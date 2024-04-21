Безбородов не дал «Зениту» пробить пенальти «Оренбургу» – мяч попал в руку Прохина после удара Мантуана. Судья не изменил решение после ВАР
Петербургский судья не дал «Зениту» пробить пенальти в игре с «Оренбургом».
«Зенит» принимает «Оренбург» (1:0, второй тайм) в 25-м туре Мир РПЛ.
На 77-й минуте полузащитник хозяев Густаво Мантуан пробил по воротам, после чего мяч, летевший в створ, попал в руку защитника Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока гостей.
Арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов, который в третий раз в карьере работает на матче «Зенита», не зафиксировал фол. Судьи ВАР рассмотрели эпизод и позвали главного рефери к монитору.
Безбородов несколько минут изучал повтор эпизода, но в итоге не изменил своего решения и объявил по громкой связи, что пенальти не будет назначен.
Изображения: кадры из трансляции «Матч! Премьер»
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Очередной судейский беспредел против Зенита, это невозможно не замечать, но только и разговоров, что о мифическом админресурсе команды.
Но Газпром все купил.
Понятно же