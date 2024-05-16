Роналду о карьере: «Если ты на вершине 20 лет, это невероятно. Горжусь, что в таком возрасте все еще выступаю на высочайшем уровне, это большое достижение»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Спортинг Ювентус премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о своей карьере.

«Я горжусь тем, что в таком возрасте все еще выступаю на высочайшем уровне. Это здорово и дает мне мотивацию продолжать.

Если посмотреть на мою карьеру за последние 20 лет, мой уровень высок. Если ты находишься на вершине в течение 20 лет, это невероятно.

Я делаю это и продолжаю делать. Считаю, это большое достижение», – сказал 39-летний форвард «Аль-Насра» в эфире Whoop Podcast.

В этом сезоне Роналду забил 42 гола в 41 матче за саудовский клуб во всех соревнованиях. Статистика Криштиану – здесь.

Криштиану Роналду: «Моя главная мотивация – продолжать играть. Нелегко быть на таком уровне, нужно конкурировать с молодыми львами, которые, играя против меня, хотят показать, что они сильнее и быстрее»

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74 комментария
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Ответ Rufat Panakhov
Высочайшем, двугорбом уровне 😂
Ребят , понятно, что можно поржать , потравить сейчас и Роналду и Месси. Ну потравить тогда любого, Емельяненко, Овечкина.... Организм стареет, от этого никуда не деться, но когда люди пахали всю жизнь, они имеют право на то, чтобы имя работало теперь на них, а деньги капали даже больше, чем на пике карьеры. А смеяться.....повод можно найти любого травануть, а можно и без повода)
+52
-5
+47
Ответ Мистер Блин
Ребят , понятно, что можно поржать , потравить сейчас и Роналду и Месси. Ну потравить тогда любого, Емельяненко, Овечкина.... Организм стареет, от этого никуда не деться, но когда люди пахали всю жизнь, они имеют право на то, чтобы имя работало теперь на них, а деньги капали даже больше, чем на пике карьеры. А смеяться.....повод можно найти любого травануть, а можно и без повода)
так у этих жизнь не удалась, вот и пишут всякий гадости о других, что бы сами не казались никчёмными
+28
-3
+25
Удобно на старости лет доигрывать в пустыни - никто и не заметит, как из тебя сыпется песок
+48
-27
+21
Ответ ApXuMaHqPuT
Как ни крути, "на высочайшем уровне" играли и играют в Европе - в ЛЧ, например, а не в дутых арабских политпроектах🐫👳‍♂️💰
Так он уже отшумел в Европе, мало кто сейчас так шумит
+7
-1
+6
Ответ ригоберка уже не тот
так у этих жизнь не удалась, вот и пишут всякий гадости о других, что бы сами не казались никчёмными
что действительно смешно, что ржут на спортсе над теми, кто миллиарды зарабатывает,которые в свою очередь не подозревают , что есть такое приложение, с такими хохмочами😂😂😂 ахахахаха
+6
-2
+4
Я лучший, самый-самый, выше только горы, спасибо, что я есть, нет никого лучше меня, я лучший футболист за всю историю, никто не добился столько, сколько Я, ещё никого не было лучше и врятли будет, чем Я….. Это какой-то бред! Этот почти сорокалетний мужчина, долларовый миллиардер, отличный и правда футболист, достигший много в жизни и т.д. Но ведёт он себя как маленький мальчик из трущоб, с кучей комплексов неудачника и массой других проблем! Ну сколько уже можно, Криштиану, что у тебя с головой? Успокойся, живи и наслаждайся, ведь у тебя есть всё!!!🙌
+6
-3
+3
Ответ ApXuMaHqPuT
Как ни крути, "на высочайшем уровне" играли и играют в Европе - в ЛЧ, например, а не в дутых арабских политпроектах🐫👳‍♂️💰
Роналду - лучший бомбардир в истории ЛЧ.
+6
-3
+3
Кэмэллига высочайший уровень?
Мальчик явно бредит.
+12
-10
+2
Ответ Мистер Блин
Ребят , понятно, что можно поржать , потравить сейчас и Роналду и Месси. Ну потравить тогда любого, Емельяненко, Овечкина.... Организм стареет, от этого никуда не деться, но когда люди пахали всю жизнь, они имеют право на то, чтобы имя работало теперь на них, а деньги капали даже больше, чем на пике карьеры. А смеяться.....повод можно найти любого травануть, а можно и без повода)
