Журова предложила сделать действительными Fan ID, выданные на ЧМ-2018: «Тогда не надо получать новый. Возмущающиеся тоже откажутся?»
Светлана Журова предложила внести изменения в систему Fan ID.
«У меня было предложение для тех, кто не ходит на матчи и возмущается. Они же есть в базе чемпионата мира 2018 года, они получали Fan ID. Просто засчитать им этот Fan ID. Им тогда не надо получать новый. Они тоже откажутся? Вот идите по этому Fan ID.
Я просто не знаю, насколько это возможно технически, сохранились ли данные болельщиков в базе. И вопрос решен», – сказала депутат Госдумы.
Экс-кандидат в президенты Даванков: «Я не поддерживаю Fan ID. Вижу пустые трибуны, значит, решение не работает. Пришло время обсудить, эффективна ли мера»
Да.
Привет всем собакам надевшем ошейник и готовым пресмыкаться
Проведём ЧМ по футболу РПЛ😆
Много лет за воротами с активной поддержкой, немало выездов. После введения собачьего паспорта не гоняю.
Как будто в другой жизни было, а прошло не так много лет