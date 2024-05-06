Семак про 1:1 с «Факелом»: «Отрицательный результат. «Зениту» не надо было садиться в оборону – необязательные ауты привели к пенальти»
Сергей Семак назвал отрицательным результат матча против «Факела».
«Факел» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в игре 27-го тура Мир РПЛ.
– Учитывая турнирную ситуацию, сложную игру на выезде, ничья с «Факелом» – положительный результат?
– Какой положительный? Отрицательный, конечно.
– Почему не получилось победить?
– Нужно было забивать еще. Во втором тайме были очень хорошие моменты. К сожалению, не забили второй – так довели бы матч до победы.
Соперник ждал нашу ошибку, вот и все. Счет достаточно хрупкий, и в конце концов допустили эту ошибку.
Выход Алипа – единственный шанс «Факела» выпускать высокорослых игроков, бороться. Мы добавили еще одного игрока в центр обороны.
Думаю, что не надо было садиться [в оборону]. Необязательные ауты, которые мы допускали около своих ворот, в конце концов и привели к 11‑метровому.
В первом тайме «Факел» глубоко оборонялся, тяжело вскрывать такую оборону.
Во втором у нас появились контратаки, которые мы должны были завершать, но не смогли забить, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Команда: садится в оборону
Тренер: "а кто это сдееееелал? “
Так это же вы, Сергей Богданович, на 70 минуте стали играть в 5 защитников!
Думаю, будет справедливо если Динамо станет чемпионом. Правда с вратарями такое себе. В любой момент подвести могут, да и оборона не идеальна.
я бы еще понял такой аргумент если б там факел какой-то футбол показывал, а так...ахахах только смех
а 10 защитников кто выпустил???????????????????
заберите мяч у Факела , они еле совладают с ногами. Забейте 2 гол и все , зачем устраивать этот цирк?