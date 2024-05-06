Лапочкин о пенальти «Зениту»: «Алип выставляет руку и ей играет. Есть действие и игра рукой. Если мяч ниже рукава футболки, это наказуемая часть руки»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Факел Сергей Лапочкин Алексей Сухой Матч ТВ Нуралы Алип Футбол

Сергей Лапочкин объяснил назначенный пенальти в ворота «Зенита».

«Факел» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в матче 27-го тура Мир РПЛ.

На восьмой добавленной минуте ко второму тайму защитник Нуралы Алип сыграл рукой в своей штрафной площади после навеса «Факела».

Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, назначил пенальти в ворота «Зенита».

«В лайве было непонятно, куда попала рука. Но потом мы видим повторы, которые нас убеждают в том, что главный арбитр пропустил игру рукой.

На повторе видим, что Алип выставляет руку и играет этой рукой. Есть и действие, и игра рукой. Это наказуемая рука, и после вмешательства ВАР назначен пенальти.

Если мяч ниже рукава футболки, это наказуемая часть руки. Полмяча на футболке, полмяча уже ближе к локтю.

За это часто назначают 11‑метровые удары. Это наказуемое действие. Слава Богу, судьи это увидели, и справедливость восторжествовала.

Гол «Зенита» отменен был абсолютно верно, потому что игрок за линией офсайда Вендел мешает играть сопернику, поэтому после ВАР правильно отменили гол», – сказал бывший арбитр Сергей Лапочкин.

27 комментариев
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Чем рука Чалова в дерби отличается от руки Алипа?
+32
-6
+26
Ответ Mihail0910
Чем рука Чалова в дерби отличается от руки Алипа?
А рука Мойзеса в Кубке?
+17
-3
+14
Что вчера было с рукой игрока Пари НН?
+6
0
+6
Добавил 5 минут забили на 102, ну я понимаю вар смотрел, но сколько он хотел доигрывать то
+11
-7
+4
Во как. Рука там, где рукав кончается. А если рукав длинный, тогда главное в ладони мяч не брать?
+3
0
+3
Где он половину мяча увидел, сделал принтскрин с трансляции посмотреть, там край мяча даже за рукав не вышел
+2
0
+2
Ответ Игорь Политов
Это пенальти поскольку рукав не красно-белый или не сине-красный ;)
Спартаку вчера пенальти как раз и не дали.
+3
-1
+2
Это пенальти поскольку рукав не красно-белый или не сине-красный ;)
+6
-5
+1
Что значит слава богу? ))) слава вару
+1
0
+1
Так там то прямо в рукав мяч то попадает,как ни смотри,в бицепс.
+5
-4
+1
Ответ masterwolw
Добавил 5 минут забили на 102, ну я понимаю вар смотрел, но сколько он хотел доигрывать то
До гола факела и хотел)
+8
-7
+1
Ответ Nick Crosier
Взяли моду с ЧМ играть пока судье не надоест. Конечно если ВАр слушать,потом смотреть идти,там по полчаса будут ппереигрывать. первый тай то иногда до 50+ минуты играют.
Пусть так. Всё лучше, чем на Кубке Африки. Там и на 85-ой минуте судьи устают.
+1
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Ответ masterwolw
Добавил 5 минут забили на 102, ну я понимаю вар смотрел, но сколько он хотел доигрывать то
Он 5 минут ВАР смотрел
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+1
Ответ Геннадий Киселев
Во как. Рука там, где рукав кончается. А если рукав длинный, тогда главное в ладони мяч не брать?
А если спустя рукава играть...
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Ответ Лортемар Терон
Что вчера было с рукой игрока Пари НН?
Рукав очень длинный был.
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Ответ Лортемар Терон
Спартаку вчера пенальти как раз и не дали.
Сорри, просто судьи переобуваются на лету
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Ответ Vitor Dia
До гола факела и хотел)
Получается ещё и Алипа подговорил)))
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Ответ Геннадий Киселев
Пусть так. Всё лучше, чем на Кубке Африки. Там и на 85-ой минуте судьи устают.
Они устают от картинки,все кургом одного цвета,глаза устают.
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0
Ответ masterwolw
Добавил 5 минут забили на 102, ну я понимаю вар смотрел, но сколько он хотел доигрывать то
Взяли моду с ЧМ играть пока судье не надоест. Конечно если ВАр слушать,потом смотреть идти,там по полчаса будут ппереигрывать. первый тай то иногда до 50+ минуты играют.
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Половине рпл надо пендали за выбивание из штрафной ставить с мотивировкой «руки из жопы»
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Не понятно. За такие моменты то назначают, то не назначают пенальти. Мозесу вообще заботливо мяч ниже сместили на повторах. А здесь движение явное было всё-таки. Хотя сначала показалось, что нет. Но сам Алип виноват.
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И вообще ВТБ хороший банк, сказал Лавочкин
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Это основной привозчик пенальти ,на буй его купили
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Лапушка ! А вчерашнюю руку разложи !!!
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