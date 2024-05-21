Депутат Аксененко о шутке Безрукова про «денежки»: «Уголовно наказуемое преступление, если органы найдут подтверждение слов. Со всей строгостью нужно относиться, это не тема для шуток»

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Государственная дума Комитет по этике Матч ТВ Руслан Безруков Футбол

Депутат Александр Аксененко высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

– Ваше мнение относительно высказываний футболиста Безрукова и предложения вашего коллеги по Госдуме?

– Я в прошлом спортсмен и, безусловно, оцениваю данное заявление очень критично, потому что существует этика. Такими высказываниями человек не только ставит под сомнение свои действия, но и действия своих коллег, соперников и своей команды. Конечно же, откладывается отпечаток и на всех болельщиков обеих команд.

Абсолютно убежден, что данное высказывание должно быть очень тщательно рассмотрено РФС. Если следственные органы найдут реальное подтверждение его слов, то это реальное преступление, оно уголовно наказуемое. Думаю, что со всей строгостью нужно относиться к таким вещам, потому что это не тема для шуток, – сказал депутат Госдумы от СРЗП Александр Аксененко.

Материалы по теме

53 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тупой и еще тупее тупого! Вы еще расстреляйте парня, честные вы наши. А если вас проверить? Вы вот точно живёте на одну зп?
+60
0
+60
Газпром дал команду фас.
Просто так не отстанут от парня.
Жалко Безрукова, искренне, и обидно за страну.
Как же жаль, что и в футбол залезла эта Питерская шайка.
+51
-11
+40
Ответ Destro7451
я чего-то не понимаю? почему такое внимание к безобидной шутке?
Да у них нет других дел, а тут темка резонансная. Вот каждый суслик считает своим долгом высказаться по этой теме.
+32
-1
+31
я чего-то не понимаю? почему такое внимание к безобидной шутке?
+27
-3
+24
Ответ Destro7451
я чего-то не понимаю? почему такое внимание к безобидной шутке?
Дал команду "фас" один Газпромовский шишка.
Если не заметил, то сначала высказались люди, которые на контракте с Газпром-Медиа.
+19
-4
+15
Чем больше внимания все обращают на эту шутку, тем больше подозрений появляется насчет того, что денежки и правда заносят
+9
-1
+8
Ответ Netto Brutto
Газпром дал команду фас. Просто так не отстанут от парня. Жалко Безрукова, искренне, и обидно за страну. Как же жаль, что и в футбол залезла эта Питерская шайка.
Да что вы на прекрасный город то акцент делаете. Какая разница откуда они, суть в том что они творят.
+6
-1
+5
Ответ Destro7451
я чего-то не понимаю? почему такое внимание к безобидной шутке?
На самом деле внимание к безобидной шутке минимальное. Пара фриков-депутатов высказалась, чтобы эпатажно выделиться. А спортс нашёл эти высказывания и запостил, потому что известно, что дети на такое сильно и неадекватно реагируют. 20 лет назад подобную желтизну размещали в газете "Спид-инфо", а сейчас - на спорсте. Эффект тот же, публика та же.
+4
-1
+3
До чего же им нечего делать на своих государственных креслах.
Пристали к шутке.
Дармоеды.
+3
0
+3
А потом про это снимут фильм.
Интересно, кто сыграет роль Безрукова?
+2
0
+2
Вы ещё и засадить парня задумали за то, что он просто ляпнул безобидную шутку? Честно, в тот момент, когда он сказал это, я вообще не обратил на это высказывание никакого внимания. Ну, сострил и сострил. Вы чего творите-то, скоты?
+4
-2
+2
Какой-то нездоровый флэшмоб от нажимателей кнопок.
+1
0
+1
У СРЗП видимо весеннее обострение после того, как одного из них сняли с какой-то должности в думе)))
+1
0
+1
Самая тупая партия.
+1
0
+1
Да просто команду дали всяким списочникам-ноунеймам позавывать на этот счёт, типа "праведный массовый гнев избранников".
+2
-1
+1
Настоящие депутаты от СРЗП
+1
0
+1
Ответ Н.Ф.
А потом про это снимут фильм. Интересно, кто сыграет роль Безрукова?
Никита кологривый
+1
-1
0
Депутатов эта шутка за больное задела.
0
0
0
Болельщики Локомотива помнят и другого Аксененко !
0
0
0
интересно, а кто этих ребят обзванивает и задаёт вопросы про безрукова?
что-то пахнет нехорошо....
0
0
0
Какая-то вакханалия началась.
0
0
0
ни один комментарий по поводу этого господина Спортс не пропускает)))как не формулируй
0
0
0
Конечно по всей строгости! Сжечь на костре заживо негодяя!
0
0
0
Какой газпрём обидчивый, оказывается
0
0
0
А еще ... На месте Рубина я бы выступил с заявлением, что он эту шутку согласовал с клубом и от имени всей команды пошутил. Пускай всю команду проверяют, проверяющие мля.
0
0
0
Ответ Алешка Терминатор
На самом деле внимание к безобидной шутке минимальное. Пара фриков-депутатов высказалась, чтобы эпатажно выделиться. А спортс нашёл эти высказывания и запостил, потому что известно, что дети на такое сильно и неадекватно реагируют. 20 лет назад подобную желтизну размещали в газете "Спид-инфо", а сейчас - на спорсте. Эффект тот же, публика та же.
Ща ещё кого нибудь найдут из этой партии. 😊
0
0
0
можно уже создать сайт и вносить туда всех сумасшедших, которые делают подобные заявления)))

сайт людей с фантомным чувством юмора)
0
0
0
Вместо того, чтобы обсуждать сумасшедшую концовку чемпионата у нас вот уже месяц - главный вопрос в российском футболе, как осудить парня за безобидную шутку. Каждый старается улюлюкать громче предыдущих, сначала пугали дисквалом, потом уголовкой. Что это вообще, они правда думают, что так защищают наше общество и очищают футбол?
0
0
0
все проблемы нашего футбола решены) время покошмарить молодого дурака из за шутки
0
0
0
А были времена, когда Федун сборной Хорватии мерседесов заслать хотел за победу над англичанами и всем смешно было. Да и вообще такие шутки про "денежки" были у нас в чемпионате в порядке вещей, а теперь вон оно как.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий