Жиресс о Мбаппе: «Килиан хочет занять место Месси и Роналду. По стилю он больше похож на Криштиану»
Ален Жиресс сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.
– Он лучший в мире?
– Он, несомненно, один из лучших. Есть и другие игроки, такие как Холанд и Беллингем, которые тоже на очень высоком уровене.
Мбаппе хочет занять место Месси и Криштиану [Роналду], которые доминировали в футболе в последние годы, и у него есть все возможности для этого.
По стилю игры он больше похож на Криштиану. Его можно сравнить с португальцем, – сказал бывший полузащитник сборной Франции.
Безусловно, будет одним из лучших этого поколения, но до этих легенд уже не приблизиться...