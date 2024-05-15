Кавазашвили о лимите: «Еще Путин поднимал эту проблему. В СССР легионеров не могло быть. Была госсистема подготовки молодежи, а Ельцин ее уничтожил»

Теги Зенит Сергей Фурсенко премьер-лига Россия РФС Владимир Путин Борис Ельцин Анзор Кавазашвили Государственная дума сборная СССР лимит на легионеров Политика Вячеслав Володин Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что лимит на легионеров нужно ужесточать постепенно.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал лимит: «Восемь легионеров на футбольном поле. Собирают их с Африки, с других стран. Стыд! Мы должны сделать все, чтобы выходили наши ребята».

– Анзор Амберкович, в Госдуме много говорили про засилье легионеров в нашем футболе. А как, по-вашему, надо решать эту проблему?

– Я полностью согласен со спикером Госдумы Володиным. Но надо было еще раньше об этом кричать. Помните, что эту проблему поднимал еще Владимир Владимирович Путин, когда президентом РФС был Фурсенко, а у «Зенита» на поле выходило по 9 иностранцев…

– Володин вообще предлагает убрать легионеров, чтобы дать дорогу нашим футболистам. В ваши же времена в нашем футболе вообще не было иностранцев, а сборная выигрывала и Олимпийские игры, и чемпионат Европы, была четвертой на ЧМ-1966.

– Да, в советские времена и не могло быть легионеров. Зато существовала стройная государственная система подготовки молодежи. А потом Ельцин в 1992 году налаженную систему уничтожил... Ситуацию надо поправлять.

Но я думаю, что убирать вообще всех иностранцев сейчас немного рановато. Я считаю, что можно оставить 2-3 человек, но этот лимит надо опять обговорить. Надо, чтобы это были звездные легионеры, то есть разрешить приглашать только членов сборных команд тех стран, которые выступают в различных международных соревнованиях.

Допустим, для Бразилии и Аргентины начиная от молодежки, плюс игроков второй и первой сборных. А брать просто так, чтобы они занимали места наших ребят… – сказал бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.

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50 комментариев
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грёбаные совки
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Грустно, что какие деды, которым бы внуков нянчить решают наше будущее. И не в лучшую сторону
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А в Российский Империи не было электричество. была отлаженная сеть производства свечей, но коммунисты её уничтожили!
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Да какой Ельцин.. Горбачев во всем виноват, агент ЦРУ как никак
Хотя Горбачева привела группировка Брежнева, значит Леня во всем виноват
Хотя Брежнева привела группировка Маленкова, значит он виноват
И пошло поехало

Короче Рюрик развалил систему нашего футбола
+24
-2
+22
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Кто этот гигант мысли, отец русской демократии?🤔
+20
0
+20
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ну, в принципе, я так и думал, что аудитория гоблина - это подобные тебе персонажи. :)))
+17
0
+17
Хочется чтоб он и ему подобные просто заткнулись
+18
-3
+15
Ответ Nastia Sergey
А в Российский Империи не было электричество. была отлаженная сеть производства свечей, но коммунисты её уничтожили!
Как говорится, чем моложе коммунист, тем хуже ему жилось при царе
+11
0
+11
Назад в будущее!
+16
-5
+11
Ответ Moffo
Назад в будущее!
Великий вождь и партия научат страну в футбол играть.
+12
-3
+9
Ответ NIK7478
Комментарий скрыт
Для таких же дедов?
+10
-1
+9
Когда все эти деды уйдут на покой, сил нет их читать/слушать
+12
-3
+9
Ответ Дядя ТУРА
Грустно, что какие деды, которым бы внуков нянчить решают наше будущее. И не в лучшую сторону
желательно таких дедов к детям не подпускать ?
+11
-2
+9
24 года слишком маленький срок что бы ее восстановить, возможно уложится в 36! Нужно поддержать сильного президента…
+8
0
+8
деменция на марше
+7
-1
+6
В советское время и пенопласт из молочной пены делали, а зимой было -300 градусов и все ходили румяные. Но эти времена прошли и их больше никогда не будет, как бы старпёры не вздыхали.
+9
-4
+5
А ещё ельцын путина привел
+4
0
+4
Ответ Заборостроитель
Кто этот гигант мысли, отец русской демократии?🤔
Зоновский вертухай, который врет, что работал опером.
+4
0
+4
Ответ los merengues
Ну, в принципе, я так и думал, что аудитория гоблина - это подобные тебе персонажи. :)))
У меня коллега такой на работе есть. Ученик суворовского в советское время, воевал в Карабахе, Чечне, Югославии. Почти 60 лет сейчас. Вот он фанат Пучкова, Платошкина и прочих. Человек причем хороший, давно отпустил его и не спорю. Что с них взять...
+4
0
+4
Вот Ельцин какой и футбол уничтожил за один 92-ой год, что нынешний строитель 25 лет не может восстановить. еще столько же надо.
+6
-2
+4
когда уже эти сссровские недоистории закончатся?
+7
-3
+4
Ответ Moffo
Назад в будущее!
Вперёд в прошлое!
+5
-2
+3
Ответ NIK7478
Комментарий скрыт
для таких адекватных как ты ? которые ник пишут латинскими буквами , а картинку ставят Барселоны вместо Перми ?
+4
-1
+3
На самом деле, маловато советского Ельцин уничтожил, надо было больше. Но задним умом все сильны.
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0
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Стыд
+5
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Слишком резко и слишком рьяно пошёл прогрев на эту тему. Видимо решение уже готовое.

Ведь так много крутых футболистов у нас появилось за время жёсткого лимита...
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+2
Ответ Hitgoe Himgob
У меня коллега такой на работе есть. Ученик суворовского в советское время, воевал в Карабахе, Чечне, Югославии. Почти 60 лет сейчас. Вот он фанат Пучкова, Платошкина и прочих. Человек причем хороший, давно отпустил его и не спорю. Что с них взять...
Правильно поступил, что не споришь. Мудрое решение.
удачи тебе, товарищ. :))
+3
-1
+2
В СССР в чемпионате от РСФСР почти и не было представителей. Москва, Зенит и иногда Ростов. Погоду делали Украина и Грузия. Там были игроки мирового уровня.
+2
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Ельцин герой!
+3
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И часовню ХIV века тоже Ельцин ☝️🤬🧐
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