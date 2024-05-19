Валерий Овчинников о легионерах: «Это же не Петр I, который привез иностранцев. Словно кто-то совковой лопатой закапывает наш футбол – готовы платить миллионы за них, а за своих не хотят и копейки»

Теги премьер-лига Россия Валерий Овчинников лимит на легионеров история Футбол

Валерий Овчинников критически отозвался о легионерах в Мир РПЛ.

«Наступил момент, когда в России нужно думать о другом, а не о том, как привозить заморских игроков.

Это же не Петр I, который привез иностранцев. И они помогали стране. Футбол был уже и до этих легионеров.

Такое чувство, что кто-то купил совковую лопату и закапывает российский футбол и наших футболистов. У нас готовы платить миллионы за иностранцев, а за своих не хотят и копейки. Вот и все», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Овчинников.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал действующий лимит на легионеров на заседании комитета по физической культуре и спорту с новым министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. 

С сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит, по которому в заявке команды не может быть более 14 иностранных футболистов, а на поле – не более 8.

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12 комментариев
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Однозначно, олимпиаду с таким подходом не выиграть. Вован будет недоволен. И лексус тоже.
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Наши тоже так не хило стоят, внутри РПЛ.
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Макаров купленый за 7 лямов на скамейке, а Нгамале за 2 млн делает результат. Выводы делайте сами.
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Посмотрите Зряплаты наших папортистов. Точно пять копеек? И они их заслуживают?
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Ответ igorkuz45
Давно пора наводить порядок с легами и агентами. В советское время без легов и агентов и Европу выигрывали и олимпиаду.
открою тебе тайну, если выиграем ОИ или Евро, то опять сделаем это без легов
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Ответ igorkuz45
Давно пора наводить порядок с легами и агентами. В советское время без легов и агентов и Европу выигрывали и олимпиаду.
В советское время выигрывали Динамой Киевом. А нынче Киев вернуть в лоно семьи советских народов оказывается затруднительно.
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А кто Бормана в нижний новгород привёз?

Пушкин?
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Если об этом заговорили Овчинников и Аленичев, значит есть мнение. Будем ждать изменений.
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Готовы платить миллионы за чужих либо потому что с трансферов ренту снимают, либо потому что свои просто безнадежно убоги.
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Ответ igorkuz45
Давно пора наводить порядок с легами и агентами. В советское время без легов и агентов и Европу выигрывали и олимпиаду.
Весь мир живёт уже не "в советское время". Россия сейчас на уровне сборных не может доминировать даже против Киргизии, Узбекистана и Кении, не говоря уже о более сильных сборных.
На последнем Евро Бельгии и Дании проиграли в сумме 1:7. Как кстати в Дании с гос.финансированием футбола? На уровне РФ деньги сливают? Или в Бельгии?
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Ответ Wiley Fox
А кто Бормана в нижний новгород привёз? Пушкин?
Омари Хасанович Шарадзе, руководивший на тот момент Горьковской железной дорогой.
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