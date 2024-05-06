Смородская о реакции на судейство Опейкиной: «Наше общество больное! Тихонову, Мостовому должно быть стыдно. Такая полемика ведет страну назад»

Ольга Смородская высказалась о ситуации с арбитром Верой Опейкиной.

Главный тренер « » Андрей Тихонов дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра . Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Почему у всех такая реакция в отношении Опейкиной и женщины-арбитров в футболе? Ответ очень простой – наше общество больное! Оно больно, и ему надо лечиться.

Женщины в настоящее время являются министрами обороны, президентами стран, а судить матчи они не могут. Это смешно!

В Англии давно женщины судят матчи в мужском футболе, и никто не воспринимает это неправильно.

Тихонову, Мостовому и другим, кто делает подобные заявления, должно быть стыдно за свои слова!

Я категорически против такой полемики – она ведет нашу страну только назад», – сказала бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.