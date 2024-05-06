Тихонов подал апелляцию на пятиматчевую дисквалификацию за критику Опейкиной

Андрей Тихонов обжалует дисквалификацию за критику арбитра Веры Опейкиной.

Как сообщил заместитель директора «Енисея» по спортивной работе , главный тренер красноярского клуба обратился в апелляционный комитет РФС с обжалованием своей дисквалификации.

3 мая контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых условно, за критику работы арбитра в матче 28-го тура лиги « » – «СКА Хабаровск» (0:3). «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся», – заявил Тихонов после матча.

«Андрей Валерьевич Тихонов подал обращение в апелляционный комитет РФС по поводу своей дисквалификации», – сказал Комков.

Тихонов о бане за критику Опейкиной: «Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» Указывал не на пол арбитра, а на факт, что человек не судил даже Вторую лигу»