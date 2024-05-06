Смородская о реакции на судейство Опейкиной: «Наше общество больное! Тихонову, Мостовому должно быть стыдно. Такая полемика ведет страну назад»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Первая лига Енисей Ольга Смородская Андрей Мостовой Вера Опейкина Футбол

Ольга Смородская высказалась о ситуации с арбитром Верой Опейкиной.

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Почему у всех такая реакция в отношении Опейкиной и женщины-арбитров в футболе? Ответ очень простой – наше общество больное! Оно больно, и ему надо лечиться.

Женщины в настоящее время являются министрами обороны, президентами стран, а судить матчи они не могут. Это смешно!

В Англии давно женщины судят матчи в мужском футболе, и никто не воспринимает это неправильно.

Тихонову, Мостовому и другим, кто делает подобные заявления, должно быть стыдно за свои слова!

Я категорически против такой полемики – она ведет нашу страну только назад», – сказала бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.

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10 комментариев
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Ведет страну назад кое-что другое, спасибо васильичу за это
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Оказывается, в стране есть полемика!
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Kinder, Küche, Kirche
(Сейчас местная либеростня меня заминусует) 😁
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Ну как бы такое как раз в нынешней линии партии, женщина должна рожать 3-5 единиц будущих солдат, держать домашний очаг, а не занимать мужские места
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А ха ха ха расскажи это в закавказских республиках 😜
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Ну баба Оля тоже загнула(как там её борщ?). 2 ПТУшника бычат в сторону биксы, а страна прям как начала движение назад, за ними.))
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