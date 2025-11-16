  • Спортс
Литвинов о том, попрощались ли игроки «Спартака» со Станковичем: «Не знаю, я был со сборной в Новогорске. Откуда я знаю?»

Литвинов заявил, что не знает, попрощалась ли игроки «Спартака» со Станковичем.

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов не знает, попрощалась ли игроки московской команды с Деяном Станковичем.

– С какими мыслями будешь возвращаться из сборной? Что у тебя сейчас в голове?

– Сейчас надо быстрее перестраиваться и готовиться к дерби.

– Правда, что не попрощались с тренером?

– Я не знаю, я был со сборной в Новогорске. Откуда я знаю? – сказал Литвинов.

Станкович покинул «Спартак» 11 ноября. Серб тренировал клуб с лета 2024 года.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
