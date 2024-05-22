Журова предложила сделать действительными Fan ID, выданные на ЧМ-2018: «Тогда не надо получать новый. Возмущающиеся тоже откажутся?»

Светлана Журова предложила внести изменения в систему Fan ID.

«У меня было предложение для тех, кто не ходит на матчи и возмущается. Они же есть в базе чемпионата мира 2018 года, они получали Fan ID. Просто засчитать им этот Fan ID. Им тогда не надо получать новый. Они тоже откажутся? Вот идите по этому Fan ID.

Я просто не знаю, насколько это возможно технически, сохранились ли данные болельщиков в базе. И вопрос решен», – сказала депутат Госдумы.

Экс-кандидат в президенты Даванков: «Я не поддерживаю Fan ID. Вижу пустые трибуны, значит, решение не работает. Пришло время обсудить, эффективна ли мера»