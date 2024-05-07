Орлов об отмене гола Клаудиньо: «Арбитр не разобрался. У Вендела – пассивный офсайд, в мяч не сыграл, пропустил его умышленно, как он повлиял?»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Геннадий Орлов Факел Алексей Сухой Клаудиньо Вендел Нуралы Алип Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов не понимает, почему судья отменил гол «Зенита» в последней игре.

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо забил в «Факела» на 89-й минуте в матче 27-го тура Мир РПЛ – это произошло при счете 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Однако главный арбитр Алексей Сухой обратился к ВАР и после этого отменил взятие ворот из-за офсайда у Вендела в развитии голевой атаки.

В итоге воронежцы свели матч к ничьей (1:1), в самой концовке получив право на пенальти за игру рукой Нуралы Алипа.

«В концовке эта ошибка Алипа... Пенальти назначен верно, рука. А вот по отмененному голу Клаудиньо у меня возникают вопросы.

Ведь Вендел убегал, понимая, что он в офсайде. Специально пропускал мяч. А арбитры почему-то сосредоточились на нем в этой ситуации. Но гол-то забил Клаудиньо. У Вендела – пассивный офсайд, в мяч не сыграл, выбирался из положения вне игры.

Я бы понимал, если бы он находился в створе ворот, мешал Беленову... А тут до ворот 25 метров! Как Вендел повлиял на гол? Он в мяч не играл, пропустил его умышленно.

Считают, что хавбек увел за собой защитника? Так, послушайте, это проблема футболиста хозяев! Зачем он поддался на уловку бразильца? Это проблема защитника «Факела»! Куда он побежал вслепую?! На мой взгляд, арбитр в эпизоде не разобрался», – сказал комментатор Орлов.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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19 комментариев
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любым словоблудием можно легко сделать из пассивного оффсайда в активный, руку , торчащую на метр, признать естественной, по телевизору определить силу контакта.
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+10
Ответ Заборостроитель
Ну, Полная деквалификация... Полная©️ 🤣
Нет, Роман Широков)))
+2
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Ну, Полная деквалификация... Полная©️
🤣
+1
0
+1
Если это офсайд, тогда любой пассивный офсайд должен наказываться - потому что игрок отвлекает защитников и следовательно, влияет на эпизод.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий9779
Так Сухой добавил 5 минут,ну хорошо,замена была одна,почему на восьмой добавленной ещё играли в футбол?
Ждал повода для назначения пенальти в ворота Зенита.
+1
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+1
На 300% согласен с Орловым, весь был смысл отвлечь защитника. В центре поля. Это что за активное участие в офсайде в центре поле, это полный бред. Полностью не компетентные судьи в российском футболе. Я не фанат никого в российском футболе, но увидев это охренел.
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Ответ Kit244098
Геня шарит под идиота. Какой пассивный офсайд, когда Вендел защитника увёл?))
Чиво? Куда пошел защитник за игроком в офф сайде? Так модно уйти к вратарю и сказать, что отвлек его своим присутствием. Чушь
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Ответ </c/>
100% вне игры...
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий9779
Добавлено 5 минут,а пенальти назначается на 98-ой,ничего не смущает?
Нет. Сейчас арбитры часто добавляют больше, чем изначально назначили.
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Ответ fussballer
Нет. Сейчас арбитры часто добавляют больше, чем изначально назначили.
Так Сухой добавил 5 минут,ну хорошо,замена была одна,почему на восьмой добавленной ещё играли в футбол?
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