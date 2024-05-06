Лапочкин о пенальти «Зениту»: «Алип выставляет руку и ей играет. Есть действие и игра рукой. Если мяч ниже рукава футболки, это наказуемая часть руки»

Сергей Лапочкин объяснил назначенный пенальти в ворота «Зенита».

«Факел» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в матче 27-го тура Мир .

На восьмой добавленной минуте ко второму тайму защитник сыграл рукой в своей штрафной площади после навеса « ».

Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, назначил пенальти в ворота «Зенита».

«В лайве было непонятно, куда попала рука. Но потом мы видим повторы, которые нас убеждают в том, что главный арбитр пропустил игру рукой.

На повторе видим, что Алип выставляет руку и играет этой рукой. Есть и действие, и игра рукой. Это наказуемая рука, и после вмешательства ВАР назначен пенальти.

Если мяч ниже рукава футболки, это наказуемая часть руки. Полмяча на футболке, полмяча уже ближе к локтю.

За это часто назначают 11‑метровые удары. Это наказуемое действие. Слава Богу, судьи это увидели, и справедливость восторжествовала.

Гол « » отменен был абсолютно верно, потому что игрок за линией офсайда Вендел мешает играть сопернику, поэтому после ВАР правильно отменили гол», – сказал бывший арбитр Сергей Лапочкин.