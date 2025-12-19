Веденеев о «Зените»: «Надо определиться с одним нападающим и постоянно его ставить. Пускай даже не забивает – все равно потом начнет»

Веденеев о «Зените»: надо определиться с одним форвардом и постоянно его ставить.

Экс-полузащитник «Зенита » Сергей Веденеев высказался о линии атаки сине-бело-голубых.

– По ходу осенней части у «Зенита» наблюдалась проблема с нападающими. Как бы вы объяснили причины их низкой результативности?

– Наверное, у каждого разные причины, и у каждого их несколько. Главная причина в том, что у них мало игровой практики. Нападающий должен играть. Очень много просиживать нельзя. Ты физически, может быть, и готов, но в игровом плане потерял чутье.

В отличие от нападающего у полузащитника нет такой зависимости от игровой практики, потому что там ты больше разрушаешь. А здесь ты должен прочувствовать, каждую секунду позиция меняется, ты перемещаешься то туда, то сюда. Это очень важно.

И потом нужно принять мяч. Как правило, мячи ты принимаешь в очень плотной опеке. Вокруг тебя всегда 2-3 игрока. Там у тебя доля секунды. Чтобы в этой ситуации находить момент для голевого удара, нужно постоянно быть в составе. К сожалению, тренеры этого никак не могут понят. Нападающему нужен игровой тонус. Надо определиться с одним нападающим и постоянно его ставить. Пускай он даже не забивает – все равно потом начнет.

– Кто из нападающих «Зенита» сейчас для вас более предпочтителен в основном составе?

– В данный момент они все выбиты из колеи, все трое. Возможно, и на тренировке они не сильно стараются, думая «ну чего я буду стараться, если все равно меня не ставят?» Вот так вот они рассуждают. Какой смысл-то?

Кассьерра забил больше 20 мячей за сезон-2023/24. Зачем было еще приглашать центрфорварда под него и сажать на банку? В результате и те, кто пришел, не заиграли, и он сдулся. Такая же картина, как с Угальде в «Спартаке». Играл, играл – вдруг пригласили Гарсию, и все как обрезало, – сказал Веденеев.