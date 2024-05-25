Глава «ПСЖ», убеждая Мбаппе продлить контракт, говорил, что «нельзя усиливать главного соперника», Килиан «легитимизирует Суперлигу», а «все большие игроки приносят деньги своим клубам»
Стало известно, как президент «ПСЖ» убеждал Килиана Мбаппе продлить контракт.
За последние несколько месяцев Нассер Аль-Хелайфи использовал несколько аргументов.
В частности, глава «ПСЖ» говорил: «ты не можешь навредить «ПСЖ», «ты не можешь уйти бесплатно и усилить нашего главного соперника», «все большие игроки, Беллингем, Кейн, уходят, оставляя деньги своему клубу», «ты легитимизируешь Суперлигу».
Кроме того, зимой рассматривалась возможность усадить Мбаппе на скамейку запасных, чтобы оказать на него давление, однако тренер Луис Энрике не соглашался с такой мерой.
Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Ожидается, что форвард продолжит карьеру в «Реале».
Обожаю такие «новости».
ЗМ дают когда ты бегаешь за реал
Все остальное лирика
Ну да, они то вообще не конкуренты ПСЖ...