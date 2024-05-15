Колосков о лимите: «Если сейчас легионеров убрать, с кем мы останемся? Но как только появится перспектива участия сборной в международных матчах, лимит нужно ужесточать»

Вячеслав Колосков высказался о лимите на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал действующий лимит на легионеров на заседании комитета по физической культуре и спорту с новым министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. С сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит, по которому в заявке команды не может быть более 14 иностранных футболистов, а на поле – не более 8.

– Эта тема не новая, она постоянно обсуждается: когда-то более остро, когда-то менее. В ситуации, когда сборная не играет, легионеры не мешают нашим футболистам, они, наоборот, украшают чемпионат. Это, как правило, сильные легионеры хорошего международного уровня, некоторые из них играют за сборные.

Если сейчас легионеров убрать, с кем мы останемся? Мы останемся с игроками первого, второго дивизионов. И кому нужен такой футбол? Кто будет на него ходить? Люди ходят на стадион не для того, чтобы в паспорта смотреть, кто из Сербии, кто из Венесуэлы, они ходят смотреть на футболистов, на фамилии, на футбольные личности. Тема не новая, и постановка вопроса в принципе правильная.

Я всегда считал, что надо придерживаться принципа шесть россиян, пять легионеров максимально. Я говорю об этом уже 20 лет. Одно время это было, потом стало шесть легионеров, пять россиян, но это долго продолжалось. Затем стало восемь, но это не от хорошей жизни, просто нет качественных российских футболистов. Отсюда и появилось такое большое количество легионеров. Но как только появится перспектива участия сборной в международных матчах, я думаю, что лимит нужно ужесточать.

– Может быть, регулировать качество тех, кого приглашают?

– Что значит качество? К тебе же никто из «Реала» или «Манчестер Сити» не поедет. Берут хороших футболистов. У нас сейчас нет футболистов просто с пляжа, а есть футболисты, которые играют за национальные команды. За редким исключением. Все хорошие, качественные футболисты, у нас нет второсортных легионеров. Поэтому качество, разумеется, само собой.

Но даже при этом среднем качестве наших футболистов нет. Если бы были наши, кто бы приглашал легионеров? Никто не подумает на место Тюкавина пригласить легионера, он игрок хорошего европейского уровня. А если, допустим, нет там никого в центральной зоне «Динамо», то что делать? Значит, нужно приглашать.

Еще раз повторюсь, генеральная линия на сокращение числа легионеров правильная, но нужно исходить из интересов зрителя в первую очередь. Зритель пойдет на хорошего футболиста. Как пример, «Ростов», там играют хорошие российские футболисты и замечательно играют. Там Осипенко, Глебов, Щетинин, Уткин, и никто не думает их менять, а если в других командах таких игроков нет, то что делать? – сказал почетный президент РФС.

Председатель Госдумы Володин о лимите в РПЛ: «Восемь легионеров на футбольном поле. Собирают их с Африки, с других стран. Стыд! Мы должны сделать все, чтобы выходили наши ребята»