Рыков о лимите на легионеров: «Хотелось бы больше российских игроков на поле. Посмотрим, что придумают в Госдуме»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Государственная дума Владимир Рыков лимит на легионеров Динамо-2 Москва Р-Спорт Футбол

Владимир Рыков высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал действующий лимит на легионеров на заседании комитета по физической культуре и спорту с новым министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. 

«Я считаю, что должны быть качественные легионеры, а много их или нет, решать нашему руководству. Для меня, как для русского футболиста, больше хотелось бы российских игроков видеть на поле.

Но вопрос об ужесточении лимита – это не ко мне. Посмотрим, что придумают в Госдуме», – сказал бывший защитник «Динамо», а ныне тренер «Динамо-2».

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13 комментариев
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Почему лимит в Госдуме решается?
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Так пускай смотрим фнл , кто ему мешает??
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Хотелось бы увидеть качественных игроков на поле вне зависимости от паспорта, а не тех, которые играют в стартовом составе только потому, что у них на паспорте - двуглавый орёл
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Ответ Unknown Forusha
Почему лимит в Госдуме решается?
Потому что остальное решается без них. Тупо голосуют по указке.
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Без госдуры скоро в туалет нельзя будет сходить
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Лимит на легионеров в думе решают? Вот это хохма
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Вообще не понимаю зачем лимит…
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Ну если у нас Госдума уже чемпионов назначает, то пусть конечно и о лимите подумают.
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Три легионера лимит. Не более. Давно пора.
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Что они могут придумать. У них прекрасно получается действовать по указке и нажимать кнопки за всевозможные запреты.
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Московский Локомотив с 10 россиянами в старте с 3 места 🗿🗿🗿
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А Рыков в курсе, сколько легионеров сегодня было в основе Динамо?
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Всем бразильцам сенита паспорта РФ!!!
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