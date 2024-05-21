Депутат Аксененко о шутке Безрукова про «денежки»: «Уголовно наказуемое преступление, если органы найдут подтверждение слов. Со всей строгостью нужно относиться, это не тема для шуток»
Депутат Александр Аксененко высказался о ситуации с Русланом Безруковым.
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.
Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.
– Ваше мнение относительно высказываний футболиста Безрукова и предложения вашего коллеги по Госдуме?
– Я в прошлом спортсмен и, безусловно, оцениваю данное заявление очень критично, потому что существует этика. Такими высказываниями человек не только ставит под сомнение свои действия, но и действия своих коллег, соперников и своей команды. Конечно же, откладывается отпечаток и на всех болельщиков обеих команд.
Абсолютно убежден, что данное высказывание должно быть очень тщательно рассмотрено РФС. Если следственные органы найдут реальное подтверждение его слов, то это реальное преступление, оно уголовно наказуемое. Думаю, что со всей строгостью нужно относиться к таким вещам, потому что это не тема для шуток, – сказал депутат Госдумы от СРЗП Александр Аксененко.
Просто так не отстанут от парня.
Жалко Безрукова, искренне, и обидно за страну.
Как же жаль, что и в футбол залезла эта Питерская шайка.
Если не заметил, то сначала высказались люди, которые на контракте с Газпром-Медиа.
Пристали к шутке.
Дармоеды.
Интересно, кто сыграет роль Безрукова?
что-то пахнет нехорошо....
сайт людей с фантомным чувством юмора)