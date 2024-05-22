Журова предложила сделать действительными Fan ID, выданные на ЧМ-2018: «Тогда не надо получать новый. Возмущающиеся тоже откажутся?»

Теги премьер-лига Россия болельщики Светлана Журова ЧМ-2018 FIFA Государственная дума Fan ID Футбол

Светлана Журова предложила внести изменения в систему Fan ID.

«У меня было предложение для тех, кто не ходит на матчи и возмущается. Они же есть в базе чемпионата мира 2018 года, они получали Fan ID. Просто засчитать им этот Fan ID. Им тогда не надо получать новый. Они тоже откажутся? Вот идите по этому Fan ID.

Я просто не знаю, насколько это возможно технически, сохранились ли данные болельщиков в базе. И вопрос решен», – сказала депутат Госдумы.

Экс-кандидат в президенты Даванков: «Я не поддерживаю Fan ID. Вижу пустые трибуны, значит, решение не работает. Пришло время обсудить, эффективна ли мера»

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20 комментариев
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Давайте тогда еще бесплатный проезд до матча добавим и билеты на самолет на выезд по 1 рублю
+14
-2
+12
Ответ Ебздрогыч
Давайте тогда еще бесплатный проезд до матча добавим и билеты на самолет на выезд по 1 рублю
И пиво на стадионах как на чм
+8
0
+8
"Возмущающиеся тоже откажутся?"

Да.
+7
0
+7
Я не пойду пока не отмените
Привет всем собакам надевшем ошейник и готовым пресмыкаться
+3
0
+3
Некорректное предложение. Сколько российских зрителей посетило игры ЧМ -18, и сколько миллионов болельщиков в России сейчас? И потом Fan ID не даëт полной гарантии безопасности, после игры с Ахматом зенитовцу Васильеву прилетело бутылкой в голову от "законопослушного" обладателя этой никчемной бумажки.
+2
0
+2
Сама себе делай
+2
-1
+1
Ответ Андрей Балабаев
И пиво на стадионах как на чм
Да чего мелочиться!?
Проведём ЧМ по футболу РПЛ😆
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Вот идите по этому Fan ID.- То ли упростила и добра пожелала, то ли ##### послала.
+2
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Ну так разрешите по нему ходить и посмотрите что будет. К чему эти вопросы, пока по нему нельзя пройти?
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Да
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Усыпите ее кто-нибудь уже а ...
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Смотря что ты под этим подразумеваешь.
Много лет за воротами с активной поддержкой, немало выездов. После введения собачьего паспорта не гоняю.
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НЕ думаю что активные фаны посещали матчи ЧМ
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2018 год, к нам приехал весь мир на чемпионат ! Мы ходили с мексиканцами, перуанцами, аргентинцами по Тверской, пили пиво, иностранцы фоткались с полицейскими и давали им пятюню.

Как будто в другой жизни было, а прошло не так много лет
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Ответ Spartakus1984
НЕ думаю что активные фаны посещали матчи ЧМ
Посещали еще как
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Ответ Spartakus1984
ТЫ?
Я
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Ответ Kirkorofff
Я
Ты активный фанат?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Некорректное предложение. Сколько российских зрителей посетило игры ЧМ -18, и сколько миллионов болельщиков в России сейчас? И потом Fan ID не даëт полной гарантии безопасности, после игры с Ахматом зенитовцу Васильеву прилетело бутылкой в голову от "законопослушного" обладателя этой никчемной бумажки.
Не удивлюсь что за подобные вопросы "а где результат работы вашего фануйди?" скоро и какую нибудь дискредитацию распоряжения властей пришивать будут.
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