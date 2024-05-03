Гендиректор «Енисея» о бане Тихонова: «Чиновничий беспредел. КДК не соответствует своему предназначению – КДК и РФС должны работать для клубов, а не против них»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия дисквалификации РФС судьи Первая лига КДК РФС Енисей Вера Опейкина Футбол

Дмитрий Федосеев назвал дисквалификацию Андрея Тихонова беспределом.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

– Будем подавать апелляцию. Мы не согласны с этим решением и разочарованы в нем. В клубе поддержали Андрея Валерьевича, мы на его стороне. Он не сказал ничего ужасного. Просто предложил человеку съездить на практику в Махачкалу. Что тут такого? За что пять матчей дисквалификации?

На ваш взгляд, почему такое суровое наказание?

– Это просто чиновничий беспредел. КДК не соответствует своему предназначению. КДК и РФС должны работать для клубов, а не против них, – сказал генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

Гендиректор «Енисея» о бане Тихонова: «Я бы послал Опейкину судить еще подальше Махачкалы. Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите. Беспредел, мы совершенно не согласны!»

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16 комментариев
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Беспредел - это интеллект Тихонова, вернее, его отсутствие, судя по цитате про Махачкалу
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Тем временем где-то в нормальной Вселенной.

Гендиректор "Енисея": "Человек на эмоциях после матча сказал ерунду. Бывает. Уверен, Андрей Валерьевич принесет личные извинения и досадный инцидент будет исчерпан. Каждый имеет право на ошибку. Главное - сделать из всего этого правильные выводы!"
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КДК клоуны, наказали бы Тихонова за критику в адрес СУДЬИ и не было бы никакого срача.
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Как же стыдно за таких руководителей 😬
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Справедливо наказали. Если в таких ситуациях защищать, то они будут повторяться.
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Гендиректор «Енисея» о бане Тихонова: КДК де..илы, РФС недалеко ушёл...
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сейчас и директора за базар отстранят...
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френдли фаер
чиновник говорит о чиновничем беспределе
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Федосеев бы лучше рассказал, во что Енисей играл в Махачкале, в Хабаровске, против Волгаря...
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Про какую баню Тихонова сегодня весь день говорят?
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КДК и РФС должны работать для клубов

Это с какого такого перепугу, интересно
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Енисей: мы покидаем лучшую лигу мира.
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КДК и РФС равняются на УЕФА, они без Европы жить не могут, без командировок в Париж, Берлин, Женеву...
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Ответ .ru
Гендиректор «Енисея» о бане Тихонова: КДК де..илы, РФС недалеко ушёл...
опоссумы?
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Ответ Jan Paskel
опоссумы?
и утконосы...
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