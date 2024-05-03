Гендиректор «Енисея» о бане Тихонова: «Чиновничий беспредел. КДК не соответствует своему предназначению – КДК и РФС должны работать для клубов, а не против них»

Дмитрий Федосеев назвал дисквалификацию Андрея Тихонова беспределом.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

– Будем подавать апелляцию. Мы не согласны с этим решением и разочарованы в нем. В клубе поддержали Андрея Валерьевича, мы на его стороне. Он не сказал ничего ужасного. Просто предложил человеку съездить на практику в Махачкалу. Что тут такого? За что пять матчей дисквалификации?

– На ваш взгляд, почему такое суровое наказание?

– Это просто чиновничий беспредел. КДК не соответствует своему предназначению. КДК и должны работать для клубов, а не против них, – сказал генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

Гендиректор «Енисея» о бане Тихонова: «Я бы послал Опейкину судить еще подальше Махачкалы. Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите. Беспредел, мы совершенно не согласны!»