Ну вот, ты правильно начал писать, организм стареет, пахали всю жизнь. Нужно повзрослеть и принять что ты уже не на самом высочайшем уровне играешь, а не давать интервью что пустыня в топ 5 лиг входит и т д, как взрослый ребенок ей богу еще и умудряются такие как ты оправдывать🤣
+3
-1
+2
Высочайшем, двугорбом уровне 😂
+30
-28
+2
Он это и через 5 лет в лиге Тайланда будет говорить.
+9
-7
+2
Ответ Alex.K71
Я лучший, самый-самый, выше только горы, спасибо, что я есть, нет никого лучше меня, я лучший футболист за всю историю, никто не добился столько, сколько Я, ещё никого не было лучше и врятли будет, чем Я….. Это какой-то бред! Этот почти сорокалетний мужчина, долларовый миллиардер, отличный и правда футболист, достигший много в жизни и т.д. Но ведёт он себя как маленький мальчик из трущоб, с кучей комплексов неудачника и массой других проблем! Ну сколько уже можно, Криштиану, что у тебя с головой? Успокойся, живи и наслаждайся, ведь у тебя есть всё!!!🙌
Ему физически 40 лет, но по развитию он все тот же закомплексованный подросток.
+5
-3
+2
Ответ Мистер Блин
За всю историю единицы смогли играть на высочайшем уровне столько лет, сколько играют Роналду и Месси. Не поклонник их абсолютно, но то, что они оба великие, бесспорно. Кого сейчас называют их приемниками? Холанд? Сколько он уже не забивает? Только последняя игра в +. Мбапе? Вообще его не увидел в ЛЧ в полуфинале растворился. Винисиус? Да, отличный игрок, но до Роналду с Месси не дотянет, очевидно.
Не поклонник Роналду и Месси, но ставить их в один ряд это просто смешно:)) Один доминировал над португелем 15 лет и завершил эту доминацию победой на ЧМ, в то время как второй был одержим только шакалить стату и забивать мусорные голы:)) Месси это и есть футбол, криштик вообще только 1 год был на вершине футбола в 2008м году, да и то свезло что Рональдиньо загулял на карнавалах, а Месси на 3 года младше и в 20 лет было рановато идти на трон:))
+7
-6
+1
Ответ Мистер Блин
За всю историю единицы смогли играть на высочайшем уровне столько лет, сколько играют Роналду и Месси. Не поклонник их абсолютно, но то, что они оба великие, бесспорно. Кого сейчас называют их приемниками? Холанд? Сколько он уже не забивает? Только последняя игра в +. Мбапе? Вообще его не увидел в ЛЧ в полуфинале растворился. Винисиус? Да, отличный игрок, но до Роналду с Месси не дотянет, очевидно.
Вы совершенно правы
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Ответ Тиджани Бабангида
С этим невозможно спорить. Постоянно себя мотивировать,поддерживать и развивать выдающуюся спортивную форму и при этом не отвлекаться на чрезвычайно- интенсивную медийную мишуру - дорогого стоит.
ну про высочайшийуровень и 20 лет он конечно слукавил
+2
-1
+1
Ответ Мистер Блин
что действительно смешно, что ржут на спортсе над теми, кто миллиарды зарабатывает,которые в свою очередь не подозревают , что есть такое приложение, с такими хохмочами😂😂😂 ахахахаха
сильно, больно ты Роналду/Лео оскорбил) они не тупые настолько чтоб не знать что в мире есть какие то сайты где их хейтят) возможно они не знаю именно спортсру но наверняка есть представление что во многих странах есть такие сайты как этот и там идет как волны хейта так и массы похвалы, ибо у них фанаты везде.
а так, ты должен понять что даже самый отбитый понимает что РОналду/Лео не прочтут и им наплевать на что пишут здесь, тут исключительно троллинг в адрес их фанатов.
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Ответ rigobersong
Не поклонник Роналду и Месси, но ставить их в один ряд это просто смешно:)) Один доминировал над португелем 15 лет и завершил эту доминацию победой на ЧМ, в то время как второй был одержим только шакалить стату и забивать мусорные голы:)) Месси это и есть футбол, криштик вообще только 1 год был на вершине футбола в 2008м году, да и то свезло что Рональдиньо загулял на карнавалах, а Месси на 3 года младше и в 20 лет было рановато идти на трон:))
ну для вас смешно, вы , видимо профессионал в футболе😂😂😂их ставят в один ряд игроки высочайшего уровня , которые с ними играли, до них, и после, а не мы с вами. вы дилетант и я дилетант, умничающие на спортсе. не более того. смешно ему😂😂😂
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Ответ Мистер Блин
