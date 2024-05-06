Тихонов подал апелляцию на пятиматчевую дисквалификацию за критику Опейкиной

Теги Андрей Тихонов судьи Первая лига КДК РФС Енисей Михаил Комков ТАСС Вера Опейкина Футбол

Андрей Тихонов обжалует дисквалификацию за критику арбитра Веры Опейкиной.

Как сообщил заместитель директора «Енисея» по спортивной работе Михаил Комков, главный тренер красноярского клуба обратился в апелляционный комитет РФС с обжалованием своей дисквалификации.

3 мая контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых условно, за критику работы арбитра Веры Опейкиной в матче 28-го тура Первой лиги «Енисей» – «СКА Хабаровск» (0:3). «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся», – заявил Тихонов после матча.

«Андрей Валерьевич Тихонов подал обращение в апелляционный комитет РФС по поводу своей дисквалификации», – сказал Комков.

Тихонов о бане за критику Опейкиной: «Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» Указывал не на пол арбитра, а на факт, что человек не судил даже Вторую лигу»

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8 комментариев
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Вспомнился девиз- Коль позориться, то уже до конца)
Представил Тихонова в простом суде: "И чтоб не женщина меня судила, здесь мужики судятся!!!")
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Казарцева тоже в Махачкалу давайте
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Анекдот.
Широков на суде за побои с Тихоновым в качестве свидетеля и Мостовым в качестве адвоката говорят судье женщине:
- Там мужики были, не лезь ,баба!!! В Махачкале суди! И вообще ты даже в футбол не играла и морду не била!
+3
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Какой же Тихонов оказался маленький человек, даже ответить за свой поступок не может:))
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