«Барселоне» интересен Бисиву. Идут переговоры с окружением 17-летнего вингера «Брюгге»

«Барселона» рассматривает подписание вингера «Брюгге» Йессе Бисиву.

«Блауграна» впечатлена игрой 17-летнего бельгийца на недавнем ЧМ U17 и уже провела переговоры с его окружением насчет возможного перехода летом 2026 года.

Если трансфер состоится, то Бисиву сперва начнет выступать за «Барселону Б».

Андрей Карнаухов
твиттер журналиста Саши Тавольери
