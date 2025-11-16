  • Спортс
Анчелотти об Эстевао: «С ним у Бразилии гарантированное будущее. Он невероятно талантлив, обладает настоящей «магией» и усердно работает. Сборной и «Челси» повезло»

Карло Анчелотти: с Эстевао у Бразилии гарантированное будущее.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высоко оценил талант Эстевао.

18-летний форвард вчера отметился голом в товарищеском матче со сборной Сенегала (2:0).

«С Эстевао у Бразилии гарантированное будущее. Он невероятно талантлив. Увидеть такой уровень в его возрасте неожиданно.

Он хорошо завершает атаки, обладает настоящей «магией»… И очень усердно работает.

Он очень талантливый игрок. Он способен показать себя в каждой игре, в том числе и в «Челси», и ему не нужно много минут, чтобы продемонстрировать свой потенциал.

Он может сыграть пять минут и уже показать свои качества. Я думаю, что сборной Бразилии очень повезло с ним, как и «Челси», – сказал Анчелотти.