что действительно смешно, что ржут на спортсе над теми, кто миллиарды зарабатывает,которые в свою очередь не подозревают , что есть такое приложение, с такими хохмочами😂😂😂 ахахахаха
А миллиардерами они стали почему?
Может потому что эти самые с приложения спортс ру покупают их атрибутику, билеты на матчи, делая им имя, обеспечивая тем самым им зароботок?
И это касается любого прилодения, где сидят, пусть и хохочащие, футбольные фанаты.
Без них все эти роналды никому не нужны.
Именно фанаты делают кассу.
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Ответ Verhovn
А знаете, в этом что-то есть. Лет так 50 назад, человек в возрасте 40+ считался пожилым. А сейчас эта группа считается активной. С чем это связано - я не знаю. Просто наблюдение.
Активные понятно, но не глупенькие, как ребятки в 14 лет, когда максимализм улетает в космос)
Себя надо оценивать с иронией, а это к 40 годам должно уже прийти, к тем у кого ай кью двухзначное)
И увы это не про роналду.
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Ответ Verhovn
Наверное потому все и стебут Роналду - за его нарцссдим)
Да стебут ладно, хуже что он реагирует на это.
Ему фанаты кричат Меессси, а он бесится и получает дисквы на матчи.
Мне иногда жаль рончика, он великий игрок, был бы первым, не родись с ним в одно время Месси.
Уверен, его комплексы и восхваление себя по одной простой причине - он понимает что Месси лучший.
Это не дает покоя, поэтому у него такая острая реакция на все, что связано с Лео.
Чисто как спортсмена мне его жаль)
Ну а целом жизнь удалась, он первый после бога - Месси, миллиардер, есть дети, подруга жизни.
Когда придет осознание, что быть после Лео это почетно, он успокоится.
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Ответ Go-go-love
Величайший!
Для этого статуса надо иметь ЧМ.
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Ответ Мистер Блин
Ребят , понятно, что можно поржать , потравить сейчас и Роналду и Месси. Ну потравить тогда любого, Емельяненко, Овечкина.... Организм стареет, от этого никуда не деться, но когда люди пахали всю жизнь, они имеют право на то, чтобы имя работало теперь на них, а деньги капали даже больше, чем на пике карьеры. А смеяться.....повод можно найти любого травануть, а можно и без повода)
Так речь шла совсем про другое.
Что уровень чемпионата Саудовской Аравии - это уровень бензоколонки.
И что смешно говорить про высочайший уровень.
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Вершины разные бывают. Когда то это был Эверест, потом Монблан, а сейчас это холмик в пустыне.
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Если Арабская лига - вершина, что же тогда ФНЛ - космос?
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Высочайший уровень это Винисиус, Фоден, Мбаппе. А Роналду на хорошем уровне и это не сколько не хейт. Криш конечно любит приукрасить
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«Мужчины не должны говорить о себе».
Это не про Криштиану конечно. Хвастовство раньше него родилось.
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вершина без ЧМ и в дворовой лиге ?))))
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Профессиональный спортсмен, слов нет.
Но всегда я я я я я
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Ответ Oleg
Ему физически 40 лет, но по развитию он все тот же закомплексованный подросток.
А знаете, в этом что-то есть. Лет так 50 назад, человек в возрасте 40+ считался пожилым. А сейчас эта группа считается активной. С чем это связано - я не знаю. Просто наблюдение.
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Ответ rigobersong
Не поклонник Роналду и Месси, но ставить их в один ряд это просто смешно:)) Один доминировал над португелем 15 лет и завершил эту доминацию победой на ЧМ, в то время как второй был одержим только шакалить стату и забивать мусорные голы:)) Месси это и есть футбол, криштик вообще только 1 год был на вершине футбола в 2008м году, да и то свезло что Рональдиньо загулял на карнавалах, а Месси на 3 года младше и в 20 лет было рановато идти на трон:))
так трудишься, такую чепуху все время пишешь, а оказывается не знаешь даже элементарного- это разницу в их возрасте!
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