Лукин про 0:2 с Чили: «Не заслужили поражения. Играли неплохо, первым номером»

Лукин считает, что сборная России не заслужила поражения в матче с Чили.

Защитник сборной России Матвей Лукин прокомментировал поражение от Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче.

«Не получился результат. Две ошибки, которые мы допустили, нас за это наказали, потому что команда квалифицированная. Я считаю, что играли очень неплохо, первым номером. Создали много моментов, но свое не забили и ненужное пропустили.

Жесткая игра сборной Чили? Мы догадывались, что они будут так играть. Думаю, что мы в этом не уступали. Обидно проигрывать. Считаю, что мы не заслужили поражения. Сделаем работу над ошибками. В следующем году покажем свой лучший футбол и не будем допускать такие ошибки», — сказал Лукин.