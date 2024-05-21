Флорентино Перес: «Кроос – один из величайших игроков в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Тони Кроос Футбол

Флорентино Перес прокомментировал решение Тони Крооса завершить карьеру.

Последним турниром для полузащитника «Реала» и сборной Германии станет Евро-2024, который пройдет этим летом.

«Тони Кроос – один из величайших футболистов в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом», – сказал президент мадридской команды.

Кроос присоединился к «Реалу» в 2014 году. Он отыграл в клубе 10 сезонов, провел 463 матча и завоевал 22 трофея, в том числе по четыре раза выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

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22 комментария
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Кроос как и Филипп Лам решил закончить карьеру на самой вершине футбола. Прекрасный футболист и замечательный человек, его будет очень не хватать Реалу в следующем сезоне. Теперь только из-за него буду болеть за Германию на Евро, ведь это единственный большой трофей которого у него нет и буду очень рад если он его выиграет напоследок. Спасибо за всё ЛЕГЕНДА 🤍
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Вот так дал Кроос… я надеялся на хотя бы еще один сезон. Это была славная охота Тони!
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Из того состава немцев которые ездили на ЧМ в ЮАР в деле остаются только Мюллер и Нойер.
А так конечно сложно будет заменить Крооса в Мадриде
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Сразу же дать должность в клубе этому гению, Фло
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Эх, очень жаль, конечно, Кроос - мой любимый футболист не только в Реале, но и в принципе в современном футболе. Быстро как-то пролетели эти 10 лет его мадридской карьеры. С другой стороны, лучший момент для завершения карьеры и придумать сложно - домашнее Евро в качестве одного из ключевых игроков Германии да еще в чуть ли не лучшей форме за всю карьеру. Что ж, это было круто
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Надо завершить в Реале на мажорной ноте 1 июня !
Удачи !
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Спасибо, Флорентино, за подписание Тони! Один из лучших трансферов 21 века.
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Помню как ничего хорошего не ждал от этого трансфера, а оказалось что это чуть ли не лучший трансфер в истории клуба. Всем нам будет не хватать спокойствия и хладнокровия Тони Крооса.
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Удачи Тони, и огромное спасибо за всё! 👑
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Ответ SergioRamos92
Из того состава немцев которые ездили на ЧМ в ЮАР в деле остаются только Мюллер и Нойер. А так конечно сложно будет заменить Крооса в Мадриде
Подольски ещё играет
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А годы как птицы летят..
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Ответ yah0o
Вот так дал Кроос… я надеялся на хотя бы еще один сезон. Это была славная охота Тони!
Да
Без главного дирижера центр поля остается на будущий сезон
Есть много других футболистов мирового уровня в центре, но все они иного плана
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Тони вчера открыл свою детскую футбольную школу в Мадриде! Победа в Лиге Чемпионов будет красивым завершением карьеры, да и завершить карьеру на домашнем Евро- идеальное сочетание. Ну и отдельное спасибо дядюшке Флорентино за такой шикарный трансфер.
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Тони, навсегда в пантеоне великих, спасибо за все, волшебник!
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Уходит по Зидановски и молодец. 👏 👏👏

Мне кажется футболисты боятся завязывать с футболом потому, что больше ничего не умеют делать по факту. Не хотят выходить из зоны комфорта. Не у всех получается достойно завершить карьеру. Удачи Тони!
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Надо галахера брать срочно.. у него как раз год контракта. а челси бабло надо.
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один из лучших, если не лучший на своей позиции.
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Ответ Алексей Шукалов
Подольски ещё играет
Точно,но уже давно не играет на высшем уровне
А Нойер,Мюллер и Кроос все же еще играют
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Ответ SergioRamos92
Из того состава немцев которые ездили на ЧМ в ЮАР в деле остаются только Мюллер и Нойер. А так конечно сложно будет заменить Крооса в Мадриде
Интересно посмотреть, кто теперь будет вести игру в полузащиту, управлять движением команды. Джуд?
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Ответ Westmoreland
Тони, навсегда в пантеоне великих, спасибо за все, волшебник!
вы ГПТ?
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