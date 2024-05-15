Кавазашвили о лимите: «Еще Путин поднимал эту проблему. В СССР легионеров не могло быть. Была госсистема подготовки молодежи, а Ельцин ее уничтожил»

Анзор Кавазашвили считает, что лимит на легионеров нужно ужесточать постепенно.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал лимит: «Восемь легионеров на футбольном поле. Собирают их с Африки, с других стран. Стыд! Мы должны сделать все, чтобы выходили наши ребята».

– Анзор Амберкович, в Госдуме много говорили про засилье легионеров в нашем футболе. А как, по-вашему, надо решать эту проблему?

– Я полностью согласен со спикером Госдумы Володиным. Но надо было еще раньше об этом кричать. Помните, что эту проблему поднимал еще Владимир Владимирович Путин, когда президентом РФС был , а у « » на поле выходило по 9 иностранцев…

– Володин вообще предлагает убрать легионеров, чтобы дать дорогу нашим футболистам. В ваши же времена в нашем футболе вообще не было иностранцев, а сборная выигрывала и Олимпийские игры, и чемпионат Европы, была четвертой на ЧМ-1966.

– Да, в советские времена и не могло быть легионеров. Зато существовала стройная государственная система подготовки молодежи. А потом Ельцин в 1992 году налаженную систему уничтожил... Ситуацию надо поправлять.

Но я думаю, что убирать вообще всех иностранцев сейчас немного рановато. Я считаю, что можно оставить 2-3 человек, но этот лимит надо опять обговорить. Надо, чтобы это были звездные легионеры, то есть разрешить приглашать только членов сборных команд тех стран, которые выступают в различных международных соревнованиях.

Допустим, для Бразилии и Аргентины начиная от молодежки, плюс игроков второй и первой сборных. А брать просто так, чтобы они занимали места наших ребят… – сказал бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.