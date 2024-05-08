Семак о судействе: «Рука с «Оренбургом» – не пенальти, рука Алипа – пенальти. Понятие достаточности контакта позволяет арбитрам трактовать эпизод так, как они хотят»
Сергей Семак высказался о решениях арбитров в матче между «Зенитом» и «Факелом».
– В последнем матче было два спорных момента. Какой вас больше удивил: когда отменили гол Клаудиньо из-за офсайда Вендела вдалеке от ворот или когда назначили пенальти на руке Алипа?
– Что касается решений, я думаю, судьям виднее со стороны. Вопрос в том, что, к сожалению, отсутствует трактовка похожих ситуаций. Пенальти, который не ставят в матче с «Оренбургом», когда мяч летит в створ и попадает в руку, которая отведена, и ситуация, когда мяч попадает в руку Алипа… В одном эпизоде это не пенальти, в другом – пенальти. Вообще трактовка одиннадцатиметровых и понятие достаточности или недостаточности контакта позволяет арбитрам трактовать эпизод так, как они хотят.
А по первому моменту я уже говорил: есть линии, которые я вижу, и мне сложно сказать, каким образом они чертятся. Я не говорю об этом моменте, а вообще говорю в совокупности обо всех эпизодах, когда проводятся линии. Но я не знаком с этой программой, не могу сказать, насколько погрешность велика или не велика. Мне сложно сказать.
– Сергей Богданович, в каком состоянии находится Нуралы Алип после своей ошибки в Воронеже? Был ли у вас диалог после этого эпизода?
– Думаю, это был несчастный случай. Как он себя чувствует? Думаю, так же, как и любой другой игрок. Терять очки в конце матча, при том, что абсолютно не было никаких опасных моментов у наших ворот за 100 минут, не выиграть в этом матче – конечно, обидно. Но для того, чтобы избегать таких случаев, нужно больше забивать. Моменты хорошие у нас были. Нужно реализовывать моменты.
1:0 – не тот счет, который позволяет расслабиться в конце матча или довести игру до победы. Любой рикошет, кикс, любая ошибка, как в данном случае, может привести к потере очков. А моментов во втором тайме у нас было предостаточно, чтобы увеличить счет. В данном контексте не хватило хладнокровия и качества, чтобы уверенно довести матч до победы, – сказал Семак.
Пора бы Зениту подключить админресурс и начать что-то делать, причём не с судьями, а с теми, кто им позволяет так судить и снимает с них ответственность за очевидные ошибки.
Семак не подтверждает свое согласие со вторым пенальти, а лишь подчеркивает размытость обоих судейских решений, которые были приняты. Как можно из этого вылепить такой двусмысленный заголовок, а Люб?! Да еще и текст источника втихаря умудрилась подправить!
Но даже с таким уровнем игры было бы куда больше очков, если бы судили нормально ;)
Возможно когда-нибудь Вы достигнете такого уровня развития, что сумеете даже понимать простейшие прочитанные Вами тексты. Но до тех пор Вам предстоит пройти длинный путь. Рекомендую начать с прочтения книг и изложения прочитанного. Но! Только под руководством опытного педагога. Иначе Вы рискуете навсегда остаться на Вашем нынешнем уровне. Удачи!
P.S. Я же утратил интерес к Вашей замечательной персоне. Причем навсегда. Ничего личного. Просто опасаюсь, что такое, как у Вас, может передаваться через общение ;)