Семак о судействе: «Рука с «Оренбургом» – не пенальти, рука Алипа – пенальти. Понятие достаточности контакта позволяет арбитрам трактовать эпизод так, как они хотят»

Сергей Семак высказался о решениях арбитров в матче между «Зенитом» и «Факелом».

– В последнем матче было два спорных момента. Какой вас больше удивил: когда отменили гол Клаудиньо из-за офсайда Вендела вдалеке от ворот или когда назначили пенальти на руке Алипа?

– Что касается решений, я думаю, судьям виднее со стороны. Вопрос в том, что, к сожалению, отсутствует трактовка похожих ситуаций. Пенальти, который не ставят в матче с « », когда мяч летит в створ и попадает в руку, которая отведена, и ситуация, когда мяч попадает в руку Алипа… В одном эпизоде это не пенальти, в другом – пенальти. Вообще трактовка одиннадцатиметровых и понятие достаточности или недостаточности контакта позволяет арбитрам трактовать эпизод так, как они хотят.

А по первому моменту я уже говорил: есть линии, которые я вижу, и мне сложно сказать, каким образом они чертятся. Я не говорю об этом моменте, а вообще говорю в совокупности обо всех эпизодах, когда проводятся линии. Но я не знаком с этой программой, не могу сказать, насколько погрешность велика или не велика. Мне сложно сказать.

– Сергей Богданович, в каком состоянии находится после своей ошибки в Воронеже? Был ли у вас диалог после этого эпизода?

– Думаю, это был несчастный случай. Как он себя чувствует? Думаю, так же, как и любой другой игрок. Терять очки в конце матча, при том, что абсолютно не было никаких опасных моментов у наших ворот за 100 минут, не выиграть в этом матче – конечно, обидно. Но для того, чтобы избегать таких случаев, нужно больше забивать. Моменты хорошие у нас были. Нужно реализовывать моменты.

1:0 – не тот счет, который позволяет расслабиться в конце матча или довести игру до победы. Любой рикошет, кикс, любая ошибка, как в данном случае, может привести к потере очков. А моментов во втором тайме у нас было предостаточно, чтобы увеличить счет. В данном контексте не хватило хладнокровия и качества, чтобы уверенно довести матч до победы, – сказал .