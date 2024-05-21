Флорентино Перес: «Кроос – один из величайших игроков в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом»
Флорентино Перес прокомментировал решение Тони Крооса завершить карьеру.
Последним турниром для полузащитника «Реала» и сборной Германии станет Евро-2024, который пройдет этим летом.
«Тони Кроос – один из величайших футболистов в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом», – сказал президент мадридской команды.
Кроос присоединился к «Реалу» в 2014 году. Он отыграл в клубе 10 сезонов, провел 463 матча и завоевал 22 трофея, в том числе по четыре раза выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.
А так конечно сложно будет заменить Крооса в Мадриде
Удачи !
Без главного дирижера центр поля остается на будущий сезон
Есть много других футболистов мирового уровня в центре, но все они иного плана
Мне кажется футболисты боятся завязывать с футболом потому, что больше ничего не умеют делать по факту. Не хотят выходить из зоны комфорта. Не у всех получается достойно завершить карьеру. Удачи Тони!
А Нойер,Мюллер и Кроос все же еще играют