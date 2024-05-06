Экс-судья Федотов о пенальти «Факела» за фол Алипа: «Есть движение рукой, не подмышечная впадина»

Игорь Федотов приветствует назначение пенальти в ворота «Зенита».

На 8-й добавленной минуте защитник сыграл рукой в своей штрафной площади после навеса « ». Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, назначил пенальти в ворота « ».

«Это рука Алипа, есть движение рукой, не подмышечная впадина. Сухой не видел момент, потому что эпизод был закрыт от него игроками. После ВАР Сухой принял верное решение и назначил 11-метровый.

Давайте отметим Амелина, которого назначили экстренно: он дважды правильно позвал Сухого смотреть повторы», – сказал бывший судья.