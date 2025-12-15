Перес о судье ВАР в игре с «Алавесом»: «Он угрожал принять меры против «Реала» накануне финала Кубка. И вот за фолы на Винисиусе и Родриго не дают пенальти»

Президент «Реала» раскритиковал судью матча с «Алавесом».

Президент «Реала» Флорентино Перес связал действиям судьи матча с «Алавесом » с его прежними заявлениями о клубе.

«Мадрид » в воскресенье обыграл в гостях «Алавес» (2:1) в 16-м туре Ла Лиги. В пользу «Реала» не назначили пенальти после падения Винисиуса Жуниора в штрафной соперника в конце второго тайма.

Встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура, за ВАР отвечал Пабло Гонсалес Фуэртес, который перед финалом прошлого Кубка Испании «Барселона» – «Реал» (3:2) заявил о критике судей от клубного ТВ «сливочных»: «Больше не собираемся терпеть это. Мы начнем принимать более серьезные меры, скоро услышите».

«Вчера [на ВАР] работал судья, который угрожал принять меры в отношении нашего клуба накануне финала Кубка. И вот за фолы на Винисиусе и Родриго не назначили пенальти. Это новшество нынешнего сезона», – сказал Перес.

