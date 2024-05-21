Флорентино Перес: «Кроос – один из величайших игроков в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом»

Флорентино Перес прокомментировал решение Тони Крооса завершить карьеру.

Последним турниром для полузащитника «Реала» и сборной Германии станет Евро-2024, который пройдет этим летом.

« – один из величайших футболистов в истории « ». Этот клуб навсегда останется его домом», – сказал президент мадридской команды.

Кроос присоединился к «Реалу» в 2014 году. Он отыграл в клубе 10 сезонов, провел 463 матча и завоевал 22 трофея, в том числе по четыре раза выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.