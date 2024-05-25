Глава «ПСЖ», убеждая Мбаппе продлить контракт, говорил, что «нельзя усиливать главного соперника», Килиан «легитимизирует Суперлигу», а «все большие игроки приносят деньги своим клубам»

Стало известно, как президент «ПСЖ» убеждал Килиана Мбаппе продлить контракт.

За последние несколько месяцев использовал несколько аргументов.

В частности, глава « » говорил: «ты не можешь навредить «ПСЖ», «ты не можешь уйти бесплатно и усилить нашего главного соперника», «все большие игроки, , , уходят, оставляя деньги своему клубу», «ты легитимизируешь Суперлигу».

Кроме того, зимой рассматривалась возможность усадить на скамейку запасных, чтобы оказать на него давление, однако тренер Луис Энрике не соглашался с такой мерой.

Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Ожидается, что форвард продолжит карьеру в «Реале».