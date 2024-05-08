Семак о судействе: «Рука с «Оренбургом» – не пенальти, рука Алипа – пенальти. Понятие достаточности контакта позволяет арбитрам трактовать эпизод так, как они хотят»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Факел Оренбург Нуралы Алип Футбол

Сергей Семак высказался о решениях арбитров в матче между «Зенитом» и «Факелом».

– В последнем матче было два спорных момента. Какой вас больше удивил: когда отменили гол Клаудиньо из-за офсайда Вендела вдалеке от ворот или когда назначили пенальти на руке Алипа?

– Что касается решений, я думаю, судьям виднее со стороны. Вопрос в том, что, к сожалению, отсутствует трактовка похожих ситуаций. Пенальти, который не ставят в матче с «Оренбургом», когда мяч летит в створ и попадает в руку, которая отведена, и ситуация, когда мяч попадает в руку Алипа… В одном эпизоде это не пенальти, в другом – пенальти. Вообще трактовка одиннадцатиметровых и понятие достаточности или недостаточности контакта позволяет арбитрам трактовать эпизод так, как они хотят. 

А по первому моменту я уже говорил: есть линии, которые я вижу, и мне сложно сказать, каким образом они чертятся. Я не говорю об этом моменте, а вообще говорю в совокупности обо всех эпизодах, когда проводятся линии. Но я не знаком с этой программой, не могу сказать, насколько погрешность велика или не велика. Мне сложно сказать.

– Сергей Богданович, в каком состоянии находится Нуралы Алип после своей ошибки в Воронеже? Был ли у вас диалог после этого эпизода?

– Думаю, это был несчастный случай. Как он себя чувствует? Думаю, так же, как и любой другой игрок. Терять очки в конце матча, при том, что абсолютно не было никаких опасных моментов у наших ворот за 100 минут, не выиграть в этом матче – конечно, обидно. Но для того, чтобы избегать таких случаев, нужно больше забивать. Моменты хорошие у нас были. Нужно реализовывать моменты.

1:0 – не тот счет, который позволяет расслабиться в конце матча или довести игру до победы. Любой рикошет, кикс, любая ошибка, как в данном случае, может привести к потере очков. А моментов во втором тайме у нас было предостаточно, чтобы увеличить счет. В данном контексте не хватило хладнокровия и качества, чтобы уверенно довести матч до победы, – сказал Семак.

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33 комментария
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Судьи неадекватно судят против Зенита уже который матч подряд, раньше это можно было списать на новые трактовки, условно: "Клаудиньо можно ломать ноги и не получать за это жёлтые, потому как мы типа за жёсткий футбол", то теперь пошли уже другие ошибки, влияющие не результат матча и вот это уже объяснить нереально.

