Жиресс о Мбаппе: «Килиан хочет занять место Месси и Роналду. По стилю он больше похож на Криштиану»

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Ален Жиресс сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.

– Он лучший в мире?

– Он, несомненно, один из лучших. Есть и другие игроки, такие как Холанд и Беллингем, которые тоже на очень высоком уровене.

Мбаппе хочет занять место Месси и Криштиану [Роналду], которые доминировали в футболе в последние годы, и у него есть все возможности для этого.

По стилю игры он больше похож на Криштиану. Его можно сравнить с португальцем, – сказал бывший полузащитник сборной Франции.

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11 комментариев
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никогда мбапе не быть Роналду и Месси!
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Поздновато уже места Месси и Роналду занимать. Они в его возрасте уже по несколько золотых мячей имели и наколачивали сумасшедшее количество мячей за сезон.
Безусловно, будет одним из лучших этого поколения, но до этих легенд уже не приблизиться...
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Даже их тенью не станет.
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Неймар с Азаром тоже хотели
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