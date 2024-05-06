Экс-судья Федотов о пенальти «Факела» за фол Алипа: «Есть движение рукой, не подмышечная впадина»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Факел Алексей Сухой Игорь Федотов видеоповторы Алексей Амелин Нуралы Алип Чемпионат.com Футбол

Игорь Федотов приветствует назначение пенальти в ворота «Зенита».

На 8-й добавленной минуте защитник Нуралы Алип сыграл рукой в своей штрафной площади после навеса «Факела». Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, назначил пенальти в ворота «Зенита».

«Это рука Алипа, есть движение рукой, не подмышечная впадина. Сухой не видел момент, потому что эпизод был закрыт от него игроками. После ВАР Сухой принял верное решение и назначил 11-метровый.

Давайте отметим Амелина, которого назначили экстренно: он дважды правильно позвал Сухого смотреть повторы», – сказал бывший судья.

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34 комментария
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Если что напомню. Для Федотова - игра рукой Прохина - это не пенальти
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+47
Подмышечные впадины казаха Алипа, россиянина Прохина и бразильца Мойзеса расположены в разных местах
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-3
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А рука мойзеса???
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-7
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А у Мозеса в матче кубка?
+25
-9
+16
Резюме: " Что привязались? Хотят - поставят, хотят - не поставят"
+8
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+7
Итак, вывод: Когда судят по правилам Зенит это норма, когда точно такие же нарушения у соперников против Зенита это не считаеться))) Так и запишем, АДМИНРЕСУРС)))
+10
-4
+6
А кто спорит? Очевидно сразу было, что пенальти. Я, если что, про себя говорю.
+7
-1
+6
Ответ Pro_Zenit_7
Так никто и не спорит, что это чистая пенка
Тогда почему руки соперников Зенита не пенальти?!?!
+5
-2
+3
Так никто и не спорит, что это чистая пенка
+8
-5
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Зачем вы постоянно постите высказывания этого некомпетентого бывшего судьи? Ладно бы это была глыба, как, например, Пьерлуиджи Коллина, так Федотов - это вообще никто, ноунейм, который когда судил, не был топом даже в РПЛ. Сколько он отсудил международных матчей? Ноль (!), максимум - был заявлен, как резервный арбитр. Закончил карьеру, потому что стал слишком профнепригоден даже для РПЛ и ФНЛ. Также в последнее время произшло много изменений в контексте судейства матчей, тот же ВАР появился в РПЛ уже после того, как этот судья карьеру закончил. Этого уже достаточно, чтобы его высказывания делить если не на ноль, но как минимум множить на 0,1. Если посмотреть, что говорит этот кадр - куча прецедентов, где он некорректно трактует эпизод (ввиду своей низкой квалификации). Исходя из вышеперечисленного, мнение этого бывшего судьи имеет веса не больше, чем рядового болельщика, смотрящего футбол под пивко.
+4
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+3
Ответ Сергей Хрищанович
Если что напомню. Для Федотова - игра рукой Прохина - это не пенальти
Федотов даже при нашем судействе смогли отправить в телеграмные войска. Все что надо знать об этом персонаже
+4
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Ответ Леонид Миронов
А рука мойзеса???
Там мяч сначала в руку Сергеева попал. Пересмотрите с открытыми глазами
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Сколько Зениту дарили побед благодаря судейским ошибкам?
Ты методичку смени, достал уже своими измышлениями...эксперт. Зенит станет Чемпионом, не сомневайся, выпей лучше лекарство.
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Ответ igls54
Подмышечные впадины казаха Алипа, россиянина Прохина и бразильца Мойзеса расположены в разных местах
...и движения ими неказуемы, - следует из специальной памятки для судей в этом сезоне)
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Ответ Кирилл
«Тут точка встречи мяча и руки один в один как у Мойзеса» - Вы правда серьезно это пишите ?) Насколько я вижу на скриншотах ситуацию с Алипой и помню ситуацию с Мойзесом, то бразильцу мяч прилетел когда его рука была в области шеи Сергеева в момент их борьбы, а ваш казах опускает руку вниз и «точка встречи мяча и руки» была в области живота-груди и он как будто бы сгибается чтобы сыграть в мяч, но происходит касание с рукой. Что-то разные «один в один» «точки встречи мяча и руки» )
Еще один вслед за шуллером плохо читающий армеец. Речь о том, насколько высоко мяч коснулся руки. Не относительно других частей тела, а именно самой руки. И именно так нам и объясняли отсутствие фола Мойзеса, что мяч попал в ту точку, когда рука уже не наказуема, что это плечо и им можно играть. И если им можно играть, то все остальное уже неважно. Берешь и играет, так дескать можно. И у меня это вполне доступно было изложено в предыдущем сообщении.
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Ответ Кирилл
Ну у Мойзеса, как минимум, эпизод был за пределами штрафной, и он не делал никакое движение рукой в сторону мяча, а ему в борьбе с Сергеевым он прилетел «в рукав». Но если бы это было за штрафной, как это было с Мойзесом, то вам бы тоже смотрел ВАР только возможное удаление и то не факт. А то, что эта ситуация с Алипом случилась в штрафной, только усугубила вам ситуацию и дала возможность на пересмотр.
"Ну у Мойзеса, как минимум, эпизод был за пределами штрафной.

И он не делал никакое движение рукой в сторону мяча, а ему в борьбе с Сергеевым он прилетел «в рукав»."

И все это не более чем смешные отмазки. Так как положение руки у Мойзеса было все равно неестественным, но нам отсутствие фола объяснили местом попадания. Тут точка встречи мяча и руки один в один как у Мойзеса. И если у Мойзеса это было плечо, а заявили, что так и было, то плечом можно и двигать навстречу с рукой и в штрафной им играть. И никак иначе. Это либо КК у Мозеса и пенальти у Алипа или отсутствие фола в обоих случаях. А не как у наших продажных судей. Все просто.
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
А у Мозеса в матче кубка?
Понятно же,что это другое. Поменяли даже на ВАР судью,а ничего не поменялось.
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Ответ fil_spb
"Ну у Мойзеса, как минимум, эпизод был за пределами штрафной. И он не делал никакое движение рукой в сторону мяча, а ему в борьбе с Сергеевым он прилетел «в рукав»." И все это не более чем смешные отмазки. Так как положение руки у Мойзеса было все равно неестественным, но нам отсутствие фола объяснили местом попадания. Тут точка встречи мяча и руки один в один как у Мойзеса. И если у Мойзеса это было плечо, а заявили, что так и было, то плечом можно и двигать навстречу с рукой и в штрафной им играть. И никак иначе. Это либо КК у Мозеса и пенальти у Алипа или отсутствие фола в обоих случаях. А не как у наших продажных судей. Все просто.
правило руки это одна из загадок человечества.
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100% пенальти...тут даже обсуждать нечего...
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Надо ставить все руки в штрафной... а то эти подмышечная впадина, мяч сам нашел руку, рука отставлена на 5 см, в вот если бы на 6.
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Внимание, после просмотра вар решение изменено, подмышечная впадина!
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Ответ igls54
Подмышечные впадины казаха Алипа, россиянина Прохина и бразильца Мойзеса расположены в разных местах
стоит признать, что у тебя подмышечная впадина видимо снаружи...аки мутант какой...
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А как же гол Винисиуса Альмерии?
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Ответ freeman123
Тогда почему руки соперников Зенита не пенальти?!?!
Там же случайно)))
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