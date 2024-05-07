Орлов об отмене гола Клаудиньо: «Арбитр не разобрался. У Вендела – пассивный офсайд, в мяч не сыграл, пропустил его умышленно, как он повлиял?»

Геннадий Орлов не понимает, почему судья отменил гол «Зенита» в последней игре.

Полузащитник « » Клаудиньо забил в «Факела» на 89-й минуте в матче 27-го тура Мир – это произошло при счете 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Однако главный арбитр обратился к ВАР и после этого отменил взятие ворот из-за офсайда у Вендела в развитии голевой атаки.

В итоге воронежцы свели матч к ничьей (1:1), в самой концовке получив право на пенальти за игру рукой .

«В концовке эта ошибка Алипа... Пенальти назначен верно, рука. А вот по отмененному голу у меня возникают вопросы.

Ведь Вендел убегал, понимая, что он в офсайде. Специально пропускал мяч. А арбитры почему-то сосредоточились на нем в этой ситуации. Но гол-то забил Клаудиньо. У Вендела – пассивный офсайд, в мяч не сыграл, выбирался из положения вне игры.

Я бы понимал, если бы он находился в створе ворот, мешал Беленову... А тут до ворот 25 метров! Как Вендел повлиял на гол? Он в мяч не играл, пропустил его умышленно.

Считают, что хавбек увел за собой защитника? Так, послушайте, это проблема футболиста хозяев! Зачем он поддался на уловку бразильца? Это проблема защитника «Факела»! Куда он побежал вслепую?! На мой взгляд, арбитр в эпизоде не разобрался», – сказал комментатор Орлов.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»