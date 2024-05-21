Роналду – Кроосу: «Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду обратился к Тони Кроосу, объявившему о завершении карьеры.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии сообщил, что уйдет из футбола после Евро-2024. 

«Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой. Всего наилучшего в будущем!» – написал бывший нападающий «Реала», выступающий за «Аль-Наср». 

Флорентино Перес: «Кроос – один из величайших игроков в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом»

Кроос о завершении карьеры: «Я всегда хотел сделать это на пике. Горжусь, что выбрал правильное время для этого решения»

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29 комментариев
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Тони Кроосу вдвойне приятно слышать такие слова от лучшего футболиста в истории, молодец Криштиану!
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Странно, что такие великолепные игроки как Кроос без ЗМ остаются. А бесполезные карлики вроде миси крадут липовые ЗМ
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Кроос уходит на пике своей формы,играя на основе Реала. Достойно!!!
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Он уходит после волшебного паса Винисиусу.
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Роналду и Кроос вполне ещё могут пересечься на ЧЕ !
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ужасная новость. Жаль терять такого игрока, но удачи!
Порадуйся за человека, он очень много отдал футболу и уходит в своей лучшей форме
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Ответ Рашпель793
Первый после Зизу, кто завершил карьеру в Реале. Многого стоит такое. И как и Зизу уходит будучи топовейшим игроком, хоть и возрастным. Немногим так удаётся.
а как же Азар?)
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Ответ rigobersong
Испанское телевидение Canal+ показало беседу между Роналду и Алонсо, в которой бывший полузащитник "Ливерпуля" попросил, чтобы его товарищ по команде позволил ему пробить пенальти. "Крис, позволь мне пробить", - сказал Алонсо. Алонсо, не получив ответа, продолжил: "Я ещё не забивал. Позволь мне пробить". "В следующий раз, я обещаю", - ответил Роналду. "Подожди. Дай мне сейчас пробить. Отойди, дай мне мяч," - добавил Алонсо, прежде чем взять мяч и положить его на точку. После гола Алонсо Роналду отказался праздновать с товарищами гол. Он пошёл на свою половину поля. Вся суть криштика и его отношение к партнерам по команде:)
Здорово, что ты до сих пор это помнишь. Говорят фаны Барсы любят жить прошлым. Кстати, плследняя победа Барсы в ЛЧ также была примерно в эти года)))
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Да, ребятки разрывали в Реале. Некоторые юзеры здешние наглядно показывают своими комментариями, насколько серьезно трофеи КР и Тони ударили по психике фанатов Барсы. Два величайших на своих позициях!
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Кроос это и есть футбол браво. Спасибо Роналду за такие слова...
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Ужасная новость. Жаль терять такого игрока, но удачи!
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Ответ Mister Nobody
Порадуйся за человека, он очень много отдал футболу и уходит в своей лучшей форме
Да. Лучше уйти на пике
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Ответ QWertY
Кришти – Бадру: «Спасибо за все, Бадр! Для меня было большой честью делить постель с тобой»
Кто о чём а вшивый о бане
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Ответ Автобус Папы Карло
Лучше сказать правду и получить миллион минусов от паствы, чем хвалить просто так. Мы уже дожили, что Кроса и Модрича по ЛЧ с судейскими ошибками ставят выше Хави и Иньесты. Я не болела Барсы, и после Эвребе никогда не болею за Барсу в ЛЧ. Но сравнивать топовый футбол той Барсы в любом турнире против вечного автобуса Реала в ЛЧ - такое себе.
Да не хило у тебя подгорело, где были твои Хави и Иньеста в возрасте сегодняшнего Модрича, если речь про судейские ошибки то почему твоя Барса не выигрывает лигу чемпионов после введения ВАР а Реал продолжает клепать титулы, просто прими величие Мадрида и тебе станет легче
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Ответ Автобус Папы Карло
Понятное дело, что Кристина собирает хайп. Кристина любит только Кристину.
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Формусатий
Если ты не уважаешь Крооса, то кого вообще ты уважаешь ? Даже интересно стало.
Я уважаю другую легенду моего риала - майкла оливера который тихо мирно всё это время тащил мой риал
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Ответ иц а мен
Дноосу вдвойне кринжово слышать такие слова от кринжа
Если ты не уважаешь Крооса, то кого вообще ты уважаешь ? Даже интересно стало.
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Первый после Зизу, кто завершил карьеру в Реале. Многого стоит такое. И как и Зизу уходит будучи топовейшим игроком, хоть и возрастным. Немногим так удаётся.
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