Безбородов не дал «Зениту» пробить пенальти «Оренбургу» – мяч попал в руку Прохина после удара Мантуана. Судья не изменил решение после ВАР

Петербургский судья не дал «Зениту» пробить пенальти в игре с «Оренбургом».

«Зенит» принимает « » (1:0, второй тайм) в 25-м туре Мир .

На 77-й минуте полузащитник хозяев пробил по воротам, после чего мяч, летевший в створ, попал в руку защитника , находившуюся за корпусом игрока гостей.

Арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов, который в третий раз в карьере работает на матче « », не зафиксировал фол. Судьи ВАР рассмотрели эпизод и позвали главного рефери к монитору.

Безбородов несколько минут изучал повтор эпизода, но в итоге не изменил своего решения и объявил по громкой связи, что пенальти не будет назначен.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Премьер»

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.