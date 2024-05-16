Роналду о карьере: «Если ты на вершине 20 лет, это невероятно. Горжусь, что в таком возрасте все еще выступаю на высочайшем уровне, это большое достижение»
Криштиану Роналду высказался о своей карьере.
«Я горжусь тем, что в таком возрасте все еще выступаю на высочайшем уровне. Это здорово и дает мне мотивацию продолжать.
Если посмотреть на мою карьеру за последние 20 лет, мой уровень высок. Если ты находишься на вершине в течение 20 лет, это невероятно.
Я делаю это и продолжаю делать. Считаю, это большое достижение», – сказал 39-летний форвард «Аль-Насра» в эфире Whoop Podcast.
В этом сезоне Роналду забил 42 гола в 41 матче за саудовский клуб во всех соревнованиях. Статистика Криштиану – здесь.
Криштиану Роналду: «Моя главная мотивация – продолжать играть. Нелегко быть на таком уровне, нужно конкурировать с молодыми львами, которые, играя против меня, хотят показать, что они сильнее и быстрее»
Мальчик явно бредит.
а так, ты должен понять что даже самый отбитый понимает что РОналду/Лео не прочтут и им наплевать на что пишут здесь, тут исключительно троллинг в адрес их фанатов.
Может потому что эти самые с приложения спортс ру покупают их атрибутику, билеты на матчи, делая им имя, обеспечивая тем самым им зароботок?
И это касается любого прилодения, где сидят, пусть и хохочащие, футбольные фанаты.
Без них все эти роналды никому не нужны.
Именно фанаты делают кассу.
Себя надо оценивать с иронией, а это к 40 годам должно уже прийти, к тем у кого ай кью двухзначное)
И увы это не про роналду.
Ему фанаты кричат Меессси, а он бесится и получает дисквы на матчи.
Мне иногда жаль рончика, он великий игрок, был бы первым, не родись с ним в одно время Месси.
Уверен, его комплексы и восхваление себя по одной простой причине - он понимает что Месси лучший.
Это не дает покоя, поэтому у него такая острая реакция на все, что связано с Лео.
Чисто как спортсмена мне его жаль)
Ну а целом жизнь удалась, он первый после бога - Месси, миллиардер, есть дети, подруга жизни.
Когда придет осознание, что быть после Лео это почетно, он успокоится.
Что уровень чемпионата Саудовской Аравии - это уровень бензоколонки.
И что смешно говорить про высочайший уровень.
Это не про Криштиану конечно. Хвастовство раньше него родилось.
Но всегда я я я я я