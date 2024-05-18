Рыков о лимите на легионеров: «Хотелось бы больше российских игроков на поле. Посмотрим, что придумают в Госдуме»

Владимир Рыков высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал действующий лимит на легионеров на заседании комитета по физической культуре и спорту с новым министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

«Я считаю, что должны быть качественные легионеры, а много их или нет, решать нашему руководству. Для меня, как для русского футболиста, больше хотелось бы российских игроков видеть на поле.

Но вопрос об ужесточении лимита – это не ко мне. Посмотрим, что придумают в Госдуме», – сказал бывший защитник «Динамо», а ныне тренер « -2».