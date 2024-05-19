Валерий Овчинников о легионерах: «Это же не Петр I, который привез иностранцев. Словно кто-то совковой лопатой закапывает наш футбол – готовы платить миллионы за них, а за своих не хотят и копейки»

Валерий Овчинников критически отозвался о легионерах в Мир РПЛ.

«Наступил момент, когда в России нужно думать о другом, а не о том, как привозить заморских игроков.

Это же не Петр I, который привез иностранцев. И они помогали стране. Футбол был уже и до этих легионеров.

Такое чувство, что кто-то купил совковую лопату и закапывает российский футбол и наших футболистов. У нас готовы платить миллионы за иностранцев, а за своих не хотят и копейки. Вот и все», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Овчинников.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал действующий лимит на легионеров на заседании комитета по физической культуре и спорту с новым министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

С сезона-2022/23 в действует лимит, по которому в заявке команды не может быть более 14 иностранных футболистов, а на поле – не более 8.