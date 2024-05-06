Семак про 1:1 с «Факелом»: «Отрицательный результат. «Зениту» не надо было садиться в оборону – необязательные ауты привели к пенальти»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Факел Матч ТВ Нуралы Алип Футбол

Сергей Семак назвал отрицательным результат матча против «Факела».

«Факел» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в игре 27-го тура Мир РПЛ.

– Учитывая турнирную ситуацию, сложную игру на выезде, ничья с «Факелом» – положительный результат?

– Какой положительный? Отрицательный, конечно.

– Почему не получилось победить?

– Нужно было забивать еще. Во втором тайме были очень хорошие моменты. К сожалению, не забили второй – так довели бы матч до победы.

Соперник ждал нашу ошибку, вот и все. Счет достаточно хрупкий, и в конце концов допустили эту ошибку.

Выход Алипа – единственный шанс «Факела» выпускать высокорослых игроков, бороться. Мы добавили еще одного игрока в центр обороны.

Думаю, что не надо было садиться [в оборону]. Необязательные ауты, которые мы допускали около своих ворот, в конце концов и привели к 11‑метровому.

В первом тайме «Факел» глубоко оборонялся, тяжело вскрывать такую оборону.

Во втором у нас появились контратаки, которые мы должны были завершать, но не смогли забить, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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47 комментариев
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Не надо садиться в оборону, а на кой чёрт ты третьего ЦЗ выпустил?
+24
-1
+23
Ты и посадил команду в оборону.
+24
-2
+22
Ты когда перестанешь играть в 3 центральных защитника?ни один матч зенит с такой тактикой не выиграл!одни и те же грабли
+20
-3
+17
Ахахах сцук.
Команда: садится в оборону
Тренер: "а кто это сдееееелал? “
+17
-1
+16
Зениту не надо было садиться в оборону
Так это же вы, Сергей Богданович, на 70 минуте стали играть в 5 защитников!
+12
-1
+11
Не надо было садиться, поэтому тренер снял всю атаку и выпустил Алипа.
+8
-1
+7
Не нужно садиться в конце матча в оборону - вытатуируй это себе на лбу Сережа.
+8
-1
+7
Ох уж эта РПЛ. Чемпион этого года хотб 55 очков наберет интересно?😬
+3
0
+3
Зениту садиться в оборону не надо, но давайте-ка я выпущу оборонительных игроков с прицелом на контратаки во втором тайме. Тактика надежная как швейцарские часы.
+3
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+3
Ответ xoms
Не нужно садиться в оборону, сам выпускает центрального защитника, что он несёт, скорее бы уже этот деть сурка (Семака) в Зените закончился!
Еще шесть долгих лет.
+3
0
+3
Зачем тогда ты выпустил Алипа и Васильева, а не Сергеева с Педро и не сразу Мантуана?
+2
0
+2
Насмешил Семак. Сам такую схему надумал в конце игры. Игроки четко следовали твоим указаниям. С больной головы на здоровую.
+2
0
+2
Сергей Богданыч, вы делаете оборонительные замены переходите на схему в три центральных, теперь говорите не надо было в оборону садиться.
+2
0
+2
Ему хоть в глаза все роса
+2
0
+2
Никто не хочет становится чемпионом. )
Думаю, будет справедливо если Динамо станет чемпионом. Правда с вратарями такое себе. В любой момент подвести могут, да и оборона не идеальна.
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Ответ rarog
Все кто щас тычет Семака ничьей с Факелом, напомните, кто у Факела выиграл на выезде из тех кто сейчас в топ 4?
ты матч то сам смотрел или только статистикой увлекаешься? кто смотрел это унылое трусливое позорище тот и тычет.

я бы еще понял такой аргумент если б там факел какой-то футбол показывал, а так...ахахах только смех
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Да вообщем-то все в порядке. В Воронеже все топы в этом сезоне очки потеряли. Надо тренироваться и готовиться к тяжелому финишу, сейчас титул зависит только от Зенита, команда на первом месте, бери оставшиеся три матча и титул в кармане, не оглядываясь на конкурентов. Но парковаться в штрафной в концовках матчей Богдановичу все-таки не стоит.
+1
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Ответ Grishkevich
Ты когда перестанешь играть в 3 центральных защитника?ни один матч зенит с такой тактикой не выиграл!одни и те же грабли
До 30-го года продлили, так что ещё долго на это смотреть.
+1
0
+1
Динамо, давайте в чемпионы что ли вы)
+1
0
+1
????????????
а 10 защитников кто выпустил???????????????????
+1
0
+1
Не нужно садиться в оборону, сам выпускает центрального защитника, что он несёт, скорее бы уже этот деть сурка (Семака) в Зените закончился!
+2
-1
+1
Так зачем выпускать Алипа? зачем???
заберите мяч у Факела , они еле совладают с ногами. Забейте 2 гол и все , зачем устраивать этот цирк?
+2
-1
+1
Все кто щас тычет Семака ничьей с Факелом, напомните, кто у Факела выиграл на выезде из тех кто сейчас в топ 4?
+4
-3
+1
Даже чайник с горячей водой будет намного лучше по уровню, чем этот физрук
+1
0
+1
Ответ xoms
Не нужно садиться в оборону, сам выпускает центрального защитника, что он несёт, скорее бы уже этот деть сурка (Семака) в Зените закончился!
Всего-то до 2030 осталось подождать.
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Ответ Безенчук и нимфы
Не нужно садиться в конце матча в оборону - вытатуируй это себе на лбу Сережа.
Гнать его в шею, вернуть итальянца и голландца или кого там еще
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Ответ Безенчук и нимфы
Не нужно садиться в конце матча в оборону - вытатуируй это себе на лбу Сережа.
Он будет видеть там, только в оборону, только оборона, никакой атакующей игры, и ни одно тату не поможет!
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Ответ Саня Беляков
Так зачем выпускать Алипа? зачем??? заберите мяч у Факела , они еле совладают с ногами. Забейте 2 гол и все , зачем устраивать этот цирк?
Ну ладно хочешь выпустить защитника - выпустить Родригао. Зачем постоянно стрелять себе в ногу с Алипом?
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Ответ Vitor Dia
Зениту не надо было садиться в оборону Так это же вы, Сергей Богданович, на 70 минуте стали играть в 5 защитников!
И команда трижды могла забить после перестроений Семака. Клауд забил, но спорный офсайд, Кассьера и Мантуан не смогли нанести нормальный удар с 4 и 8 метров, находясь одни перед воротами. Семак в этом что ли виноват? Если в предыдущих матчах я и сам Семака ругал, то именно после его перестроений у Зенита было 3 отличнейших момента чтобы закончить игру.
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Ответ luu
Не надо садиться в оборону, а на кой чёрт ты третьего ЦЗ выпустил?
Пацаны у меня прямо настроение поднялось, а то эта погода мерзкая, не очень было настроение то. А ту я прямо сижу и улыбаюсь. Какой хороший день, есть на свете справедливость!
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