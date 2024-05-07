Тихонову сократили бан за слова о судье Опейкиной – 1 матч и 4 условно вместо 3+2

Андрею Тихонову сократили дисквалификацию за слова о женщине-судье.

Главный тренер « » был дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра . Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся». Тренер подал обращение в апелляционный комитет .

Как сообщает журналист Сергей Ильев, изменили срок дисквалификации на 1 матч и еще 4 условно. Штраф в 50 тысяч оставлен в силе.

Таким образом, завтра Тихонов сможет руководить «Енисеем» в гостевом матче Мелбет Первой лиги против «КАМАЗа».

«Зачем женщинам судить? Это унижение мужчин!» Наш футбол поддерживает Тихонова 🤯