Роналду – Кроосу: «Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой»
Криштиану Роналду обратился к Тони Кроосу, объявившему о завершении карьеры.
Полузащитник «Реала» и сборной Германии сообщил, что уйдет из футбола после Евро-2024.
«Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой. Всего наилучшего в будущем!» – написал бывший нападающий «Реала», выступающий за «Аль-Наср».
Флорентино Перес: «Кроос – один из величайших игроков в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом»
Кроос о завершении карьеры: «Я всегда хотел сделать это на пике. Горжусь, что выбрал правильное время для этого решения»