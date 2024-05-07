Тихонову сократили бан за слова о судье Опейкиной – 1 матч и 4 условно вместо 3+2
Андрею Тихонову сократили дисквалификацию за слова о женщине-судье.
Главный тренер «Енисея» был дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся». Тренер подал обращение в апелляционный комитет РФС.
Как сообщает журналист Сергей Ильев, Тихонову изменили срок дисквалификации на 1 матч и еще 4 условно. Штраф в 50 тысяч оставлен в силе.
Таким образом, завтра Тихонов сможет руководить «Енисеем» в гостевом матче Мелбет Первой лиги против «КАМАЗа».
«Зачем женщинам судить? Это унижение мужчин!» Наш футбол поддерживает Тихонова 🤯
Аргументирую.
Судья Опейкина действительно в той игре приняла ряд невменяемых решений.
Через пару недель она, будучи ассистентом ВАР, засчитала в ворота Балтики гол, которого не было.
Знает ли судья Опейкина правила?
Наверняка очень хорошо.
Разобралась бы она в подобных ситуациях, будь это женские матчи?
Скорее всего.
Но в упомянутых матчах у судьи Опейкиной очевидно проявились проблемы с психологической устойчивостью.
И, самое главное.
Судью Опейкину двигают по половой квоте. Чтобы было что показать по программе УЕФА.
А раз её двигают не на равных с мужчинами, не по профессиональным качествам, а по половым, то при обсуждении её грубых ошибок можно и даже нужно говорить о том, что её двигают не потому, что она лучше коллег-мужчин, а только потому, что она женщина.
Можно и нужно говорить, что судья Опейкина отвратительно себя проявила в мужских матчах, при том, что была на них назначена только потому, что она женщина.
Половые, расовые и всякие другие квоты, в ущерб профессиональному уровню - это неминуемая деградация в угоду дешёвым гендерным, расовым и всяким другим политиканам и их недалёкой пастве.