Тихонову сократили бан за слова о судье Опейкиной – 1 матч и 4 условно вместо 3+2

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия дисквалификации РФС судьи Первая лига КАМАЗ КДК РФС Енисей девушки и спорт ЭСК РФС Вера Опейкина Футбол

Андрею Тихонову сократили дисквалификацию за слова о женщине-судье.

Главный тренер «Енисея» был дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся». Тренер подал обращение в апелляционный комитет РФС.

Как сообщает журналист Сергей Ильев, Тихонову изменили срок дисквалификации на 1 матч и еще 4 условно. Штраф в 50 тысяч оставлен в силе.

Таким образом, завтра Тихонов сможет руководить «Енисеем» в гостевом матче Мелбет Первой лиги против «КАМАЗа».

«Зачем женщинам судить? Это унижение мужчин!» Наш футбол поддерживает Тихонова 🤯

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16 комментариев
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Ответ evgen123
А Тихонов то оказался быдланом. Помню его постер в общаге висел, разворот двух страниц из цветного журнала "Спорт-Экспресс". Год где-то 99. Тогда он казался джентельменом, попусту не болтал.
Джентельмен - это кто такой? Мягкий мужчинка типа тряпки?
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-7
+3
Да и то незаслуженно.

Аргументирую.

Судья Опейкина действительно в той игре приняла ряд невменяемых решений.

Через пару недель она, будучи ассистентом ВАР, засчитала в ворота Балтики гол, которого не было.

Знает ли судья Опейкина правила?
Наверняка очень хорошо.

Разобралась бы она в подобных ситуациях, будь это женские матчи?
Скорее всего.

Но в упомянутых матчах у судьи Опейкиной очевидно проявились проблемы с психологической устойчивостью.

И, самое главное.
Судью Опейкину двигают по половой квоте. Чтобы было что показать по программе УЕФА.

А раз её двигают не на равных с мужчинами, не по профессиональным качествам, а по половым, то при обсуждении её грубых ошибок можно и даже нужно говорить о том, что её двигают не потому, что она лучше коллег-мужчин, а только потому, что она женщина.
+20
-19
+1
Ответ Двестик Двестик
Да и то незаслуженно. Аргументирую. Судья Опейкина действительно в той игре приняла ряд невменяемых решений. Через пару недель она, будучи ассистентом ВАР, засчитала в ворота Балтики гол, которого не было. Знает ли судья Опейкина правила? Наверняка очень хорошо. Разобралась бы она в подобных ситуациях, будь это женские матчи? Скорее всего. Но в упомянутых матчах у судьи Опейкиной очевидно проявились проблемы с психологической устойчивостью. И, самое главное. Судью Опейкину двигают по половой квоте. Чтобы было что показать по программе УЕФА. А раз её двигают не на равных с мужчинами, не по профессиональным качествам, а по половым, то при обсуждении её грубых ошибок можно и даже нужно говорить о том, что её двигают не потому, что она лучше коллег-мужчин, а только потому, что она женщина.
Ну тогда давайте говорить о том, по каким качествам продвигают таких судей, как Казарцев и Бобровский. Все же знают, но никто не говорит об этом
+5
-4
+1
Я же говорил, что 5 много.
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Лучше поздно, чем никогда.
+1
-1
0
Ответ Ильдар Исмагилов
Как все легко) Надо было вообще Опейкиной дисквал дать
Уволить и отправить укладывать шпалы
+2
-2
0
Ответ koljas23
Ну тогда давайте говорить о том, по каким качествам продвигают таких судей, как Казарцев и Бобровский. Все же знают, но никто не говорит об этом
Давайте. Одно другому не мешает 🤷‍♂️

Можно и нужно говорить, что судья Опейкина отвратительно себя проявила в мужских матчах, при том, что была на них назначена только потому, что она женщина.

Половые, расовые и всякие другие квоты, в ущерб профессиональному уровню - это неминуемая деградация в угоду дешёвым гендерным, расовым и всяким другим политиканам и их недалёкой пастве.
+3
-3
0
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