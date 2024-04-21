Безбородов не дал «Зениту» пробить пенальти «Оренбургу» – мяч попал в руку Прохина после удара Мантуана. Судья не изменил решение после ВАР

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Оренбург видеоповторы Данила Прохин Густаво Мантуан Футбол

Петербургский судья не дал «Зениту» пробить пенальти в игре с «Оренбургом».

«Зенит» принимает «Оренбург» (1:0, второй тайм) в 25-м туре Мир РПЛ.

На 77-й минуте полузащитник хозяев Густаво Мантуан пробил по воротам, после чего мяч, летевший в створ, попал в руку защитника Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока гостей.

Арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов, который в третий раз в карьере работает на матче «Зенита», не зафиксировал фол. Судьи ВАР рассмотрели эпизод и позвали главного рефери к монитору.

Безбородов несколько минут изучал повтор эпизода, но в итоге не изменил своего решения и объявил по громкой связи, что пенальти не будет назначен.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Премьер»

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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95 комментариев
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А есть какое-то ограничение на то, чтобы ставить пенальти в пользу Зенита? Что это, если не пенальти? Что будет в следующий раз? Защитник соперника возьмет мяч в своей штрафной в руки и побежит забивать Зениту и судья скажет, что все окей?
Очередной судейский беспредел против Зенита, это невозможно не замечать, но только и разговоров, что о мифическом админресурсе команды.
+106
-11
+95
Просто напомню, что в матче Зенит Спартак поставили пенальты за касание мизинца Барриоса и уходящего мяча
+57
-8
+49
Знаменитый админресурс Зенита: дома питерский (!) судья не ставит явный пенальти.
+52
-7
+45
Питерское лобби!
+48
-4
+44
Это если не пенальти, то что пенальти? Рука явно отставлена, мяч летит в ворота, если бы не рука, то мог быть и гол, потому что бил Мостовой плотно и дистанция до ворот была небольшая. Да, сильно летел мяч, да близок был защитник, но это его проблемы, руки надо было за спиной держать. 5 минут смотрели и так облажались. Это - позор.
+41
-1
+40
"Объективный" спорстру специально именно такой скриншот в новость вставил? На другом ракурсе видно, что мяч в створ идет, а рука отсавлена на полметра от тела. Это пенальти и удаление за вторую ЖК. Безбородов - *вырезано цензурой*
+38
-4
+34
Безбородов: "Вы чё там на варе, Сити - Челси вчера не смотрели? За такое пенальти не дают"
+33
-2
+31
Ответ Игорь Новиков
Знаменитый админресурс Зенита: дома питерский (!) судья не ставит явный пенальти.
Ещё и в игре с якобы фармом, этот матч должен был войти в учебники по антиспартаковскому заговору, но увы...
+22
0
+22
Ответ АланСмити
А есть какое-то ограничение на то, чтобы ставить пенальти в пользу Зенита? Что это, если не пенальти? Что будет в следующий раз? Защитник соперника возьмет мяч в своей штрафной в руки и побежит забивать Зениту и судья скажет, что все окей? Очередной судейский беспредел против Зенита, это невозможно не замечать, но только и разговоров, что о мифическом админресурсе команды.
Уже было шипами по лицу и ничего...
+22
-1
+21
Очень интересно будет послушать оправдания ЭСК
+21
-1
+20
Возьмите и наложите два эпизода друг на друга. ЦСКА - Ахмат и Зенит - Оренбург. Разница будет лишь в не назначении пенальти в пользу Зенита. В нарушениях вы разницы не увидите
+22
-2
+20
Ответ ZarvuR2020
Прохин в одном ряду с Грилишем получается...
Грилиш в одном ряду с Прохиным))
+19
0
+19
А что надо сделать для пенальти? Повторить "фокус" Марадоны и Суареса?
+20
-1
+19
Новые правила конкретно для Зенита?)
+19
-1
+18
Ответ Kikker
Безбородов: "Вы чё там на варе, Сити - Челси вчера не смотрели? За такое пенальти не дают"
Прохин в одном ряду с Грилишем получается...
+17
0
+17
Все же не зря Безбородова в этом сезоне отстраняли от судейства после его выступления в Грозном, ой не зря.
+18
-2
+16
Дважды, напомню, два раза подряд, Зениту не защитывают пенальти. Вывод. Против Зенита можно играть руками и сбивать в штрафной.
Но Газпром все купил.
+15
-2
+13
Чтоб хоть как-то сохранить интригу в матче/чемпионате

Понятно же
+14
-1
+13
Безбородов любимый судья спартака
+16
-4
+12
Интересно было бы послушать самого героя эпизода, потому что решение абсолютно необъяснимое, причем судя по тому, что его позвали к монитору, не только людям со стороны, но и судьям ВАР.
+12
-1
+11
Рассмотрят, скажут, что судья прав, у него и справка есть
+10
0
+10
Вот и знаменитый админресур Зенита. Что там кричали болелы Краснодара ?! Так что молчите в тряпочку в слд раз
+9
-1
+8
Это п###ец
+10
-2
+8
Безбородов - контрацептив штопанный!
+7
0
+7
Е....ий админресурс, нифига не работает, совсем сломался.
+7
0
+7
Эск их отмазывает, активных фанатов нет, чтобы напомнить им о их компетенции, так чего им бояться. Зарплаты надо поднять, а то мало зарабатывают, профессионалы наши, в черном
+8
-2
+6
зачем судьям дали микрофон если они решение своё не объясняют?
+5
0
+5
Ответ AliGi
А что надо сделать для пенальти? Повторить "фокус" Марадоны и Суареса?
Для этого надо, чтобы это было наоборот)) как пенальти на Барриосе в матче с СМ, но... В ворота Зенита
+6
-1
+5
Зенит опять всё купил
+5
0
+5
Верните Спартак, ну его нафиг такие фармы.
+4
0
+4
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