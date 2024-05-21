Роналду – Кроосу: «Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой»

Криштиану Роналду обратился к Тони Кроосу, объявившему о завершении карьеры.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии сообщил, что уйдет из футбола после Евро-2024.

«Спасибо за все, ! Для меня было большой честью делить поле с тобой. Всего наилучшего в будущем!» – написал бывший нападающий «Реала», выступающий за « ».

Флорентино Перес: «Кроос – один из величайших игроков в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом»

Кроос о завершении карьеры: «Я всегда хотел сделать это на пике. Горжусь, что выбрал правильное время для этого решения»