Пора бы Зениту подключить админресурс и начать что-то делать, причём не с судьями, а с теми, кто им позволяет так судить и снимает с них ответственность за очевидные ошибки.
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Ответ Тиджани Бабангида
«Зенит» должен побеждать клубы-середняки,что называется,за явным преимуществом. Рассуждения о разнотрактовке пенальти - вечны,но проблемы «Зенита» совсем не в этом
Может проблемы и в другом,но от разнотрактовки и прочих судейских фортелей потеряно много очков.
+13
-1
+12
«Зенит» должен побеждать клубы-середняки,что называется,за явным преимуществом. Рассуждения о разнотрактовке пенальти - вечны,но проблемы «Зенита» совсем не в этом
+21
-12
+9
Ответ Северный болельщик
Словосочетание "рука Алипа" запомнится, если Зенит не выиграет РПЛ в этом году! Серьезно, Зенит сами виноваты, доигрывали матч, тянули время. В современном футболе так не прокатывает.
Как именно Зенит тянул время? За последние минут 15 было как минимум: неудачный удар Вендела с линии штрафной, выход Мантуана с Кассьеррой с неудачным решением первого, убойный момент Кассьеры после прохода Васильева и гол Клаудиньо. Это месячная норма Факела по опасным атакам.
+13
-4
+9
Полностью согласен с Семаком, это беда не только нашего судейства, нет последовательности и логики в назначении пенальти за игру рукой в штрафной. Каждый раз выдумываются разные оговорки, которые только усугубляют проблему.
+6
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Семак сказал по фактам. Но потеряли очки, естественно, не из-за этого. Сами виноваты и футбол просто наказал за ошибки.
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Ответ Callid
Комментарий удален пользователем
нет, там было именно предплечье, просто было действие, что он специально подставил плечо. Надо внимательно смотреть, хотя о какой объективности может идти речь, если вы от желчи сами себя пожираете
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Ждем матч с ЦСКА вот там точно будет рубилово по сути за 1 место! Если сливают тогда все будет плохо
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Сергей Богданович просто не давай таких поводов. Разбирать оттенки судейства в матче с Факелом, ну камон…
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Ответ Иван Тасминский
Судьи неадекватно судят против Зенита уже который матч подряд, раньше это можно было списать на новые трактовки, условно: "Клаудиньо можно ломать ноги и не получать за это жёлтые, потому как мы типа за жёсткий футбол", то теперь пошли уже другие ошибки, влияющие не результат матча и вот это уже объяснить нереально. Пора бы Зениту подключить админресурс и начать что-то делать, причём не с судьями, а с теми, кто им позволяет так судить и снимает с них ответственность за очевидные ошибки.
Вот наконец и болельщики Зенита признали и не стесняются, что клуб подключал админресурс для работы с судейским корпусом.
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Ответ Иван Иванов
Вот наконец и болельщики Зенита признали и не стесняются, что клуб подключал админресурс для работы с судейским корпусом.
Это же буквально ирония над свидетелями админресурса, которые почему-то молчат, когда в двух эпизодах в рамках одной недели судьи на вар принимают два разных решения - оба не в пользу Зенита
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Ответ Евгений Матыцын
Семак вы все хотите и думаете, что ваши бразильцы и другие игроки неприкосновены?!!!! Не знаю как там с Оренбургом, но Алип явно делал движение рукой, что если это не пенальти? Ты лучше спроси у Клаудиньо зачем он назад катился с бровки в поле корчась от боли? Девочки бразильские вот зато лалиносов и не любят!!!
Если ты глазами прочитаешь ответ Семака про пенальти, то увидишь, что он ровно это и сказал. Может, и был этот пенальти на Алипе. Вопрос-то в другом: почему в других матчах схожие эпизоды трактуются диаметрально противоположно?
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Ответ ApXuMaHqPuT
Во заныл физрук. Весь этот Факел стоит как пол-Вендела - с нормальным тренером Зенит таким соперникам должен отгружать трёшку на классе и ехать дальше😐
Нытьё где? Сказал как есть.
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Чистый пенальти,Алип еще балбес сделал движение рукой вперед.
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Вот правильная цитата из этого интервью. "Пенальти, который не ставят в матче с «Оренбургом», когда мяч летит в створ и попадает в руку, которая отведена, и ситуация, когда мяч попадает в руку Алипа… в одном эпизоде это не пенальти, в другом — пенальти."
Семак не подтверждает свое согласие со вторым пенальти, а лишь подчеркивает размытость обоих судейских решений, которые были приняты. Как можно из этого вылепить такой двусмысленный заголовок, а Люб?! Да еще и текст источника втихаря умудрилась подправить!
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Ответ Тиджани Бабангида
«Зенит» должен побеждать клубы-середняки,что называется,за явным преимуществом. Рассуждения о разнотрактовке пенальти - вечны,но проблемы «Зенита» совсем не в этом
Комментарий удален пользователем
Что же ты раньше молчал, когда всех остальных так судили против зенита? Пожинай теперь.
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Ответ Тиджани Бабангида
«Зенит» должен побеждать клубы-середняки,что называется,за явным преимуществом. Рассуждения о разнотрактовке пенальти - вечны,но проблемы «Зенита» совсем не в этом
Конечно, проблема не только в судьях. Глупо говорить, что в этом сезоне проблем с игрой нет.
Но даже с таким уровнем игры было бы куда больше очков, если бы судили нормально ;)
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Ответ Иван Иванов
Вот наконец и болельщики Зенита признали и не стесняются, что клуб подключал админресурс для работы с судейским корпусом.
Где Вы увидели слова о том, что Зенит ранее "ПОДКЛЮЧАЛ" админресурс?? В Вашей нездоровой фантазии, не иначе.

Возможно когда-нибудь Вы достигнете такого уровня развития, что сумеете даже понимать простейшие прочитанные Вами тексты. Но до тех пор Вам предстоит пройти длинный путь. Рекомендую начать с прочтения книг и изложения прочитанного. Но! Только под руководством опытного педагога. Иначе Вы рискуете навсегда остаться на Вашем нынешнем уровне. Удачи!

P.S. Я же утратил интерес к Вашей замечательной персоне. Причем навсегда. Ничего личного. Просто опасаюсь, что такое, как у Вас, может передаваться через общение ;)
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