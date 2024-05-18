Жиресс о Мбаппе: «Килиан хочет занять место Месси и Роналду. По стилю он больше похож на Криштиану»

Ален Жиресс сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.

– Он лучший в мире?

– Он, несомненно, один из лучших. Есть и другие игроки, такие как и , которые тоже на очень высоком уровене.

хочет занять место и Криштиану [ ], которые доминировали в футболе в последние годы, и у него есть все возможности для этого.

По стилю игры он больше похож на Криштиану. Его можно сравнить с португальцем, – сказал бывший полузащитник сборной Франции.