — светлое будущее футбола, её всё равно не избежать, как невозможно избежать самогО будущего, сколько ни цепляйся за прошлое. Поэтому Суперлига обязательно будет и, надеюсь, весьма обозримом будущем.
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Мбаппе ему все это время говорил, что возвращается в Монако?
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Главные конкуренты этого искусственно созданного шапито это Лилль и Монако. Но никак не Реал.
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Ответ Spaten
Беседа , как утверждают источники, закончилась словами: тупая черепашка!
По имени Наташка
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При этом ПСЖ купил Мбаппе у Монако))))
Ну да, они то вообще не конкуренты ПСЖ...
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