«Барселоне» интересен Бисиву. Идут переговоры с окружением 17-летнего вингера «Брюгге»
«Барселона» рассматривает подписание вингера «Брюгге» Йессе Бисиву.
«Блауграна» впечатлена игрой 17-летнего бельгийца на недавнем ЧМ U17 и уже провела переговоры с его окружением насчет возможного перехода летом 2026 года.
Если трансфер состоится, то Бисиву сперва начнет выступать за «Барселону Б».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер журналиста Саши Тавольери
