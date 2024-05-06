Семак про 1:1 с «Факелом»: «Отрицательный результат. «Зениту» не надо было садиться в оборону – необязательные ауты привели к пенальти»

Сергей Семак назвал отрицательным результат матча против «Факела».

«Факел» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в игре 27-го тура Мир .

– Учитывая турнирную ситуацию, сложную игру на выезде, ничья с « » – положительный результат?

– Какой положительный? Отрицательный, конечно.

– Почему не получилось победить?

– Нужно было забивать еще. Во втором тайме были очень хорошие моменты. К сожалению, не забили второй – так довели бы матч до победы.

Соперник ждал нашу ошибку, вот и все. Счет достаточно хрупкий, и в конце концов допустили эту ошибку.

Выход Алипа – единственный шанс «Факела» выпускать высокорослых игроков, бороться. Мы добавили еще одного игрока в центр обороны.

Думаю, что не надо было садиться [в оборону]. Необязательные ауты, которые мы допускали около своих ворот, в конце концов и привели к 11‑метровому.

В первом тайме «Факел» глубоко оборонялся, тяжело вскрывать такую оборону.

Во втором у нас появились контратаки, которые мы должны были завершать, но не смогли забить, – сказал главный тренер « » .