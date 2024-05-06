Экс-судья Федотов о пенальти «Факела» за фол Алипа: «Есть движение рукой, не подмышечная впадина»
Игорь Федотов приветствует назначение пенальти в ворота «Зенита».
На 8-й добавленной минуте защитник Нуралы Алип сыграл рукой в своей штрафной площади после навеса «Факела». Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, назначил пенальти в ворота «Зенита».
«Это рука Алипа, есть движение рукой, не подмышечная впадина. Сухой не видел момент, потому что эпизод был закрыт от него игроками. После ВАР Сухой принял верное решение и назначил 11-метровый.
Давайте отметим Амелина, которого назначили экстренно: он дважды правильно позвал Сухого смотреть повторы», – сказал бывший судья.
И он не делал никакое движение рукой в сторону мяча, а ему в борьбе с Сергеевым он прилетел «в рукав»."
И все это не более чем смешные отмазки. Так как положение руки у Мойзеса было все равно неестественным, но нам отсутствие фола объяснили местом попадания. Тут точка встречи мяча и руки один в один как у Мойзеса. И если у Мойзеса это было плечо, а заявили, что так и было, то плечом можно и двигать навстречу с рукой и в штрафной им играть. И никак иначе. Это либо КК у Мозеса и пенальти у Алипа или отсутствие фола в обоих случаях. А не как у наших продажных судей. Все просто.